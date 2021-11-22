"Bàn chải đánh răng nên là thứ cuối cùng chạm vào răng miệng của bạn ban đêm", Edmond R. Hewlett, giáo sư tại Đại học California (Mỹ) cho biết, theo Thanh Niên.

Có không ít người đánh răng xong rồi lại lục tủ lạnh ăn uống gì đó (Hình minh họa)

Tưởng như đó là điều hiển nhiên, nhưng thực tế, có không ít người đánh răng xong rồi lại lục tủ lạnh ăn, uống cái gì đó lót dạ trước khi ngủ. Làm vậy khiến bạn rất dễ có nguy cơ sâu răng bởi thức ăn dính trở lại vào các kẽ, khe trong miệng.

Vì thế, nếu bạn lười đánh răng lại lần nữa khi trót ăn vặt, ít nhất bạn vẫn nên dùng chỉ nha khoa để làm sạch kẽ răng và súc miệng bằng nước rồi hãy đi ngủ.

Dùng không đúng loại bàn chải

Các nha sĩ đều khuyên, bạn nên xài loại bàn chải đánh răng lông mềm mượt, có thể lướt đi nhẹ nhàng trên răng dưới nướu, và phải có khả năng loại bỏ bất kỳ mảng bám nào dính lại. Bởi nếu mảng bám không được loại bỏ, lâu dần bạn sẽ có nguy cơ mắc bệnh về răng như sâu răng, viêm nha chu. Còn nếu dùng bàn chải lông cứng với lực chải mạnh, bạn có thể khiến nướu co lại, để lộ chân răng… từ đó gây ra các bệnh nguy hiểm hơn cho răng miệng.

Không súc miệng kỹ bằng nước

Tưởng là điều hiển nhiên, nhưng thực tế, có một số người nhổ bọt kem hoặc nuốt luôn sau khi đánh răng xong mà không súc miệng lại bằng nước.

Thói quen này không có lợi cho sức khỏe răng miệng lâu dài. Bạn cần súc miệng lại bằng nước sạch nhiều lần cho đến khi hết bọt, nếu cẩn thận hơn nữa, bạn nên dùng thêm nước súc miệng không cồn để làm sạch răng hoàn toàn.

Kỹ thuật đánh răng chưa chuẩn

Theo các chuyên gia nên đánh răng theo chiều dọc lên xuống của răng, không nên đánh theo chiều ngang (Hình minh họa)

Kỹ thuật đúng là bạn nên chải răng theo những vòng tròn nhỏ để xóa sạch mảng bám trên răng dưới nướu. Còn khi chuyển bàn chải ra mặt sau của răng, bạn nên xoay thân bàn chải theo chiều thẳng đứng để có thể chạm tới toàn bộ thân răng. Bạn cũng nên chú ý chăm sóc kỹ các răng nằm sâu bên trong miệng, bởi đó là nơi rất dễ dính các mảng bám mà bàn chải khó với tới.

Không vệ sinh lưỡi

Dù là nơi chứa đầy vi khuẩn có hại nhưng không ít người lại lơ là vệ sinh lưỡi, khiến cho hơi thở nặng mùi. Bởi vụn thức ăn li ti hoàn toàn có thể bám dính giữa các gai nhỏ trên bề mặt lưỡi, gây ra mùi hôi khó chịu. Đó là lý do bạn nên vệ sinh lưỡi đều đặn mỗi ngày.

Quên thay bàn chải

Theo khuyến cáo của Hiệp hội nha khoa Mỹ, bạn nên thay bàn chải đánh răng mới sau 3 hoặc 4 tháng sử dụng. Bởi những sợi lông bàn chải bị mòn sẽ không thể loại bỏ các mảng bám hay vi khuẩn. Đặc biệt khi bạn bị bệnh thì phải đổi bàn chải ngay lập tức, vì vi khuẩn gây bệnh sẽ lây lan sang bàn chải và khiến bạn mắc bệnh dai dẳng.