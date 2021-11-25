Chuyên gia “mách nước” 2 bí quyết khi ăn để giảm cân thành công

Cũng theo bác sĩ Tuấn, trung bình 1 ngày mọi người thường ăn ba bữa là sáng, trưa, tối. Trong đó bữa sáng mới chính là bữa quan trọng nhất. Nhưng người Việt Nam lại thường làm ngược lại, ăn bữa tối nhiều hơn do cả ngày đi làm, từ đó nên gây ra tình trạng thừa cân, béo phì.

Theo chia sẻ của PGS Nguyễn Anh Tuấn - Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Ống tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trên Vietnamnet: Nguyên tắc của việc giảm cân là phải ăn ít calo hơn lượng calo mà cơ thể cần. Và việc tiêu thụ calo sẽ tùy thuộc vào nhiều yếu tố như độ tuổi, chiều cao, cân nặng, mức độ vận động, tình trạng sức khỏe ...

Theo PGS Tuấn, phương pháp ăn khoa học phải là có một bữa sáng lành mạnh, đầy đủ chất dinh dưỡng và nên chia nhỏ bữa ăn trong ngày.

Bởi việc ăn sáng giúp khởi động quá trình trao đổi chất trong ngày diễn ra tốt hơn vì cơ thể đã trải qua 1 đêm không nạp năng lượng. Đồng thời thói quen này cũng giúp bạn duy trì lượng đường máu ổn định đến trưa. Song song với đó, cũng có nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng bỏ ăn sáng có thể gây béo phì.

Ngoài ra, bạn cũng nên chia nhỏ bữa ăn thành 3 - 5 bữa trong ngày. Việc ăn nhiều bữa nhỏ không ảnh hưởng tới việc trao đổi chất của cơ thể bạn. Điều quan trọng là lượng thức ăn phải phù hợp với sức khoẻ và công việc.

Một người trung bình có nhu cầu khoảng 2000 – 2400 kalo thì đủ năng lượng để duy trì hoạt động làm việc. Và nếu bạn muốn giảm cân thì bạn có thể giảm tổng năng lượng nạp vào dưới mức cơ thể cần.

Bí quyết 2: Nhịn ăn gián đoạn

PGS Tuấn cho biết hiện nay phương pháp nhịn ăn gián đoạn được rất nhiều người quan tâm và thực hiện bởi nhiều lợi ích mà phương pháp này đem lại.

Bản chất của việc nhịn ăn gián đoạn chính là kiêng ăn chiến lược. Các nghiên cứu về phương pháp này cho thấy nhịn ăn gián đoạn giúp quá trình trao đổi chất tăng lên, từ đó sẽ giảm cân nhanh hơn. Đồng thời phương pháp này cũng giúp cải thiện đường huyết, làm sạch tế bào, giúp tế bào loại bỏ chất thải tích tụ.

Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải nhịn ăn sao cho đúng, có thể bạn ăn bình thường 1 ngày nhịn 1 ngày, hoặc bạn nhịn theo nhịp 5:2 tức ăn 5 ngày, nhịn 2 ngày trong tuần. Các ngày nhịn ăn sẽ giảm đi khối lượng kalo khoảng 1000 kalo. Những tháng sau đó tiếp tục giảm khoảng 700 kalo, sau đó tiếp tục giảm còn 500 kalo. 500 kalo là năng lượng rất thấp hầu như nhịn trắng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể nhịn ăn gián đoạn theo nhịp thời gian trong ngày. Ví dụ như bạn ăn trong khoảng thời gian 4 – 8 tiếng sau đó nhịn một mạch 16 – 20 tiếng sau đó.

Tuy nhiên, nói về phương pháp này, PGS Tuấn cho biết nhịn ăn gián đoạn chỉ nên áp dụng cho người khoẻ mạnh. Còn với những người bị béo phì, đái tháo đường chưa được nghiên cứu áp dụng. Vì thế, người ăn gián đoạn phải đảm bảo đủ sức khoẻ và lắng nghe cơ thể chứ không phải bất cứ ai cũng áp dụng được phương pháp này.