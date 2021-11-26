Một loạt các sản phẩm của Công ty Đông Nam Dược Hoàng Anh vi phạm luật quảng cáo

Tin tức thị trường 26/11/2021 11:07

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế: Hiện nay trên một số website của Công ty Đông Nam Dược Hoàng Anh đang quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm pháp luật về quảng cáo, cụ thể là các sản phẩm: Health gain tea, Viêm âm tán Hoàng Cung, Giảm cân Hoàng Anh, Dương Lực Hoàn, Mờ nám - sáng da.

Một loạt các sản phẩm của Công ty Đông Nam Dược Hoàng Anh vi phạm luật quảng cáo - Ảnh 1

Một trong các sản phẩm của Công ty Đông Nam Dược Hoàng Anh vi phạm luật quảng cáo

Theo đó, bằng việc kiểm tra quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên internet và môi trường mạng và qua phản ánh của báo chí, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã phát hiện trên các website: https://www.dongnamduochoanganh.com, https://dongnamduochoanganh.vn, https://www.dongyhoanganh.com đang quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm pháp luật về quảng cáo: Health gain tea, Viêm âm tán Hoàng Cung, Giảm cân Hoàng Anh, Dương Lực Hoàn, Mờ nám - sáng da.

Các sản phẩm trên do Công ty TNHH Đông Nam Dược Hoàng Anh (địa chỉ: TT Đồng Xa số B10, ngõ 26 đường Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm.

Để bảo vệ an toàn sức khỏe cho người sử dụng, tránh người tiêu dùng sử dụng sản phẩm quảng cáo không đúng sự thật, gây hiểu nhầm về công dụng sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Health gain tea, Viêm âm tán Hoàng Cung, Giảm cân Hoàng Anh, Dương Lực Hoàn, Mờ nám - sáng da quảng cáo vi phạm trên các trang website nêu trên.

Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm lưu ý người dân cần chú ý các thông tin sau đây trước khi mua và sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe:

-Thực phẩm chức năng không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trong trường hợp có bệnh, tốt nhất người dân cần tới cơ sở y tế để khám và được điều trị kịp thời.

-Người tiêu dùng cần thông thái tra cứu thông tin liên quan đến công bố và quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe qua địa chỉ https://congkhaiyte.moh.gov.vn/ và https://nghidinh15.vfa.gov.vn/  trước khi quyết định chọn mua sản phẩm;

-Trước khi mua, người tiêu dùng cần đọc kỹ nhãn sản phẩm, bởi trên nhãn thực phẩm bảo vệ sức khỏe luôn ghi dòng chữ: "thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh"; Đồng thời xem rõ về thành phần, tác dụng của sản phẩm để sử dụng cho phù hợp

-Người tiêu dùng nên ưu tiên chọn mua các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có tên, địa chỉ của thương nhân chịu trách nhiệm và nhà sản xuất  sản phẩm rõ ràng;

-Cần có hóa đơn/đơn hàng của người bán để làm bằng chứng cho việc mua bán hàng hoá giữa hai bên. 

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Từ khóa:   thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đông Nam Dược Hoàng Anh vi phạm pháp luật

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