HOT: Việt Nam tổng hợp thành công hợp chất để sản xuất thuốc điều trị Covid-19 ở thể nhẹ và trung bình

Theo đó, vào ngày 23/11 vừa qua, GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến - Viện trưởng Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết: Việt Nam đã nghiên cứu tổng hợp thành công hợp chất Nitazoxanide ở quy mô phòng thí nghiệm (pilot) dùng để sản xuất thuốc điều trị Covid-19 ở thể nhẹ và trung bình.

Ông Tuyến cho biết trên Phunuonline, Nitazoxanide có hoạt tính kháng virus phổ rộng diệt được nhiều virus khác nhau. Đặc biệt Nitazoxanide có hoạt tính chống lại SARS-CoV-2 được nuôi cấy trên tế bào vero cell6 với IC50 2 µM.

Ngoài ra, Nitazoxanide còn có tác dụng tăng cường phản ứng miễn dịch, cải thiện chức năng phổi và các tổn thương trên nhiều cơ quan khác nhau. Vì thế thuốc có thể được sử dụng hiệu quả trong điều trị bệnh nhân Covid-19 mắc bệnh đi kèm, đặc biệt là cơn bão cytokine.

Quá trình tổng hợp hợp chất Nitazoxanide tại Viện Hóa Học (Hình internet)

Trong ngày 11/11, Viện Hóa học cũng đã ký hợp đồng nguyên tắc với đối tác để chuyển giao công nghệ và đề xuất xin thử nghiệm lâm sàng thuốc Nitazoxanide giá rẻ điều trị các bệnh nhân Covid-19 thể nhẹ và trung bình tại nhà.

Hiện nay, tính trên toàn thế giới đã và đang thực hiện 29 thử nghiệm lâm sàng trên các bệnh nhân mắc bệnh Covid-19, trong đó có 8 thử nghiệm đã kết thúc và chứng minh được rằng Nitazoxanide có thể được sử dụng an toàn để điều trị sớm dấu hiệu Covid-19 ở thể nhẹ và trung bình, từ đó làm giảm tải lượng virus, giảm số bệnh nhân phải nhập viện.

Hơn thế nữa, hợp chất Nitazoxanide cũng được chứng minh sử dụng hiệu quả để điều trị cho bệnh nhân đang trong quá trình mang thai và điều trị dự phòng với các nhân viên y tế hiệu quả. Thuốc được đánh giá sử dụng an toàn và có độ dung nạp tốt.

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