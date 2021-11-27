Những lời khuyên hữu ích khi sử dụng máy tạo ẩm

Có hai điều quan trọng cần ghi nhớ khi quyết định chọn một vị trí cho máy tạo độ ẩm của bạn. Đầu tiên, máy tạo độ ẩm nên được đặt trên một chiếc bàn nhỏ hoặc đồ nội thất khác cách mặt đất ít nhất hai bước chân. Thứ hai, bạn có thể đặt một chiếc khăn hoặc tấm lót bên dưới máy tạo độ ẩm để bảo vệ đồ đạc của bạn. Đây là những điều cơ bản cần lưu ý để ngăn ngừa mọi thiệt hại cho sàn nhà hoặc trần nhà của bạn.

Máy tạo độ ẩm cũng có thể có một chùm sương lớn để bao phủ các không gian lớn hơn. Chẳng hạn, nếu bạn đặt nó ở trên cao như trên nóc tủ quần áo thì chùm sương này sẽ chạm vào trần nhà, tạo thêm độ ẩm và làm giảm hiệu quả của thiết bị.

Bạn nên đặt máy làm ẩm cách sàn ít nhất hai bước chân trong trường hợp có rò rỉ và để bạn không thể vô tình làm đổ nó. Một số máy tạo độ ẩm có tính năng tự động tắt nếu bể bị nghiêng, giúp bảo quản máy tốt hơn.

Đặt một chiếc khăn hoặc tấm lót bên dưới máy tạo ẩm là một cách tốt để bảo vệ mọi đồ đạc khỏi bị hư hỏng, chẳng hạn như khi bạn làm đổ nước trong khi đổ đầy máy làm ẩm.

Nên đặt máy tạo độ ẩm gần giường như thế nào?

Một trong những mẹo quan trọng để sử dụng máy tạo độ ẩm trong phòng ngủ là đặt máy ở khoảng cách chính xác với giường của bạn. Bạn nên để máy tạo độ ẩm cách giường khoảng 1m, mặc dù việc đặt nó gần hơn không có hại gì nếu không gian phòng ngủ của bạn bị hạn chế.

Khoảng cách này được khuyến khích vì nhiều lý do. Nếu bạn sở hữu một máy tạo độ ẩm phun sương ấm, nó cần phải đặt đủ xa giường của bạn để nếu nó rơi xuống, nó sẽ không làm tràn nước nóng lên người bạn.

Trừ khi bạn có máy tạo độ ẩm được thiết kế chính xác với công nghệ đã được cấp bằng sáng chế để giữ tiếng ồn ở mức tối thiểu, tốt nhất bạn nên đặt máy cách xa giường hơn để bạn có thể ngủ. Tiếng quạt hoặc tiếng nước chảy róc rách ngay gần đầu bạn có thể là thứ khiến bạn tập trung, làm phiền giấc ngủ của bạn.

Thêm vào đó, hơi ẩm nên được khuếch tán ra khắp không khí hơn là tập trung ngay bên mũi và miệng. Không khí ẩm làm chất nhầy loãng hơn, giúp bạn thở dễ dàng hơn. Vì vậy, mặc dù lúc đầu bạn có thể để máy tạo độ ẩm bên cạnh đầu mình, nhưng nó không được khuyến khích về lâu dài.

Nên sử dụng máy tạo độ ẩm ở mức độ nào?

Bạn có thể chọn bất kỳ cài đặt nào phù hợp nhất với mình, nhưng để tránh các vấn đề về độ ẩm quá thấp hoặc quá cao, bạn nên duy trì độ ẩm trong khoảng từ 45% đến 50%. Điều này sẽ giúp bạn thoải mái khi ngủ mà không bị ẩm ướt quá nhiều.

Bạn có thể sử dụng loại nước nào trong máy tạo ẩm?

Để máy tạo ẩm phát huy công dụng tốt nhất, bạn không thể cho bất kỳ loại nước cũ nào vào máy tạo ẩm của mình. Một trong những mẹo quan trọng nhất khi sử dụng máy tạo độ ẩm là bạn cần một trong hai loại nước đặc biệt sau đây.

-Nước cất

Nước cất là nước đã được đun sôi và sau đó để nguội một lần nữa để loại bỏ tất cả các tạp chất bao gồm vi khuẩn, muối và khoáng chất. Nước được đun sôi, bắt hơi nước và để trở lại thành nước. Các tạp chất sẽ không bốc lên theo hơi nước, những gì còn lại trong thùng mới là nước cất.

-Nước khử khoáng

Nước khử khoáng là nước đã được loại bỏ hoàn toàn các khoáng chất hòa tan trong đó. Ngoài ra, bạn cũng có thể được khử khoáng thông qua khử ion, lọc màng (thẩm thấu ngược hoặc lọc nano), hoặc điện trung thành. Quá trình khử khoáng không loại bỏ vi khuẩn và vi rút như quá trình chưng cất.

Nếu nước đi qua một trong những hệ thống này thì lượng khoáng chất trong nước có thể được giảm xuống ngay, thậm chí chỉ ở mức 1mg/lít. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng loại nước này chắc chắn không phải để uống. Nó được cho là có hương vị thô và không làm dịu cơn khát của bạn.

Nên cho những gì vào máy tạo ẩm để ngăn ngừa nấm mốc?

Một điều đáng lo ngại khi bạn cho nước vào bất kỳ thiết bị nào đó là nấm mốc. Có một số mẹo sử dụng máy tạo độ ẩm sẽ giúp đảm bảo máy tạo độ ẩm của bạn luôn sạch sẽ.

Thêm giấm trắng: Đổ đầy nước vào máy làm ẩm của bạn và thêm một cốc giấm trắng vào bể. Điều này sẽ giúp ngăn ngừa nấm mốc phát triển.

Viên nén tạo ẩm: Bạn cũng có thể mua viên nén tạo ẩm để thả vào bể. Chúng tan trong vòng chưa đầy 10 phút và có mùi thơm. Chúng giúp kéo dài tuổi thọ của máy tạo ẩm bằng cách giữ cho bình sạch trong khi nước ở bên trong.

Thêm các vật liệu khác: Ngoài ra còn có những thứ khác mà bạn có thể thêm vào bình chứa của máy tạo ẩm bao gồm những giọt dầu cây trà và một lượng nhỏ thuốc tẩy clo.

Nên vệ sinh máy tạo ẩm thường xuyên như thế nào?

Ngay cả khi sử dụng nước cất, bạn cũng cần đảm bảo vệ sinh máy tạo ẩm thường xuyên. Nếu bạn bận rộn thì việc vệ sinh máy tạo ẩm mỗi ngày là không thể. Trong trường hợp đó, bạn nên vệ sinh máy tạo ẩm ít nhất ba ngày một lần. Mặc dù nếu bạn không sử dụng thường xuyên, hãy làm sạch nó mỗi tuần một lần.

Hướng dẫn làm sạch máy tạo ẩm nhanh chóng:

-Trước tiên, hãy rút phích cắm của máy tạo ẩm và tháo nắp thùng chứa.

-Sử dụng giấm trắng để làm sạch tất cả các khu vực tiếp xúc với nước, ngâm trong khoảng 15 phút.

-Trong khi ngâm các bộ phận này, hãy đổ nước vào một nửa bể chứa và thêm một thìa cà phê thuốc tẩy. Đảm bảo rằng nắp được đóng chặt và di chuyển nước xung quanh để bao phủ toàn bộ bể và sạch hoàn toàn. Để hỗn hợp ngâm trong khoảng 15 phút.

-Dùng nước máy sạch để rửa tất cả các bộ phận. Đảm bảo rằng không còn mùi hôi để máy tạo độ ẩm được sạch sẽ.

-Cuối cùng, bạn chỉ cần lắp ráp lại máy tạo ẩm. Thay bộ lọc thường xuyên theo khuyến nghị để có được không khí tinh khiết hơn.

Mua máy tạo ẩm ở đâu? Loại máy nào được nhiều người ưa chuộng?

Máy tạo ẩm được bán tại Siêu Thị Y Tế với giá chỉ từ 769.000Đ, bạn có thể tham khảo sản phẩm tại đây và hoàn toàn an tâm về chất lượng máy. Một số loại máy khuếch tán hương thơm và tạo ẩm bán chạy tại Siêu Thị Y Tế:

-Máy khuếch tán hương thơm BDA80002

Máy khuếch tán hương thơm BDA80002 hình giọt nước được thiết kế với 2 công dụng: tạo độ ẩm và khuếch tán hương thơm. Máy sử dụng công nghệ sóng siêu âm, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Khác với các loại máy truyền thống, máy khuếch tán hương thơm sóng siêu âm cung cấp độ ẩm thông qua phun sương lạnh, rất an toàn và sẽ hiệu quả hơn nếu sử dụng với tinh dầu.

Máy khuếch tán hương thơm BDA80002 giảm giá 9%, chỉ còn 769.000Đ

Một số ưu điểm và tính năng của máy:

+Công nghệ phun sóng siêu âm hiện đại, tự động ngắt khi hết nước.

+Khuếch tán hương thơm tinh dầu thiên nhiên rộng hơn gấp nhiều lần so với đèn xông tinh dầu.

+Thích hợp sử dụng trong phòng ngủ, văn phòng, kí túc xá và phòng khách sạn,...

+Giúp não bộ thư giãn hoàn toàn, đưa bạn vào giấc ngủ ngon.

+Giải tỏa stress, kích thích khả năng sáng tạo, tăng cường sự tập trung trong công việc.

+Tiêu diệt các mầm bệnh trong không khí, nâng cao khả năng miễn dịch, tạo độ ẩm cần thiết trong không khí, giúp đường hô hấp khỏe mạnh.

+Nhỏ một lượng tinh dầu vào máy sẽ ngăn chặn các loại côn trùng gây hại.

+Giữ cho không khí mát mẻ vào ngày hè nóng nực.

-Máy tạo ẩm và khuyếch tán hương thơm Benice A370L

Với máy khuếch tán hương thơm Benice, hương tinh dầu bạn yêu thích sẽ được phân tán qua làn sương thơm mát, hòa lẫn vào không khí giúp bạn thư giãn, giảm stress, thanh lọc không khí, ngăn côn trùng…

Máy tạo ẩm và khuyếch tán hương thơm Benice A370L giảm giá 16%, chỉ còn 820.000Đ

Một số ưu điểm và tính năng của máy:

+Thiết kế vân gỗ sang trọng, đèn led đổi màu.

+Tự động tắt khi hết nước.

+Có các mức hẹn giờ: 1h – 3h – 6h.

+Tiếng ồn thấp, vận hành êm ái.

+Có thể điều chỉnh mức thoát ẩm.

+Làm ẩm không khí, giúp ngủ sâu, có thể sử dụng cho em bé hoặc người bệnh hen suyễn.

+Có thể sử dụng liên tục từ 3-5 giờ.

+Những tia nước ion siêu nhỏ dễ dàng hấp thụ, giúp điều trị thể chất và tâm lý.