Ngâm chân trước khi đi ngủ cực kỳ hữu ích, đừng bỏ quên công đoạn này

Công dụng của việc ngâm chân trước khi đi ngủ

Bằng cách thư giãn sâu, ngâm chân giúp giảm stress, áp lực và hồi phục sự cân bằng giữa suy nghĩ và cảm xúc của con người. Ngoài ra, phương pháp này còn giúp mang lại cho bạn cảm giác hài lòng, thỏa mãn, từ đó tăng cường sự tập trung trí não và kiểm soát lo âu tốt hơn.

Xu hướng của cơ thể là hướng tới sự cân bằng từ bên trong để duy trì sức khỏe ổn định thích nghi với các biến động trong môi trường bên ngoài. Ngâm chân chính là phương pháp tốt nhất giúp thư giãn sâu và giúp não tự điều chỉnh độ cân bằng của cơ thể.

Đặc biệt, ngâm chân nước nóng còn giúp tăng lưu thông máu, giải độc và bổ sung dinh dưỡng cho những vùng cơ thể cần chữa lành. Cách làm này giúp điều trị hiệu quả các triệu chứng phổ biến của cơ thể như huyết áp bất thường, thay đổi hormone, đau nhức, các vấn đề về hệ tiêu hóa và suy giảm chức năng khớp xương.

-Chữa các bệnh mãn tính

Thường xuyên ngâm chân trước khi đi ngủ sẽ giúp điều trị nhiều căn bệnh khác nhau, từ tiểu đường cho đến lạc nội mạc tử cung hay đau cơ xơ hóa. Ngoài ra, phương pháp trị liệu này còn giúp nâng cao hiệu quả điều trị cho bệnh nhân ung thư.

-Giảm chứng mất ngủ

Ngâm chân nước nóng đều đặn mỗi buổi tối trước khi đi ngủ sẽ giúp bạn có một giấc ngủ ngon và sâu hơn, kích thích tuần hoàn máu, điều hòa khí huyết và cân bằng cơ thể.

-Trị bệnh ngoài da và hôi chân

Nếu kết hợp ngâm chân với muối hoặc các loại thảo dược, tinh dầu… còn giúp trị các bệnh ngoài da, giảm viêm ngứa đau nhức và phục hồi vết thương mau chóng. Đông thời, ngâm chân còn giúp bạn giải quyết mùi hôi chân, giúp chân bạn sạch sẽ, thơm tho hơn.

Bồn ngâm chân massage thông minh Germany KASJ 1612 - Món quà tuyệt vời cho sức khỏe

Là sản phẩm của thương hiệu KASJ nổi tiếng tại Đức, bồn ngâm và massage chân thông minh Germany KASJ 1612 sử dụng công nghệ của Đức sở hữu nhiều ưu điểm tuyệt vời, giúp lưu thông khí huyết và cải thiện sức khỏe cho người dùng.

Sản phẩm có nhiều ưu điểm và tính năng nổi bật

-Chế độ tự làm ấm nước: Bồn ngâm chân KASJ 1612 có khả năng tự làm ấm nước với nhiệt độ phù hợp từ 35 - 48 độ, giúp tăng cường lưu thông máu xuống chân, nhanh chóng xóa tan sự mệt mỏi và đau nhức.

-4 chế độ massage thay đổi luân phiên nhau bao gồm: Health - Sleep - Comfort - Slim để đem lại nhiều trải nghiệm mát-xa khác nhau, đem lại sự thoải mái và hài lòng cho người sử dụng.

-6 con lăn massage giúp tác động đều và sâu vào bàn chân, từ ngón chân đến gót chân, tăng hiệu quả massage để điều trị các cơn đau mỏi và tăng cường lưu thông máu.

-Tính năng khử trùng thông minh bằng tia cực tím và ozon đảm bảo cho bồn ngâm luôn được sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh, tăng cường bảo vệ sức khỏe của người dùng.

-Ngoài ra, bồn ngâm chân KASJ 1612 còn có nhiều tính năng đi kèm khá tiện lợi khác như: hẹn giờ, bộ nhớ để lưu trữ chế độ massage yêu thích, bảng điều khiển dễ sử dụng và hiển thị thông tin nhiệt độ rõ ràng.

-Đặc biệt, bồn ngâm chân KASJ 1612 còn có thêm thiết bị điều khiển từ xa để người dùng có thể dễ dàng điều khiển chế độ massage, độ ấm của nước... mà không cần phải cúingười xuống để sử dụng bảng điều khiển trên bồn ngâm.