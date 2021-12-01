Đừng thấy nhạt mà bỏ thêm cho mặn, những sai lầm nhiều người mắc phải khi dùng nước muối sinh lý súc miệng

Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nước muối sinh lý được nhiều người dùng để vệ sinh răng miệng, sát khuẩn khoang miệng và ngăn ngừa vi khuẩn tấn công. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng nước muối sinh lý đúng chuẩn và đạt hiệu quả cao.

Không pha muối theo đúng nồng độ, ngậm muối nguyên hạt

Theo Lao Động, rất nhiều người có thói quen súc miệng bằng nước muối có nồng độ cao, thậm chí còn ngậm trực tiếp muối hạt trong miệng vì nghĩ muối càng mặn sẽ diệt vi khuẩn tốt hơn.

Tuy nhiên, đó là một quan niệm sai lầm bởi súc miệng bằng nước muối quá mặn sẽ làm tổn thương tế bào niêm mạc họng, về lâu dài còn gây ra hiện tượng thừa muối trong cơ thể.

Sử dụng nước quá lạnh để pha nước muối

Nhiều người vì thích sử dụng nước lạnh và thấy nước lạnh luôn có sẵn nên thường sử dụng để pha với muối làm nước súc miệng. Tuy nhiên, nếu bạn muốn bảo vệ sức khỏe của bản thân, tốt hơn hết bạn nên dùng nước ấm để súc miệng cho họng, răng và nướu.

Không súc miệng lại bằng nước lọc sau khi súc nước muối

Có thể nói đây là thói quen phổ biến mà 99% người thường mắc phải ít nhất 1 lần. Bởi mọi người thường nghĩ rằng, sau khi súc miệng bằng nước muối nên giữ nguyên, không nên súc lại bằng nước lọc để đảm bảo hiệu quả.

Tuy nhiên, cách làm đúng chính là bạn nên súc miệng lại bằng nước lọc sau khi sử dụng nước muối để rửa sạch mảng bám đã bong ra lúc súc miệng bằng nước muối.

Súc họng trước khi súc miệng

Rất nhiều người hay giữ thói quen súc họng trước rồi mới súc miệng sau, thực tế đây là một điều không nên thực hiện vì những vi khuẩn ở trên răng chưa được làm sạch sẽ dễ dàng lây lan xuống họng.

Để làm sạch họng tối đa, trước tiên cần súc sạch khoang miệng bằng nước muối trong khoảng 30 giây để loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn ở miệng. Nếu trong trường hợp bạn cảm thấy miệng chưa thật sạch thì làm thêm một lần nữa.

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