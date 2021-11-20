6  lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe khi sử dụng máy massage cổ

Được tích hợp nhiều chức năng hiện đại, máy massage cổ là một trong những thiết bị chăm sóc sức khỏe mà bạn nên có trong nhà. Bởi nếu sử dụng máy đều đặn, giúp “đánh bay” các cơn đau mỏi ở cổ và vai gáy.

Bên cạnh đó, khi xương khớp được thả lỏng sẽ có thể ngăn chặn được nhiều bệnh lý liên quan tới cơ xương khớp, thường gặp ở người cao tuổi, nhân viên văn phòng…

Dùng thiết bị massage cổ còn giúp bạn cảm thấy thoải mái, thư giãn hiệu quả, từ đó làm giảm các triệu chứng căng thẳng, stress sau một ngày làm việc mệt mỏi. Khi cổ và vai gáy bớt nhức mỏi, tinh thần của bạn sẽ được cải thiện, làn da từ đó cũng được trẻ hóa, giúp bạn luôn tràn đầy sức sống.

3.Thư giãn, nới lỏng cơ bắp

Nhờ liệu pháp xoa bóp của thiết bị massage cổ, cơ bắp sẽ được nới lỏng, từ đó giúp giảm đáng kể các triệu chứng đau mỏi vai gáy, giải phóng nguồn năng lượng tiêu cực tồn tại trong cơ thể.

4.Cải thiện tuần hoàn máu

Cổ là nơi tập trung nhiều mạch máu lưu thông lên não, vì thế khi sử dụng chiếc máy này đúng cách sẽ giúp kích thích quá trình tuần hoàn máu hiệu quả, thúc đẩy quá trình trao đổi chất hoạt động tốt hơn, xua tan cơn đau nửa đầu, đau nhức đầu và nhức mỏi vai gáy dai dẳng.

5.Tinh thần minh mẫn, linh hoạt hơn

Khi cổ, vai gáy bạn bị nhức mỏi khiến bạn luôn trong tình trạng uể oải, mệt mỏi khó chịu. Vì vậy, sử dụng một chiếc máy massage cổ là giải pháp tối ưu giúp cải thiện tinh thần hiệu quả. Các động tác massage nhẹ nhàng, tác động trực tiếp với vùng cổ, có tác dụng kích thích các huyệt thần kinh, từ đó giúp bạn cảm thấy thoải mái, trí óc linh hoạt hơn.

6.Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Khi tinh thần bạn được cải thiện, bạn sẽ dễ dàng có một giấc ngủ ngon và sâu. Đặc biệt, với những đối tượng khó ngủ như bà bầu, người cao tuổi thì càng nên sử dụng máy massage cổ.

Máy massage cổ cao cấp Germany KASJ A1 - Máy massage cổ đảm bảo uy tín, giá phải chăng

Là thiết bị cao cấp sử dụng công nghệ Đức, máy massage cổ Germany KASJ A1 giúp xóa tan những cơn nhức mỏi vùng cổ vai gáy, đem lại sự thoải mái và thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi, hỗ trợ phòng ngừa các bệnh về đốt sống cổ.

Máy massage cổ cao cấp Germany KASJ A1 với 3 phiên bản màu: Blue, Red, Silver

Sản phẩm đặc biệt phù hợp cho giới nhân viên văn phòng và những đối tượng phải ngồi xe hoặc máy bay thường xuyên trong nhiều giờ.

Ưu điểm nổi bật máy massage cổ Germany KASJ A1:

-Sử dụng công nghệ giọng nói hiện đại, nhắc nhở tình trạng sử dụng: cường độ, độ nóng...

-Thiết kế sang trọng, hình chữ U có thể điều chỉnh, phù hợp với kích cỡ vùng cổ của mọi người và ôm sát cổ giúp tăng hiệu quả massage.

-Công nghệ xung điện TENS kết hợp với nhiệt độ ấm giúp tăng cường lưu thông máu ở các vùng cổ vai gáy, từ đó tác động sâu vào trong tế bào, ngăn chặn truyền tín hiệu đau giữa các tế bào thần kinh, làm giảm cơn đau mỏi hiệu quả.

-Máy có 4 chế độ massage kết hợp với 15 mức cường độ, đem lại nhiều trải nghiệm massage khác nhau, giúp giải tỏa mệt mỏi, đem lại cảm giác hài lòng cho khách hàng.

15 mức cường độ có thể điều chỉnh từ mạnh đến nhẹ

-Ngoài khả năng điều khiển trực tiếp trên máy, máy massage cổ cao cấp Germany KASJ-A1 còn được trang bị remote điều khiển cầm tay để điều chỉnh chế độ và cường độ hoạt động của máy dễ dàng.

-Chế độ cảm biến nhiệt, tự khởi động máy khi tiếp xúc với davà tự tắt sau 120 giây không hoạt động.

Nằm trong top sản phẩm bán chạy nhất tháng, máy massage cổ cao cấp Germany KASJ-A1 hiện đang được bày bán và phân phối chính hãng tại hệ thống Siêu Thị Y Tế với mức giá 1.290.000đ kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn.