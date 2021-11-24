Để mùa đông không “phiền” đã có chăn đệm điện, nhưng bạn biết sử dụng thế nào an toàn và hiệu quả chưa?

Đệm điện cấu tạo gồm 2 phần đó là phần thân đệm và thiết bị điều khiển. Phần thân đệm được cấu tạo bởi 2 hoặc nhiều hơn hai lớp, bên trong bảo đảm các dây dẫn điện (gồm lõi dẫn nhiệt và sợi tổng hợp chịu nhiệt bao quanh) được gói bọc trong các lớp vải như: cotton, nhung, giả da. Thiết bị điều khiển thường có các mức duy trì nhiệt khác nhau để thay đổi linh động theo thời tiết hoặc ý muốn của người sử dụng.

Những lưu ý sử dụng chăn đệm điện an toàn

Kiểm tra chăn của bạn kỹ lưỡng mỗi lần trước khi sử dụng. Hãy chú ý đến bất kỳ khu vực nào có vẻ bị cháy hoặc mòn do hệ thống dây điện. Chăn có bị hỏng hoặc rách ở bất kỳ chỗ nào không? Có xuất hiện sự đổi màu hoặc những vết lồi kỳ lạ không? Các linh kiện điện tử như hộp đựng hay dây điện có lỏng lẻo không? Có bị thiếu ốc vít không? Các nút có hoạt động không?

Nếu chăn điện của bạn phát ra tiếng ồn khi nó bắt đầu, thì có lẽ đã có điều gì đó không ổn với nó. Một tiếng động lách tách nhẹ cũng có thể báo hiệu điều gì đó không ổn. Vì vậy hãy để ý những âm thanh bất thường phát ra từ chăn điện của bạn.

Ngửi mùi vải không chỉ đơn thuần là đảm bảo không có gì thấm vào vải mà còn để kiểm tra xem vải có dễ bị bay mùi hay đã bị bay mùi trước đó. Nếu có mùi gì đó như quần áo cháy, hãy tắt chăn điện và kiểm tra lại.

Kiểm tra xem chăn điện có quá lạnh hoặc quá ấm khi sử dụng hay không. Đặt sai nhiệt độ là một trong những nguyên nhân khiến chăn điện hoạt động sai và cũng có thể gây hại cho bạn nếu bạn không biết. Một cách tốt để kiểm tra điều này là để nó ở chế độ nhiệt cao nhất trong vài phút, sau đó kiểm tra xem có bất kỳ điểm nào không đồng đều trên toàn bộ chăn không. Nếu có một khu vực có nhiệt độ khác với phần còn lại, đó có thể là dấu hiệu cho thấy có một bộ phận trong chăn đã bị lỗi.

Giống như tất cả các thiết bị điện khác, chăn điện của bạn sẽ phục vụ bạn tốt nhất nếu bạn đảm bảo rằng hệ thống dây điện của nó luôn trong tình trạng tốt. Hãy đảm bảo rằng dây càng thẳng càng tốt, không có bất kỳ chỗ gấp khúc hoặc nút thắt nào. Bạn nên tránh quấn dây điện xung quanh chăn hoặc điều khiển khi không sử dụng. Điều này sẽ làm hỏng hệ thống dây điện theo thời gian và có thể gây ra sự cố sau này.

Một số lưu ý khác khi sử dụng chăn đệm điện:

-Giữ mức nhiệt độ trong kỹ thuật sản xuất.

-Rút dây nguồn sau mỗi lần sử dụng.

-Nếu bạn sở hữu một chiếc chăn đã hơn mười năm, hãy vứt bỏ và mua một chiếc chăn mới.

-Để chăn nguội sau khi sử dụng và trước khi cất đi.

-Để thú cưng tránh xa chăn điện.

Những điều cần tránh khi sử dụng chăn đệm điện

Không để nước chạm hoặc bắn vào chăn điện vì điều này có thể làm hỏng hệ thống dây điện và gây giật điện.

Không quấn chăn khi không sử dụng, vì điều này có thể làm ảnh hưởng đến hệ thống dây điện và dẫn đến đoản mạch.

Không sử dụng chăn điện cho những người không thể điều khiển như trẻ sơ sinh, người già hoặc người khuyết tật.

Đừng mày mò đi dây trong chăn, vì bạn có thể làm hỏng và sờn dây.

Không sử dụng chăn điện trên giường gấp vì dây có thể dễ bị rách hoặc sờn.

Đừng giặt chăn điện vì nó sẽ bị hư hoàn toàn.

Không sử dụng chăn có vết cắt và rách, hoặc có dây điện lộ ra ngoài.

Không sử dụng chăn điện nếu chăn quá nóng hoặc không phản ứng với các điều khiển đúng cách.

Không sử dụng chăn điện nếu chăn chưa khô hoàn toàn.

Đừng sử dụng một chiếc chăn đã cũ và gần như không hoạt động.

Mua chặn đệm điện chính hãng ở đâu?

Siêu Thị Y Tế là hệ thống cửa hàng cung cấp chặn đệm điện chính hãng từ thương hiệu WELLCARE và BOSO. Khi mua chăn đệm điện tại đây, bạn sẽ hoàn toàn an tâm về chất lượng sản phẩm và chính sách đi kèm.

Đệm sưởi ấm Wellcare WE-167SPLHD:

-Miếng nệm dùng để sưởi ấm cho vai, cổ, lưng, bụng, phần eo,... giúp máu huyết lưu thông, giảm đau và ngăn ngừa một số bệnh như đau vai gáy, đau bụng, cảm lạnh,...

Đệm sưởi ấm Wellcare WE-167SPLHD 35x46cm

-Tấm đệm điện đặc biệt hữu ích cho người già, trẻ nhỏ, phụ nữ sau sinh, người bị đau mỏi xương khớp.

-Chế độ tỏa nhiệt bốn chiều, làm ấm nhanh, dễ chịu và thoải mái.

-Có 4 chế độ cài đặt nhiệt độ để người dùng tự chọn chế độ phù hợp.

-Được làm từ chất liệu giả lông cừu mềm mượt, êm ái, thoáng khí, an toàn cho da, không gây kích ứng cho da.

-Phía trên là lớp giả lông cừu ấm áp để tích tụ nhiệt, bên dưới là lưới để tạo ra bức xạ nhiệt, tiện ích cao.

-Tự động tắt sau 90 phút sử dụng.

-Bộ điều khiển có thể tháo rời tiện lợi.

-Sản phẩm có thể giặt khô ở 30 độ C.

-Kính thước: 35x46 cm.

Nệm điện sưởi ấm Bosotherm 2000, 130 x 75 cm:

-Giúp giữ ấm cho cơ thể, kích thích tuần hoàn máu và quá trình trao đổi chất, ngăn ngừa một số bệnh như cảm lạnh, bệnh khớp, cột sống,...

Nệm điện sưởi ấm Bosotherm 2000, 130 x 75 cm

-Có hệ thống cảm biến nhiệt hiện đại và chức năng tự động ngắt điện.

-Được làm từ chất liệu vải cao cấp, mềm mại, bề mặt có một lớp bông mềm đặc biệt bao phủ giúp thoáng khí, không gây kích ứng cho da, an toàn cho sức khỏe.

-Tiết kiệm năng lượng: Nệm điện chỉ tỏa nhiệt để giữ ấm cho cơ thể nên công suất thấp.

-Dễ dàng lắp đặt và vệ sinh sản phẩm.

-Kích thước sản phẩm: 130 x 75 cm