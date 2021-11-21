Hãy duy trì 5 thói quen này vào mỗi buổi sáng để giúp cơ thể luôn khỏe mạnh

Mọi người hay có thói quen bật dậy càng nhanh càng tốt ngay sau khi chuông báo thức reo, nhưng đúng là bạn nên làm ngược lại. Tốt nhất, bạn nên nằm thêm khoảng 1 - 5 phút thả lỏng trên giường, bởi điều này giúp cơ thể hoàn toàn tỉnh táo và tránh các rủi ro về sức khỏe , từ đó bảo vệ trái tim khỏe mạnh hơn.

Qua một đêm cơ thể đang trong trạng thái ức chế chuyển sang hưng phấn, các cơ quan nội tạng cũng vậy. Chính vì vậy cơ thể cần thích nghi từ từ. Vì thế, nếu bạn lập tức đứng dậy và làm các hành động khác sau khi vừa tỉnh ngủ, dễ dẫn đến tình trạng hoa mắt, chóng mặt hoặc thậm chí là máu lưu thông kém, gây thiếu máu lên não và rối loạn nhịp tim.

2.Uống nước

Để cải thiện chức năng gan, thận và trái tim, bạn nên uống từ 200 - 400ml nước trong khoảng thời gian từ 1 - 5 phút sau khi rời khỏi giường. Và nên nhớ đừng uống nước lạnh, thay vào đó hãy uống nước ấm vừa, có thể pha thêm 1 chút mật ong để tăng cường sức khỏe.

Tuy đơn giản, nhưng hành động này không chỉ giúp toàn bộ cơ thể được bổ sung nước, để thúc đẩy quá trình trao đổi chất mà còn giúp tuần hoàn máu trơn tru, tim khỏe mạnh hơn. Điều đó cũng có nghĩa sẽ giúp gan, thận của bạn tăng cường bài tiết các chất độc hại ra khỏi cơ thể.

3.Ăn sáng vừa phải

Được coi là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày với sức khỏe của gan, thận và trái tim. Vì thế bạn cần ghi nhớ đừng bao giờ bỏ bữa sáng nhưng cũng đừng nên ăn quá no quá nhiều thực phẩm chứa protein, chất béo trong bữa sáng.

Bạn cũng nên tránh xa các loại đồ ăn có nhiều dầu mỡ, không ăn quá 100g thịt và không sử dụng các loại đồ uống có cồn hay có ga. Thực phẩm tốt nhất là ngũ cốc, các loại hạt, quả mọng, yến mạch và rau xanh.

Ngoài ra, nếu bạn thích uống sữa vào buổi sáng thì tốt nhất là bạn dùng sữa ấm hoặc ở nhiệt độ phòng thay vì sữa lạnh. Và hãy uống sữa sau khi ăn no thay vì khi bụng đói vì đây là thói quen gây hại cho sức khỏe.

4.Đi vệ sinh

Các nhà khoa học đã chứng minh, thời gian lý tưởng nhất để đi vệ sinh là từ 5 - 7 giờ sáng, và nếu bạn dậy sớm hoặc muộn hơn thì cũng hãy làm điều đó trong khoảng 15 phút sau khi rời khỏi giường.

Thói quen này sẽ giúp cơ thể của bạn loại bỏ được các chất cặn bã trong cơ thể từ ngày hôm trước thông qua đường bài tiết. Từ đó, gan và thận sẽ được thải độc và hoạt động có hiệu quả hơn trong ngày. Đặc biệt, thói quen này cũng giúp bạn giảm được nguy cơ sỏi thận và nhiều bệnh khác liên quan đến tiết niệu.

5.Đi bộ hoặc chạy bộ nhẹ nhàng

Rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, nếu bạn duy trì thói quen đi bộ hoặc chạy bộ nhẹ nhàng khoảng 15 - 30 phút vào buổi sáng sẽ có tác dụng rất tích cực với tim mạch, hệ tuần hoàn máu. Bởi thói quen này không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch mà còn giúp cơ thể bài tiết ra mồ hôi và giải nhiệt tốt hơn, từ đó tăng cường đào thải bã nhờn và giúp độc tố được loại bỏ ra bên ngoài cơ thể.