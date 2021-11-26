Black Friday bùng nổ cơn lốc giảm giá lên đến 49% tại Siêu Thị Y Tế

Bên cạnh chương trình “hạ giá sập sàn” hàng loạt các sản phẩm, khi mua sắm trực tuyến với đơn hàng từ 600.000Đ, Siêu Thị Y Tế sẽ giao hàng tận nhà cho bạn hoàn toàn miễn phí.

Máy chăm sóc làm sạch da mặt bằng ion Roaman M7 hiện đang được giảm giá 39% tại Siêu Thị Y Tế. Nếu bạn muốn mua máy massage mặt, đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu sản phẩm với mức giá cực đỉnh, chỉ 850.000Đ.

Sản phẩm có chức năng hiện đại giúp làm sạch da, căng bóng da, thẩm thấu nhanh mỹ phẩm chăm sóc cho da mặt với 3 cấp độ ion, cải thiện làn da rạng rỡ, mịn màng. Thiết bị phù hợp cho mọi loại da (da thường, dầu khô, nhạy cảm) trong quá trình chăm sóc da mặt.

Máy chăm sóc làm sạch da mặt bằng ion Roaman M7 giảm giá 39%, chỉ còn 850.000Đ

- Máy tăm nước cầm tay ROAMAN Mini 1

Bạn muốn sở hữu một hàm răng chắc khỏe, trắng sáng cùng nụ cười rạng rỡ? Bạn lo ngại vì tình trạng chảy máu nướu răng khi sử dụng bàn chải thông thường do lông chải quá cứng? Bạn đang tìm mua máy tăm nước giá rẻ và chất lượng? Thật tuyệt, Siêu Thị Y Tế mang đến bạn Máy tăm nước cầm tay ROAMAN Mini 1 với giá giảm 40% dịp Black Friday. Chỉ với 899.000Đ, bạn sẽ có ngay trong tay máy tăm nước chính hãng, đạt chứng nhận FDA tiêu chuẩn chất lượng của Mỹ.

Máy tăm nước ROAMAN sử dụng công nghệ áp lực và lưu lượng xung, dễ dàng làm sạch thức ăn, mảng bám sâu giữa răng và nướu. Bên cạnh đó, các tia nước có thể len vào những ngóc ngách nằm sâu bên trong mà bàn chải đánh răng và chỉ nha khoa bình thường không thể tiếp cận. Sản phẩm đặc biệt thích hợp cho những người đang niềng răng, có cầu mão răng, trồng răng giả,...

Máy tăm nước cầm tay ROAMAN Mini 1 giá giảm 40%, chỉ còn 899.000Đ

- Máy đo đường huyết, mỡ máu, gút BeneCheck

Mua 1 được 3, giá giảm siêu khủng tới 49%! Chỉ với 799.000Đ, bạn sẽ có ngay sản phẩm 3 trong 1 tiện lợi là máy kiểm tra đa năng BeneCheck 3in1, giúp bạn kiểm tra dễ dàng chỉ số mỡ máu (Cholesterol), đường huyết (Glucose) và bệnh gút (Acid Uric) ngay tại nhà mà không cần phải đến phòng khám.

Với Máy đo đường huyết, mỡ máu, gút BeneCheck tại nhà, bạn sẽ theo dõi chính xác thông số sức khỏe của bản thân và gia đình chỉ trong tích tắc. Đặc biệt, nhân dịp siêu hội mua sắm Black Friday, sản phẩm đang được bán với giá giảm bùng nổ, mua ngay kẻo lỡ!

Máy đo đường huyết, mỡ máu, gút BeneCheck giá giảm 49%, chỉ còn 799.000Đ