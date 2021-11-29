Cảnh giác những triệu chứng bất thường của siêu biến thể Omicron

Theo bác sĩ Angelique Coetzee: Các triệu chứng nhiễm siêu biến thể Omicron "bất thường nhưng nhẹ" so với những triệu chứng mà bác sĩ đã phải chữa trị cho bệnh nhân trước đây.

Theo Lao Động, bác sĩ Angelique Coetzee là bác sĩ đa khoa 33 năm, vừa là chủ tịch Hiệp hội Y khoa Nam Phi vừa điều hành một phòng khám tư. Mới đây, bà đã phát đi thông điệp cảnh báo về khả năng xuất hiện một biến thể mới khi các bệnh nhân tại phòng khám tư nhân của bà ở thủ đô Pretoria có các triệu chứng COVID-19 không rõ ràng ngay lập tức.

Các bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron có triệu chứng bất thường nhưng nhẹ (Hình internet)

Theo như thông tin bà chia sẻ, các bệnh nhân đến khám đều là những người trẻ thuộc các sắc tộc khác nhau, họ hầu hết là những người khỏe mạnh và đến khám trong tình trạng “bỗng dưng thấy mệt”. Cá biệt trong số đó là một trẻ em 6 tuổi có nhiệt độ và nhịp tim rất cao. Khoảng một nửa trong số các bệnh nhân đều chưa được tiêm chủng. Và điều đặc biệt trong số họ, không ai bị mất vị giác hoặc khứu giác.

“Các triệu chứng của họ rất khác và rất nhẹ so với những triệu chứng tôi đã điều trị trước đây” - tờ Telegraph dẫn lời bác sĩ Coetzee nói.

Bác sĩ Coetzee cũng nói thêm rằng hiện nay các bệnh nhân của bà đều khỏe nhưng bà lo lắng biến thể mới vẫn có thể ảnh hưởng nặng hơn nhiều đến những người lớn tuổi có bệnh nền như tiểu đường hoặc bệnh tim.

“Điều chúng ta phải lo lắng bây giờ là khi những người lớn tuổi, chưa được tiêm chủng bị nhiễm biến thể mới, và nếu họ không được tiêm chủng chúng ta sẽ gặp nhiều người mắc bệnh nghiêm trọng" - bác sĩ chia sẻ thêm.

Hiện nay, biến thể B.1.1.529 được Tổ chức Y tế Thế giới đặt tên là biến thể Omicron. Siêu biến thể Omicron được phát hiện lần đầu tiên ở Botswana vào ngày 11.11. Cho đến nay, biến thể Omicron đã được phát hiện ở các quốc gia khác nhau là Nam Phi, Anh, Israel, Hà Lan, Hong Kong (Trung Quốc), Đức, Bỉ, Czech.

Các nhà khoa học cũng đánh giá đây là biến thể COVID-19 có nhiều đột biến nhất cho đến nay, với 32 đột biến. Chính vì vậy, các nhà khoa học lo ngại những đột biến có thể khiến siêu biến thể kháng các loại vaccine hiện có và lây lan nhanh chóng trên toàn cầu.

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