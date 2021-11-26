Khắc phục chứng ngủ ngáy ngay nếu không muốn đối diện với những ảnh hưởng nghiệm trọng đến sức khỏe

Có lẽ tác dụng phụ đáng sợ nhưng rõ ràng nhất của ngủ ngáy là thở hổn hển, nghẹt thở và thở gián đoạn. Nếu bạn bị gián đoạn nhịp thở kéo dài hơn 10 giây, bạn có thể mắc chứng rối loạn giấc ngủ hay chứng ngưng thở khi ngủ. Chứng ngưng thở khi ngủ không chỉ gây khó chịu mà còn có thể tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của bạn.

Ngáy hoặc ngưng thở khi ngủ có thể khiến bạn không thể ngủ ngon. Ngáy có thể khiến bạn thức giấc, làm gián đoạn chu kỳ ngủ quan trọng của bạn. Đối với một số người, chứng rối loạn giấc ngủ hoặc ngáy ngủ có thể không đánh thức họ, mà chỉ cần giữ họ ở trạng thái ngủ nhẹ thay vì để họ bước vào giấc ngủ sâu phục hồi mà họ và cơ thể họ cần.

-Buồn ngủ và cảm thấy mệt mỏi vào ngày hôm sau

Rối loạn giấc ngủ sẽ khiến bạn không có được giấc ngủ ngon vào ban đêm, từ đó khiến bạn mệt mỏi vào ngày hôm sau. Một chút buồn ngủ có vẻ không phải là một vấn đề lớn. Tuy nhiên, nó có thể ảnh hưởng không chỉ đến sức khỏe, hiệu quả công việc của bạn hoặc nếu bạn còn trẻ, khả năng tập trung của bạn chắc chắn sẽ bị giảm. Mệt mỏi có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn: lái xe hoặc vận hành máy móc trong khi mệt mỏi được ví như lái xe trong lúc say và có thể dẫn đến thương tích hoặc thậm chí tử vong.

-Nhức đầu mãn tính

Nếu bạn thức dậy vào buổi sáng với cơn đau đầu thường xuyên hơn thì đây có thể là một ảnh hưởng từ chứng ngáy ngủ. Đối với một số người ngủ ngáy, những cơn đau đầu này là do căng thẳng hoặc thiếu ngủ, do tăng huyết áp hoặc mức oxy trong máu không phù hợp.

-Rối loạn nhịp tim (nhịp tim không đều)

Ngáy ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn khá nghiêm trọng. Các tác dụng phụ nguy hiểm của chứng ngủ ngáy bao gồm rối loạn nhịp tim, xảy ra khi nhịp tim bình thường trở nên quá nhanh, chậm hoặc không đều. Rối loạn nhịp tim rất phổ biến và có thể xảy ra ngay cả khi bạn không phải là người ngủ ngáy kinh niên, nhưng sự kết hợp giữa nhịp tim bất thường và nhịp thở bị gián đoạn hoặc ngưng thở khi ngủ có thể nguy hiểm.

-Dấu hiệu của bệnh tim

Ngáy có phải là dấu hiệu của các vấn đề về tim? Thật không may, câu trả lời có thể là có. Những ảnh hưởng của ngủ ngáy đối với sức khỏe tim mạch của bạn có thể bao gồm bệnh tim. Những người ngủ ngáy kinh niên và những người mắc chứng ngưng thở khi ngủ có nguy cơ mắc bệnh tim cao gấp đôi so với những người không ngủ ngáy. Tuy nhiên, với việc điều trị chứng ngáy thích hợp, bạn có thể giảm đáng kể khả năng bị đau tim.

-Các bệnh liên quan đến dạ dày thực quản

Các tác dụng phụ khác của chứng ngủ ngáy thoạt nhìn có thể gây khó chịu và dường như không liên quan nhưng trên thực tế vẫn xuất hiện. Cụ thể là bệnh trào ngược dạ dày thực quản, xảy ra khi axit trong dạ dày tìm đường trở lại thực quản. Những thay đổi về áp suất không khí do ngủ ngáy trong thời gian dài do cổ họng đóng mở không đều có thể gây ra hoặc làm trầm trọng thêm bệnh trào ngược dạ dày. Giảm cân có thể giúp cải thiện cả chứng ngưng thở khi ngủ và trào ngược dạ dày.

-Nguy cơ dẫn đến đột quỵ

Ngáy, đặc biệt là ngáy to có liên quan đến việc thu hẹp các động mạch cổ được gọi là xơ vữa động mạch cảnh, do đó làm tăng khả năng bị đột quỵ. Đây là một trong những tác dụng phụ nghiêm trọng của chứng ngủ ngáy. Vì vậy, nếu bạn đang mắc chứng ngủ ngáy kinh niên, hãy tìm cách điều trị càng sớm càng tốt.

-Các vấn đề sức khỏe tâm thần

Không phải tất cả các tác dụng phụ của ngáy đều là đều liên quan đến thể chất. Thiếu ngủ và rối loạn giấc ngủ được chứng minh là làm tăng khả năng trầm cảm và lo lắng. Vì thiếu ngủ và rối loạn giấc ngủ cũng là hai tác dụng phụ của chứng ngáy và ngưng thở khi ngủ, có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi chứng ngủ ngáy và sức khỏe tâm thần kém có thể liên quan đến nhau.

-Đối mặt với những phản ứng tiêu cực từ người xung quanh

Không ai muốn làm phiền giấc ngủ của những người thân vì chứng ngủ ngáy, nhưng nó vẫn là một trong những tác dụng phụ phổ biến nhất của chứng ngáy ngủ. Một cuộc khảo sát cho thấy rằng gần 80% phụ nữ đã cho chồng mình những vết bầm tím khi cố gắng ngăn họ ngáy. Những người có người thân ngủ ngáy có thể có một số triệu chứng ngáy giống như họ do rối loạn giấc ngủ.

Làm thế nào để ngừng ngáy ngủ?

Cách cơ thể phản ứng với chứng ngủ ngáy và ngưng thở khi ngủ khác nhau ở mỗi cá nhân. Một số người may mắn chưa phải đối mặt với bất kỳ ảnh hưởng nào đã nói ở trên của chứng ngáy ngủ, nhưng những người khác có thể phải đối mặt với một hoặc nhiều ảnh hưởng khác nhau. Bất kể bạn đang gặp phải tác dụng phụ nào của chứng ngáy ngủ, việc tìm kiếm phương pháp điều trị chứng ngủ ngáy kinh niên có thể giúp giảm thiểu tình trạng này rất nhiều.

Ngoài những phương pháp thay đổi lối sống như: từ bỏ thuốc lá và bia rượu; thay đổi tư thế ngủ; tạo ra không gian ngủ thông thoáng; uống nhiều nước; xông hơi; vận động phù hợp;…, ngày nay việc sử dụng các thiết bị công nghệ để hỗ trợ làm giảm chứng ngủ ngáy trở nên rất phổ biến. Bạn có thể chọn cho mình một chiếc thiết bị chống ngáy ngủ thông minh phù hợp với chứng ngủ ngáy của mình. Máy chống ngủ ngáy sẽ giúp bạn giảm dần tình trạng ngáy ngủ, từ đó cải thiện giấc ngủ của chính bạn và những người xung quanh, góp phần ngăn chặn nguy cơ mắc các bệnh lý trầm trọng đã nêu ở trên.

MẶT NẠ MẮT CHỐNG NGÁY THÔNG MINH SNORE CIRCLE YA3100–Giải pháp hoàn hảo cải thiện chứng ngáy ngủ của bạn

MẶT NẠ MẮT CHỐNG NGÁY THÔNG MINH SNORE CIRCLE YA3100 sử dụng công nghệ nhận dạng âm thanh và dẫn truyền xương tiên tiến nhằm nhận biết chính xác tiếng ngáy. Sau khi nhận dạng thành công, thiết bị sẽ phát ra các rung động vi mô dưới 36 cấp độ can thiệp vật lý (từ yếu đến mạnh), không gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của người dùng nhưng vẫn đem lại hiệu quả trong việc ngăn chặn làm giảm tiếng ngáy và cải thiện chất lượng giấc ngủ của người dùng.

Mặt nạ mắt chống ngáy thông minh Snore Circle YA3100 sử dụng công nghệ nhận dạng âm thanh và dẫn truyền xương tiên tiến nhằm nhận biết chính xác tiếng ngáy

Một số ưu điểm và tính năng của mặt nạ:

-Thông minh: Mặt nạ mắt có thể nhận ra âm thanh ngáy của bạn thông qua các kỹ thuật nhận dạng âm thanh và dẫn truyền xương tiên tiến.

-Mềm mại và thoải mái khi đeo: Được làm bằng bọt xốp có độ mềm mại, không mùi, đem lại cảm giác thoải mái khi ngủ và chống được ngáy.

-Dễ sử dụng: Mặt nạ đã có chế độ tự động làm việc được cài sẵn, người dùng chỉ cần bật nút và tận hưởng giấc ngủ của mình.

-Tạo hình đường viền 3D: Mặt nạ ngủ cung cấp sự kết hợp tối ưu giữa khả năng chống sáng, mềm mại và độ bền hoàn hảo, phù hợp cho các chuyến bay đường dài, người làm ca đêm, thiền và mất ngủ.

Mặt nạ mắt chống ngáy thông minh Snore Circle YA3100 sẽ là giải pháp tối ưu giúp bạn giảm chứng ngủ ngáy

-Bảo vệ mắt và chống sáng: Thiết kế đường viền của mặt nạ ngủ giúp mắt tránh xa ánh nắng, khi đó không gây áp lực cho mắt. Mặt nạ mắt rất nhẹ, dễ sử dụng, thoải mái cho mắt khi đeo.

-Dễ dàng cất giữ và mang đi: Mặt nạ ngủ thuận tiện bỏ vào túi đựng, hoàn hảo để mang theo bên bạn mọi lúc mọi nơi. Độ đàn hồi Velcro của mặt nạ ngủ nhẹ nhàng và dễ dàng điều chỉnh, phù hợp với hầu hết các kích cỡ khuôn mặt của người dùng từ trẻ em đến người lớn.

-Ứng dụng sleeplus: Trải nghiệm hoàn toàn mới cho phép bạn hiểu rõ hơn về tiếng ngáy của mình bằng cách thu thập dữ liệu và phân tích ngáy, ghi lại giấc ngủ và phân tích chất lượng để có giấc ngủ yên tĩnh.

-Chỉ 2 giờ sạc sử dụng được 2 đêm.

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