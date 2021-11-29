Đeo gen bụng theo cách này để sở hữu vòng eo con kiến mơ ước

Chị em biết gì về quần gen bụng?

Có rất nhiều câu hỏi đặt ra khi chị em bắt đầu sử dụng gen bụng như: Nên đeo gen bụng bao nhiêu tiếng một ngày? Cần lưu ý điều gì để đeo gen bụng hiệu quả? Lịch trình đeo như thế nào để sớm sỡ hữu vòng eo con kiến mơ ước?

Gen bụng được tạo thành với mục đích nén bóp lượng mỡ thừa vùng bụng với một lực xiết phù hợp giúp định hình vòng eo, dần dần làm vóc dáng của bạn cân đối hơn.

-Vòng 2 thon gọn dần

Các mẹ mới sinh con sẽ có vùng eo tích mỡ do ngồi nhiều, ít vận động làm phần bụng to sau sinh mổ khiến nhiều chị em tự ti. Chỉ cần thao tác đơn giản từ gen bụng kết hợp cùng chế độ ăn uống khoa học và tập thể dục, lớp mỡ bụng của bạn sẽ dần biến mất giúp phần bụng thon gọn hơn.

-Cột sống được định hình tốt hơn

Vì có một lực xiết nén mỡ bụng từ trước bụng ra sau lưng nên gen bụng cũng hỗ trợ cột sống thẳng hơn, không bị cong. Hiệu quả nhất đối với các mẹ bỉm sữa sau thời gian chăm sóc con trải qua nhiều tư thế.

-Nâng cơ cho vòng 1

Thiết kế như băng nịt từ eo bụng trở lên tới dưới ngực, đeo gen bụng thường xuyên còn giúp cơ vòng 1 được nâng đẩy, tránh bị chảy xệ.

Sử dụng gen bụng đúng cách sẽ giúp chị em đạt được số đo vòng eo mong muốn

-Tôn dáng cho vòng 3

Gen thiết kế không ôm hết vòng 3, chỉ tới phần trên của mông, nên khi eo thon gọn, vòng 1 được nâng lên, sẽ lộ vòng mông quyến rũ.

Nên đeo gen bụng bao nhiêu tiếng?

Bạn nên mặc ít nhất 8 giờ nhưng không quá 12 giờ một ngày. Tuy nhiên, mục tiêu này không đạt được trong một sớm một chiều.

Đối với ngày đầu tiên, chỉ nên đeo nó trong khoảng một giờ. Mặc dù không cảm thấy đau nhưng bạn sẽ phải chịu một số lực hạn chế do cơ thể đã quen với việc này. Khi bạn từ từ tăng thời gian mặc lên nửa giờ hoặc một giờ mỗi ngày, các chất liệu sẽ được tạo hình tốt hơn cho hình dáng cơ thể độc đáo của bạn.

Trong tuần đầu tiên của giai đoạn, bạn chỉ nên đeo gen bụng 2 - 4 giờ mỗi ngày, không quá 5 ngày mỗi tuần. Bạn nên dự kiến khoảng 4 đến 6 tuần trước khi có thể thoải mái đeo nó 8 - 10 giờ mỗi ngày. Đó là một quá trình diễn ra từ từ vì vậy hãy kiên nhẫn và theo dõi cảm giác của cơ thể để điều chỉnh giờ đeo gen bụng phù hợp.

Nhưng chỉ biết bạn nên đeo gen bụng trong bao nhiêu giờ thì không thể cho bạn một bức tranh toàn cảnh. Biết cách điều chỉnh để phù hợp với gen bụng và thiết lập kỳ vọng phù hợp có thể giúp bạn đạt được thành công lâu dài mà bạn mong muốn.

Hãy chắc chắn rằng gen bụng phù hợp với bạn

Khi bạn mua gen bụng, hãy luôn làm theo hướng dẫn về kích cỡ và đo cơ thể của bạn một cách cẩn thận. Nó được thiết kế để giúp bạn loại bỏ những sai lầm và tránh lãng phí tiền bạc nên chắc chắn bạn sẽ không muốn một kích thước quá lớn hoặc quá nhỏ. Dưới đây là một vài lưu ý:

-Luôn đo vòng eo tự nhiên của bạn (phần nhỏ nhất của vòng eo).

-Nếu nó cuộn lại ở eo của bạn có nghĩa là nó quá nhỏ, nếu bạn có thể đeo nó một cách quá thoải mái thì nó quá lớn.

-Bạn sẽ không bị đau hoặc khó thở.

-Không sao khi cảm thấy khó chịu ở một mức độ nhất định (nhưng không quá cao) trong giai đoạn đầu.

-Nó sẽ được mặc đúng cách mà không bị phồng lên.

-Một chiếc gen bụng vừa vặn phải tạo ra độ nén chắc chắn hoặc hình dạng đồng hồ cát phẳng hơn.

Hãy chọn đúng size gen bụng phù hợp với kích cỡ vòng 2 của bạn

Quản lý lịch trình đeo gen bụng của bạn

-Giai đoạn 1

Trong tuần đầu tiên, hãy chuẩn bị tinh thần và thể chất. Bắt đầu từ 1 giờ và từ từ tăng thời gian lên 4 giờ trong tuần đầu tiên, không quá 5 ngày mỗi tuần. Bạn chỉ nên mặc gen bụng trong 2 - 4 giờ và không quá 5 ngày mỗi tuần. Bạn nên tháo gen bụng khi đang bơi, đang tắm, trong phòng xông hơi khô hoặc xông hơi ướt.

-Giai đoạn 2

Giai đoạn này sẽ mất khoảng 4 đến 6 tuần. Sau khi hoàn thành, bạn nên đeo nó trong khoảng thời gian 8 - 10 giờ một ngày. Tùy thuộc vào hình dạng cơ thể của mỗi cá nhân, bạn có thể dễ dàng giảm 2 - 4 cm ban đầu sau giai đoạn này.

Mặc dù một số người cho rằng họ chỉ mất vài ngày để đeo nó cả ngày, nhưng tốt hơn hết bạn nên tiến hành với sự kiên nhẫn và thận trọng. Bạn có thể không đeo gen bụng một ngày trong giai đoạn này để cơ thể được nghỉ ngơi.

Mặc gen bụng trong khi tập luyện

Để đạt được kết quả tốt nhất, các chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng gen bụng để tập thể dục. Nó được thiết kế để tối ưu hóa thói quen tập thể dục của bạn bằng cách tăng quá trình đổ mồ hôi, do đó làm tăng nhiệt độ cơ thể của bạn trong khi tập thể dục.

Mặc gen bụng vào những cuộc hẹn đặc biệt

Bạn nên mặc gen bụng trước mỗi cuộc hẹn ít nhất 2 - 3 tiếng. Nếu bạn có thời gian để mặc nó từ 4 đến 5 tiếng trước khi sự kiện diễn ra sẽ tốt hơn.

Bạn cũng có thể mặc gen bụng bên dưới áo để tôn lên dáng người của mình. Đó là một cách thông minh và nhanh chóng để giấu đi lớp mỡ bụng, tạo cảm giác quyến rũ để bạn tự tin xuất hiện trong những ngày quan trọng.

Nên mua gen bụng thương hiệu nào? Mua hàng chính hãng ở đâu?

Tại Siêu Thị Y Tế, không khó để bạn tìm kiếm cho mình một chiếc gen bụng ưng ý. Trong đó, gen bụng cao cấp thương hiệu FARMACELL được rất nhiều khách hàng ưa chuộng và tin dùng.

Sản phẩm gen bụng thương hiệu Farmacell được rất nhiều khách hàng chọn mua tại Siêu Thị Y Tế

Các sản phẩm gen bụng đến từ hãng Farmacell được nhập khẩu trực tiếp từ kinh đô thời trang Ý. Một số lý do bạn không nên bỏ qua gen bụng Farmacell:

-Gen chất lượng cao, phù hợp với mọi loại da, không gây kích ứng và dị ứng da.

-Với chất liệu dệt vi sợi đan xen gồm các lỗ thoáng khí siêu nhỏ, giúp thoát hơi nhiệt nhanh chóng, tạo cho chị em cảm giác thoải mái khi sử dụng trong những ngày nắng nóng.

-Công nghệ dệt liền mảnh không nút gài giúp chị em thoải mái diện các trang phục ôm sát mà không để lộ hết hằn trên trang phục, không gây nên sự cọ xát vào da khi vận động mạnh.

-Gen ôm sát, giúp bạn dễ dàng vận động và định hình cơ thể.