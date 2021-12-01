Ngoài ra, một nguyên nhân khác để bạn đừng nên ăn rau muống sống, rau nấu chưa kỹ là do thói quen sử dụng hóa chất trong quá trình trồng trọt khiến cho rau muống đứng đầu trong nhóm rau ăn lá có nguy cơ cao ngộ độc thực phẩm .

Sở thích của rất nhiều người Việt Nam chúng ta là ăn sống rau muống chẻ, ăn nộm rau muống hoặc xào tái rau. Tuy nhiên, theo ý kiến của các chuyên gia, do rau muốn là loại rau được trồng thủy sinh nên có nguy cơ cao nhiễm các loại ký sinh trùng. Đặc biệt loại ký sinh trùng sán lá ruột lớn với tên gọi là Fasciolopsis buski. Loại ký sinh trùng này dễ dàng xâm nhập vào cơ thể khi ăn rau muống sống hoặc nấu chưa chín kỹ và gây ra các chứng khó tiêu, dị ứng, đau bụng.

Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe, các chuyên gia khuyên bạn cần rửa sạch, nấu chín kỹ rau muống trước khi ăn. Và nên lựa chọn mua rau muống có nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo an toàn cho cả gia đình.

Ăn rau muống khi đang mắc bệnh

Rau muống chứa nhiều vitamin và khoáng chất như chất xơ, protein, canxi, sắt, vitamin A và vitamin C, threonin, valin, leucin… cần thiết cho cơ thể và tốt cho những người ốm dậy, kém ăn, thiếu chất đạm.

Tuy nhiên, nếu bạn đang mắc phải một trong số những loại bệnh dưới đây thì đừng nên ăn rau muống vì nó có thể khiến cho tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn:

-Người sỏi thận: Trong rau muống chứa hàm lượng oxalate cao, nếu chất này đi vào cơ thể có thể kết tủa ở thận và tạo thành sỏi.

-Người bệnh gout: Người mắc bệnh gout cần hạn chế tiêu thụ đạm. Trong khi, rau muống lại là loại rau có hàm lượng đạm cao nên không thích hợp cho những người mắc bệnh này ăn.

-Người viêm khớp: Ăn rau muống sẽ khiến bệnh viêm khớp ngày càng nghiêm trọng và thêm khó chịu, bức bối.

-Người uống thuốc Đông y: Rau muống có khả năng làm mất tác dụng của một số loại thuốc Đông y. Vì vậy, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ về các loại thực phẩm cần tránh khi đang uống thuốc đông Y.

Ăn rau muống khi bị vết thương

Theo nhiều nghiên cứu, rau muống có chất madecassol thúc đẩy quá trình phát triển xơ. Vì thế với những người có cơ địa sẹo lồi, ăn rau muống sẽ khiến cho sẹo lồi cao hơn. Vì vậy tốt nhất bạn không ăn rau muống khi bị vết thương hở.

Ăn rau muống trái mùa

Mùa chính của rau muống là vào mùa hè. Tuy nhiên, nhiều người rất thích ăn rau muống kể cả mùa đông mà không hề biết, rau muống trái mùa rất khó trồng. Nếu muốn trồng được loại rau này lúc trái mùa này cần phải sử dụng đến lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật rất lớn. Vì thế, nếu bạn mua phải loại rau chưa phân giải được hết lượng thuốc bảo vệ thực vật sẽ dễ gây ra ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng tới sức khỏe.