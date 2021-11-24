Mách bạn cách giảm cân hiệu quả với 7 mẹo nhỏ mà “có võ” dưới đây

Theo Vietnamnet, hầu hết tất cả chúng ta đều không nhận thức được đầy đủ tầm quan trọng của việc ngủ đủ giấc. Không chỉ giúp bạn có đủ năng lượng trong một ngày dài làm việc, ngủ đủ giấc còn giúp bạn giảm nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng. Vì thế, hãy đặt mục tiêu phải ngủ ít nhất sáu giờ mỗi đêm để cơ thể có đủ thời gian nghỉ ngơi và phục hồi.

Uống nhiều nước hơn

Nước là một nhân tố quan trọng trong việc loại bỏ các độc tố ra khỏi cơ thể. Vì thế, nếu bạn không cung cấp đủ nước cho cơ thể thì đó thực sự là một vấn đề nghiêm trọng. Thiếu nước cũng làm cho quá trình chuyển hóa năng lượng trong cơ thể gặp trở ngại và làm cản trở quá trình giảm cân của bạn.

Vì thế, nếu vì một lý do nào đó mà bạn không thích uống nước lọc thì có thể tạo hương vị bằng cách cho thêm trái cây vào nước để tăng cảm giác dễ uống.

Không mua đồ ăn vặt

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Đó là điều bạn cần làm ngay lập tức nếu bạn đang lên kế hoạch giảm cân. Đồ ăn vặt bao gồm các loại thức ăn nhanh, đồ ăn nhẹ đã qua chế biến,... Thay vì nạp những thứ này vào cơ thể, bạn hãy thay thế chúng bằng những lựa chọn bổ dưỡng hơn cho cơ thể như trái cây và rau quả. Điều này không chỉ giúp cơ thể bạn cảm thấy dễ chịu hơn mà còn giúp bạn đốt cháy nhiều năng lượng hơn.

Ăn uống lành mạnh

Để thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, bạn cần phân bổ việc dung nạp các khoáng chất cần thiết cho cơ thể trong từng bữa ăn hàng ngày; Một bữa ăn lành mạnh cần đầy đủ thịt, cá, trứng, sữa và rau củ. Ngoài ra, bạn cũng nên hạn chế nạp đường vào cơ thể bởi đường sẽ khiến cơ thể bạn giảm hiệu quả đốt cháy chất béo và ảnh hưởng đến quá trình giảm cân của bạn.

Tập thể dục thường xuyên

Một trong những cách tốt nhất và bền nhất để có được thân hình như mong muốn là tập thể dục. Bạn nên thử áp dụng một số hình thức hoạt động thể chất hàng ngày để cả cơ thể và trái tim của mình cùng khỏe mạnh. Nếu có thể, hãy đặt mục tiêu ít nhất phải tập thể dục 30 phút mỗi ngày để đạt được kết quả tối đa.

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Bổ sung bài tập sức bền

Những bài tập sức bền thực sự hiệu quả trong việc giúp bạn xây dựng cơ bắp đồng thời đốt cháy calo và làm săn chắc cơ thể. Nếu bạn chưa bao giờ tập luyện sức bền trước đó, thì giờ chính là lúc để bạn bắt đầu. Hãy áp dụng các bài tập sức bền trong quá trình tập luyện hàng ngày của bạn như chống đẩy, plank hoặc squats. Hãy duy trì việc tập luyện mỗi ngày và bạn sẽ sớm thấy được kết quả.

Bữa sáng cân bằng

Bữa sáng được coi là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày vì nó cung cấp đủ năng lượng cần thiết cho một ngày dài làm việc của bạn. Và nếu bạn đang tìm kiếm một bữa ăn dễ dàng, nhanh chóng và rẻ, hãy thử bột yến mạch. Món ăn này nghe có vẻ không ngon miệng, nhưng nó có thể chế biến theo nhiều cách khác nhau cùng với một số trái cây tươi giúp bạn ăn ngon miệng và cung cấp đủ chất cho cơ thể.