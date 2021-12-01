Hâm nóng trái tim qua những câu chuyện tình yêu Cầu vồng

Vào tháng 4 năm 2020 là khoảng thời gian đầu tiên giãn cách xã hội, cũng là lúc Duyên đang trong một ngã rẽ thay đổi cuộc đời mình. Duyên chia sẻ: “Người ta thường nói chúng ta chỉ nên thay đổi một trong ba khía cạnh của cuộc sống một lần trong một khoảng thời gian mà thôi nhưng mình lại thay đổi cả ba cùng lúc và theo chiều hướng không mấy tích cực”.

Sau nhiều ngày nói chuyện cùng nhau, Duyên không hề hay biết rằng tình cảm của cô dành cho Gió Lạ đã ngày càng lớn dần từ những đêm thức chuyện trò đến tận 2 giờ sáng. Từ việc không nghĩ rằng mình có thể sẵn sàng cho một mối quan hệ, Duyên đã lấy hết can đảm mời Gió Lạ cùng đi ngắm trăng. Gió Lạ cũng đã từng tò mò với ý tưởng hẹn hò này, nhưng giờ nhìn lại, cả hai bọn họ không ai còn nhớ mặt trăng lúc đó trông như thế nào nữa, mà chỉ còn những kỷ niệm ngọt ngào khi lái xe dạo quanh Sài Gòn đến nửa đêm.

Vào một thời điểm và địa điểm không ngờ nhất, Duyên lại quẹt phải và “tương hợp” cùng một cô gái trên Tinder. Gió Lạ, người đang khám phá những điều mới mẻ trên Tinder và đã hoàn toàn bị thu hút bởi một chi tiết nhỏ trên tiểu sử của Duyên - một con mèo trong ba lô của cô ấy.

Duyên chia sẻ “Đến ngày thứ 10, tôi quyết định lấy hết can đảm để thổ lộ tình cảm với Gió Lạ ở Familymart lúc 2h sáng, nhưng sâu trong lòng mình vẫn luôn tự hỏi không biết cô ấy có thích mình không”. Đối với Gió Lạ, “cửa hàng Familymart trên đường Nguyễn Đình Chiểu đã chứng kiến quá nhiều câu chuyện cuộc đời của bạn, bạn còn có cảm giác mãnh liệt rằng sau này mình sẽ bị tỏ tình ở đó. Mọi người đoán xem, giờ đây chúng đã trở thành sự thật rồi”.

Đức Phát & Jean Jean: Niềm đam mê gắn kết hai trái tim cùng nhau

Sau 2 tháng “làm bạn với cô đơn”, Phát quyết định tải lại Tinder với một tâm trí không một chút đặt nặng nào về một chuyện tình lãng mạn. Ấy thế mà thần tình yêu mỉm cười với Phát khi kết đôi bạn cùng Jean trên Tinder.

Cả hai thừa nhận rằng họ đều bị thu hút bởi phong cách thời trang độc đáo của đối phương Jean với một hình ảnh mang phong thái tự tin cùng chân thực, trong khi Phát lại theo hướng phong cách cổ điển cùng với “một đôi môi dày gợi cảm”. Giữa họ có nhiều điểm chung hơn là chỉ một niềm đam mê, họ đều yêu thích game, phim ảnh, ngay cả gu âm nhạc và đặc biệt là ở cùng quê hương Long Xuyên. Thời gian cứ dần trôi và rồi điều gì đến sẽ đến và cho đến ngày Phát lấy hết can đảm để ngỏ lời mời đi hẹn hò cùng Jean tại quê hương của họ.

Linh và Ngọc – Can đảm tiến thêm một bước, thuận lợi giành trọn cả trái tim

Thích thú với dòng giới thiệu ấn tượng của Linh:"Nhận giải phương trình toán học", Ngọc-cô gái xinh xắn học sư phạm và thích những người học giỏi toán, đã chủ động mở lời và đó cũng là lần đầu tiên chủ động trong đời cô nàng.

Người ta thường nói rằng con đường ngắn nhất đến trái tim của đối phương là qua đường dạ dày. Thật vậy, cặp đôi Linh - Ngọc đã cùng nhau tận hưởng một buổi hẹn hò tuyệt vời cùng với một tô bún bò.

Về phần Ngọc, cô gái vui tính và duyên dáng đã vô tình để lại một “cơn bão lòng” lớn cho Linh sau buổi hẹn hò đó. Mặc dù vẫn rất lo lắng và run sợ nhưng từ sau hôm ấy Linh quyết lấy hết dũng khí của mình để bày tỏ tình cảm trong lòng mình với Ngọc.

Linh cũng muốn nhắn nhủ rằng: “True Love trên Tinder là có thật đấy. Chỉ cần các bạn đủ chân thành và sẵn sàng mở lòng thì tình yêu sẽ tự nhiên đến. Đừng ngại thể hiện cho đối phương thấy con người thật của mình, từ đó sẽ giúp bạn có thể dễ dàng kết nối với những người có cùng sở thích, cùng đam mê. Vì ai cũng có quyền yêu và được yêu cả”.