Vaccine Pfizer và Moderna được FDA (Mỹ) phê duyệt tiêm liều tăng cường cho tất cả người trưởng thành

Các báo đưa tin, trong thời gian trước đó, Mỹ chỉ chấp thuận tiêm liều tăng cường cho những công dân trong độ tuổi từ 50-64 và có tiền sử mắc bệnh nền, hoặc người từ 18 tuổi trở lên có bệnh nền, đang sống tập trung tại các cơ sở chăm sóc dài hạn hoặc làm việc trong các môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao.

Động thái này giúp thực hiện cam kết trước đó của Tổng thống Joe Biden và mở rộng điều kiện tiêm liều tăng cường cho tất cả công dân Mỹ 18 tuổi trở lên. Hiện chương trình đã được triển khai ở 10 bang. Nếu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cũng chấp thuận, thì tất cả người trưởng thành tại Mỹ đã tiêm đủ hai mũi vaccine Moderna và Pfizer ít nhất 6 tháng trước sẽ được tiêm liều tăng cường.

Lý do của quyết định này là vì Cục FDA lo ngại hiệu quả của vaccine suy yếu trong mùa đông sẽ dẫn đến làn sóng nhiễm nCoV tăng đột phá.

Căn cứ theo kết quả thử nghiệm giai đoạn 3 với hơn 10.000 tình nguyện viên, hãng Pfizer cho biết nếu tiêm liều vaccine tăng cường sẽ tăng hiệu quả ngăn ngừa nhiễm Covid-19 lên đến 95% trong bối cảnh biến thể Delta đang lây lan nhanh như hiện nay. Hãng cũng đã có yêu cầu cơ quan quản lý cấp phép liều vaccine tăng cường cho tất cả người trưởng thành. Được biết hãng Moderna cũng có động thái tương tự.

Tiến sĩ Anthony Fauci - Chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ cho rằng mức độ kháng thể ở người đã tiêm đầy đủ sẽ suy giảm theo thời gian. Vì thế ông không ngừng bảo vệ quan điểm về tiêm vaccine tăng cường cho người trưởng thành.

Trong một nghiên cứu được tiến hành vào tháng 9 của CDC đã cho thấy khả năng chống lây nhiễm Covid-19 của vaccine giảm từ 92% xuống còn 75% sau khi tiêm từ 5-7 tháng. Nghiên cứu tháng 11 được công bố trên tạp chí Science cũng chỉ ra rằng hiệu quả chống nhiễm virus ở các cựu binh quân đội giảm từ 88% xuống 48% tính từ tháng 2 đến tháng 10 năm nay.

Eric Topol, Giám đốc Viện Nghiên cứu Scripps ở La Jolla, California cho biết: Qua việc trích dẫn dữ liệu từ Israel, liều vaccine tăng cường làm giảm nguy cơ nhiễm nCoV có triệu chứng và giảm khả năng tử vong ở người từ 40 tuổi trở lên. "Liều tăng cường hiệu quả cao ngăn ngừa lây nhiễm. Đó là cách chúng ta phá vỡ chuỗi lây truyền nCoV".