Cảnh báo: Không mua và không sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Phục linh Collagen vì có chứa chất cấm Sibutramine

Theo đó, ngày 2/12, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã nhận được văn bản của Viện Dinh dưỡng báo cáo kết quả mẫu giám sát phát hiện chất cấm Sibutramine có trong mẫu sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Phục Linh Collagen.

Theo Vietnamnet, sản phẩm này do American Biological & Technology (HK) Limied tại địa chỉ 903 Donnies, HSE, 20 Luard Road, Wanchai, HK sản xuất và được phân phối tại Việt Nam bởi Sao Viet IMEC., JSC, địa chỉ: số 28, ngõ 62 Cù Chính Lan, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Qua quá trình điều tra, các cơ quan chức năng đã phát hiện chất cấm Sibutramine: 3,63g/100g (13,43 mg/viên). Cụ thể, trong các mẫu sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe hộp viên nang 500mgx12 viênx3 vỉ, số lô: 20210326, ngày sản xuất: 26/3/2021, hạn sử dụng: 25/3/2024 lấy tại nhà thuốc Nam Hồng, địa chỉ: số 36 Bùi Thị Xuân - khu đô thị Petro, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Trong Thông tư số 10/2021/TT-BYT, chất Sibutramine thuộc danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Lý do là vì Sibutramine là chất làm tăng đáng kể huyết áp và/hoặc nhịp tim ở một số người và có thể gây ra nguy cơ đáng kể cho những người có tiền sử bệnh mạch vành, suy tim sung huyết, loạn nhịp tim hoặc đột quỵ. Chất này cũng có thể tương tác với các loại thuốc khác mà người tiêu dùng có thể đang dùng và tạo nên những phản ứng có khả năng tác động tiêu cực tới sức khỏe con người.

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, Cục An toàn Thực phẩm cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng trong thời gian các cơ quan chức năng xác minh, xử lý vụ việc, không mua và không sử dụng sản phẩm có các thông tin nêu trên.

Trước đó, sản phẩm giảm cân 365 SKINNY High Intensity cũng được xác định chứa chất cấm Sibutramine.

Theo kết quả của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), 365 SKINNY High Intensity có chứa sibutramine. Đây là một chất được kiểm soát đã bị loại bỏ khỏi thị trường.

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