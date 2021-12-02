Đừng quên những mẹo sau đây khi “cắt tỉa cỏ” vùng bikini

Kiên nhẫn và thoải mái là chìa khóa để làm sạch vùng kín hiệu quả cho các quý cô. Hãy dành nhiều thời gian cho việc này khi bạn cần một cách an toàn để tránh bị kích ứng hoặc đứt tay.

Chọn máy làm sạch “cỏ” có đầu linh hoạt phù hợp với đường nét của bạn. Tìm kiểu máy có nhiều hơn một lưỡi và làm sạch máy kỹ càng trước khi “cắt tỉa”. Bằng cách này, bạn sẽ tránh được vi khuẩn lây lan trên lưỡi dao và lắng đọng trong lỗ chân lông, ngăn không cho mụn hình thành.

Làm sạch vùng kín của bạn trước khi tiến hành sẽ hạn chế nguy cơ nhiễm trùng. Tắm hoặc rửa sạch bằng nước ấm và sữa tắm dịu nhẹ. Nếu nước quá nóng, nó có thể gây kích ứng da của bạn. Tuy nhiên, một chút hơi ấm sẽ làm cho làn da của bạn mịn màng hơn và đảm bảo rằng các nang lông của bạn và cả bạn có thể thư giãn.

Thay vì sữa tắm, bạn cũng có thể sử dụng nước rửa có độ pH trung tính. Nó loại bỏ các tế bào da chết làm tắc nghẽn lỗ chân lông của bạn và có thể dẫn đến lông mọc ngược. Sau đó lau khô người bằng khăn sạch để bạn bắt đầu cắt tỉa và làm sạch vùng bikini.

Máy làm sạch lông toàn thân được rất nhiều chị em lựa chọn để cạo sạch vùng bikini, cánh tay, chân và các bộ phận khác trên cơ thể

Tư thế khi làm sạch vùng bikini

Bạn có thể đặt chân lên ghế đẩu và xoay chân ra ngoà. Đối với những vùng không bằng phẳng như vùng bikini, bạn nên sử dụng máy làm sạch có đầu linh hoạt để đảm bảo máy sẽ tiếp xúc với da một cách tối ưu.

Hạn chế kéo da trong khi cạo để tránh trầy xước và đạt được độ mịn hơn. Nên thực hiện theo chiều lông mọc, sau đó cạo ngược lại nếu cần, không nên đi qua một khu vực quá nhiều lần. Sau đó, hãy rửa kỹ khu vực này bằng nước ấm và lau khô.

Chăm sóc sau khi cắt tỉa

Bạn có thể thoa một loại dầu dưỡng nhẹ đặc biệt dành cho việc làm sạch vùng kín hoặc chăm sóc vùng kín của mình với lô hội hoặc tinh dầu trà nhẹ nhàng. Giữ đồ lót của bạn cẩn thận và sạch sẽ trong ngăn kéo. Những điều đó sẽ giúp da của bạn mịn màng hơn và không gây kích ứng.

Không còn ngại diện bikini, đã có MÁY LÀM SẠCH LÔNG TOÀN THÂN TOUCHBEAUTY!

Đây là công cụ “thần kỳ” giúp chị em phụ nữ cắt tỉa vùng bikini, chân, tay,... trên cơ thể. Sản phẩm triệt lông toàn thân là giải pháp hoàn hảo giúp chị em phụ nữ tự tin diện đồ bikini. Máy đang được bán tại Siêu Thị Y Tế với giá giảm lên đến 41% cùng chế độ bảo hành 12 tháng.

Máy làm sạch lông toàn thân TouchBeauty TB1653

Ưu điểm vượt trội của MÁY LÀM SẠCH LÔNG TOÀN THÂN TOUCHBEAUTY: Lưỡi dao phù hợp với đường viền cơ thể, an toàn và chuẩn xác 100%; Thiết kế gọn nhẹ vừa tay cầm có thể bỏ vào ví; Chăm sóc toàn diện, làm sạch lông cho mặt, cánh tay, chân, nách, vùng kín,...Thiết bị cho phép sử dụng đối với da khô và ướt ngay khi tắm; Làm cho làn da mềm mại và mịn màng, không gây kích ứng, không vết rách hoặc vết cắt.