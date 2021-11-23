Nằm lòng 7 bí quyết này thì chuyện phòng the sẽ không chán ngắt, giúp chị em viên mãn, hấp dẫn hơn  

Theo Thanh Niên, “Một trong những thói quen tình dục quan trọng nhất mà các cặp đôi hạnh phúc thường có là "mặc định" rằng đối tác của họ bị họ kích thích”. Chuyên gia tâm lý học lâm sàng Mỹ Ursula Ofman nhận định, điều này có vai trò then chốt trong mỗi “cuộc yêu ”. Lý do là vì phụ nữ thường xem sự hứng thú tình dục của đối tác là bản chất thay vì nhận ra rằng bạn có sức hấp dẫn khiến cho phái mạnh bị câu dẫn.

Không cần phải thoát y 100% hay che phủ thân mình bằng sushi để hâm nóng nhiệt. Những cặp đôi hạnh phúc không cần làm “lớn chuyện” như thế.

Chuyên gia Mỹ Madeleine Castellanos chia sẻ, chỉ một cuộc gọi điện thoại đơn giản vào buổi trưa để nói rằng "Em nhớ anh!", hay một tin nhắn hứa hẹn một buổi chiều thân mật... cũng đủ mang lại cho đối tác một ngày trọn vẹn.

Tập trung vào điều tích cực

Những cặp đôi hạnh phúc thường chia sẻ cảm nhận của họ theo cách tích cực hơn là tập trung vào những gì họ không thích.

Theo chuyên gia Mỹ Jane Greer, kể cả những câu đơn giản như “Em rất thích khi anh làm thế!” cũng có thể khiến cuộc ân ái của bạn trở nên nồng cháy hơn bao giờ hết.

Ngay cả nếu anh ấy áp dụng một “thủ thuật” nào đó nhưng không gây hiệu quả với bạn, bạn cũng hãy hướng anh ấy tập trung vào điều khác giúp bạn tiếp tục “cuộc chơi” thay vì xoáy sâu vào nguyên nhân hành động đó lại thất bại.

Tạo thời gian cho chuyện yêu đương

Ai cũng hiểu rằng sex là một nhu cầu tự nhiên và xuất hiện một cách hết sức tự nhiên. Nhưng áp lực của cuộc sống bận rộn với muôn vàn nỗi lo về cơm áo gạo tiền khiến chúng ta thường bị phân tâm và “lười” yêu.

Tuy nhiên, nếu bạn xem sex là cách duy trì sự gắn kết của đời sống vợ chồng, bạn cần nghiêm túc kiểm tra xem mình cần sex đến mức nào để được thỏa mãn, và hãy duy trì điều đó để giúp mối quan hệ luôn bền chặt.

Đừng bỏ phí sự tưởng tượng

Các cặp đôi có đời sống tình dục hạnh phúc không ngại để cho tưởng tượng của họ bay cao. Bởi theo chuyên gia Castellanos, tưởng tượng chính là một cách tuyệt vời để làm tăng hứng thú và đam mê.

“Đừng ngại chuyện vượt quá giới hạn. Không có sự phán xét trong thế giới tưởng tượng”, chuyên gia nói.

Không tạo áp lực lên chính mình

Những cặp đôi hạnh phúc đều không nghĩ rằng sex phải là một điều gì đó đặc biệt. Bởi theo chuyên gia Ofman, “sex không phải là một môn thể thao biểu diễn mà là một trải nghiệm quan tâm đến nhau”. Áp lực phải hoàn hảo sẽ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn và khiến bạn khó tập trung vào “cuộc yêu” của chính mình.

Đáp ứng nhiệt tình bất chấp mọi thứ

Điều này không có nghĩa là bạn phải “giao ban” khi bạn không có hứng thú. Nó chỉ có nghĩa là bạn không nên cấm cản hoàn toàn với anh ấy khi bạn không có ham muốn. Bởi theo chuyên gia Greer, “các cặp đôi hạnh phúc sẵn sàng tìm hiểu và cởi mở với ham muốn tình dục của đối tác và họ đáp ứng cả khi không ở trong trạng thái sẵn sàng”.

Như vậy, có thể bạn không “giao ban” đầy đủ mà chỉ cần thực hiện một công đoạn nào đó, hoặc cùng nhau hoạch định việc “chăn gối” vào một thời điểm nào đó.