Chia tay bàn chải thường đi, đây là những lý do bạn nên sắm ngay một bàn chải điện

Bàn chải điện được sản xuất lần đầu tiên là tại Mỹ vào năm 1938. Đây là loại bàn chải được dùng phổ biến với nhiều tên gọi như bàn chải đánh răng điện, máy đánh răng điện, bàn chải tự động.

Được sử dụng tương tự với bàn chải đánh răng thông thường, tuy nhiên bàn chải đánh răng điện được tích hợp thêm nguồn điện để đầu bàn chải có thể tự chuyển động làm sạch răng mà không cần tay bạn phải di chuyển nhiều.

-Hiệu quả hơn trong việc loại bỏ mảng bám ở những khu vực khó tiếp cận

Bàn chải đánh răng điện có khả năng giảm viêm nướu và loại bỏ nhiều mảng bám hơn so với bàn chải đánh răng thông thường.

Nếu bạn sử dụng bàn chải đánh răng điện có đầu tròn, độ chuyển động đủ mạnh sẽ có thể giúp bạn tiếp cận những khu vực khó làm sạch dễ dàng hơn, đặc biệt là các khu vực ở phía sau miệng của bạn. Bàn chải đánh răng điện có lông bàn chải rung cho phép tạo ra nhiều chuyển động vi mô hơn mỗi khi bạn di chuyển bàn chải đánh răng trên các kẽ răng.

-Cải thiện sức khỏe răng miệng ở những người sử dụng thiết bị chỉnh nha

Bàn chải điện đặc biệt hữu ích cho những người sử dụng thiết bị chỉnh nha chẳng hạn như niềng răng, vì nó giúp việc chải răng dễ dàng hơn. Nếu bạn cảm thấy khó làm sạch miệng trong khi điều trị chỉnh nha, bàn chải điện có thể cải thiện sức khỏe răng miệng của bạn vì nó sẽ giúp bạn làm sạch những kẻ răng hay vị trí xung quanh mắc cài nha khoa – những nơi mà bàn chải thông thường khó có thể làm sạch được.

-Làm sạch và chăm sóc nhẹ nhàng nướu răng của bạn

Nhiều người lo sợ vì đánh răng quá mạnh, lâu ngày có thể gây tổn thương men răng, không thể phục hồi và có thể gây tụt nướu. Bàn chải đánh răng điện sẽ không làm tổn thương nướu hoặc men răng của bạn mà thay vào đó, nó sẽ giúp tăng cường sức khỏe răng miệng tổng thể.

Một số bàn chải đánh răng điện có một bộ cảm biến sẽ phát ra ánh sáng màu khi có quá nhiều áp lực, thông báo cho người dùng để chải nhẹ nhàng hơn.

-Chải răng trong ít nhất 2 phút với bộ hẹn giờ

Không giống như bàn chải thủ công, hầu hết các bàn chải đánh răng điện đều có bộ đếm thời gian tích hợp, giúp người dùng biết được họ đã đánh răng trong bao lâu. Điều này đặc biệt hữu ích nếu trẻ em cảm thấy lo lắng khi lần đầu sử dụng bàn chải điện.

-Tiết kiệm chi phí về lâu dài

Khi đến lúc cần bàn chải đánh răng mới, bạn chỉ phải thay đầu bàn chải điện, vì vậy có thể ít lãng phí hơn so với việc vứt bỏ bàn chải đánh răng thông thường hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng bàn chải đánh răng điện sử dụng một lần, bạn sẽ phải thay thế hoàn toàn khi bàn chải bị sờn hoặc ít nhất 3 tháng một lần.

-Cải thiện sự tập trung của bạn trong khi đánh răng

Mọi người có xu hướng tập trung hơn khi đánh răng bằng bàn chải điện. Điều này sẽ cải thiện trải nghiệm đánh răng tổng thể của mọi người và có thể cải thiện mức độ làm sạch răng của bạn.

-Dễ dàng hơn cho những người bị hạn chế khả năng di chuyển

Bàn chải đánh răng điện sẽ tự động thực hiện hầu hết các công việc làm sạch răng miệng. Bàn chải sẽ di chuyển quanh miệng, dọc theo từng bề mặt của mỗi chiếc răng, có thể đạt được hiệu quả đánh răng, ngay cả khi bạn là người không khéo léo.

Nó rất hữu ích cho trẻ em cần được giám sát khi đánh răng (trẻ dưới 9 tuổi), cũng như bất kỳ ai bị hạn chế khả năng vận động, chẳng hạn như những người mắc các bệnh: parkinson, viêm khớp, người bị đột quỵ, chậm phát triển,…

-Phù hợp với mọi đối tượng sử dụng, đặc biệt là trẻ em

Tất cả mọi người đều có thể sử dụng bàn chải điện để vệ sinh răng miệng, đặc biệt là trẻ em. Tuy nhiên, không phải tất cả trẻ em đều thích đánh răng. Nếu bàn chải điện thu hút con bạn hơn, nó sẽ giúp làm sạch răng miệng tốt và tạo thói quen lành mạnh cho trẻ. Bàn chải điện cho trẻ em có những tính năng và đặc điểm phù hợp theo từng lứa tuổi của bé trong 03 nhóm tuổi sau: 0 - 3 tuổi; 3 - 6 tuổi; 6 - 8 tuổi trở lên.

Top 3 bàn chải đánh răng điện được ưa chuộng nhất hiện nay

-Bàn chải máy Mini ROAMAN ST - 031 (dành cho trẻ em)

+2 chế độ đánh răng giúp bảo vệ và làm sạch sâu răng miệng: chế độ cho răng thường và chế độ cho răng nhạy cảm.

+Khả năng làm sạch: có thể rung lên tới 31.000 lần mỗi phút.

+Mặt lông DUPONT mềm mại lên đến 98% để làm sạch sâu nâng cao.

+Thiết kế siêu gọn nhẹ và sáng tạo với nút chuyển đổi đặc biệt.

+Dấu nhắc thay đổi đầu bàn chải (màu của mặt trước của lông sẽ bị phai trong vòng 3 tháng).

+Tiếng ồn thấp, dễ chịu khi bé sử dụng.

+Thời lượng pin: Có thể kéo dài 60 ngày sau một lần sạc điện.

+Chế độ sạc: cảm ứng không dây và chế độ sạc USB trực tiếp nhanh.

Bàn chải máy Mini ROAMAN ST - 031 (dành cho trẻ em)

-Bàn chải đánh răng điện ROAMAN RM - T3

+3 chế độ bao gồm: chế độ dành cho răng nhạy cảm, chế độ làm sạch và chế độ làm trắng răng hiệu quả.

+Sở hữu công nghệ làm sạch tiên tiến , loại bỏ mảng bám trên bề mặt răng, chân răng và viền nướu.

+Biên độ rung trên lông bàn chải ổn định và an toàn không chỉ giúp răng sạch hơn mà nướu cũng được massage khỏe mạnh hơn.

+Lông DuPont mềm mại chất lượng cao giúp giảm tình trạng ố vàng trên răng.

+Thiết kế hiện đại gọn, nhẹ, đẹp mắt. Rất dễ dàng sử dụng và mang đi.

+Thời gian làm việc 2 phút với tính năng nhắc nhở tự động, cứ mỗi 30 giây máy sẽ nhắc nhở bạn đổi khu vực làm sạch răng một lần.

+Đèn LED thông minh với chế độ nhắc nhở thiếu điện và bảo vệ tắt nguồn.

+Pin lithium siêu bền, với 1 lần sạc sử dụng liên tục, chức năng sạc an toàn và tiện lợi, chế độ sạc không dây với đế sạc cắm điện riêng.

+Chống nước chuẩn IPX7 có thể được làm sạch trực tiếp dưới vòi nước giúp cho việc vệ sinh thiết bị trở nên dễ dàng hơn.

Bàn chải đánh răng điện ROAMAN RM - T3

-Bàn chải điện ROAMAN RM - T20

+4 đầu thay thế linh động tích hợp chăm sóc răng và làm sạch da mặt.

+3 chế độ đánh răng: Làm sạch sâu, trắng răng, dành cho răng nhạy cảm.

+Công nghệ làm sạch tiên tiến với 3 tần số sung: 4100/phút, 4800/phút, 3100/phút.

+Dễ dàng thực hiện và thuận tiện mang đi.

+Chỉ một lần sạc có thể sử dụng 240 phút.

+Chức năng đế sạc an toàn và tiện lợi hơn.

+IPX7 chống nước, có thể được rửa trực tiếp dưới vòi nước.

+Độ ồn cực thấp không gây khó chịu đến người sử dụng.

Bàn chải điện ROAMAN RM - T20

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