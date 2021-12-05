Bất ngờ, không cần phải tập luyện hay ăn kiêng kham khổ mà vẫn giảm cân thành công

6 mẹo giảm cân siêu đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn tiêu hao lượng calo đáng kể, giúp quá trình giảm cân của bạn được thúc đẩy nhanh chóng mà không cần phải tập luyện hay ăn kiêng kham khổ.

1.Hát

Theo Lao Động, nhiều nghiên cứu đã chứng minh, ca hát giúp bạn đốt cháy năng lượng calo tương đương như các bài tập thể dục bởi một giờ ca hát giúp bạn loại bỏ 100 calo. Hơn nữa, ca hát còn rất có ích cho hệ tim mạch và phổi.

2.Ngủ khỏa thân

Một nghiên cứu đến từ Viện Y tế Quốc gia Mỹ cũng chứng minh ngủ khoả thân tạo ra nhiều chất béo nâu để giữ ấm cơ thể. Chất béo này sẽ tạo nhiệt trong khi đốt cháy calo, làm tăng cường độ trao đổi chất để giúp bạn giảm cân nhanh chóng hơn.

3.Mua sắm

Đây chắc chắn sẽ là một tin vui với các chị em đam mê mua sắm mà vẫn muốn giảm cân bởi một chuyến đi mua sắm kéo dài 3 giờ giúp đốt cháy 500 calo, tương đương với 1 giờ đạp xe.

4.Cười

Các nhà nghiên cứu đến từ Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt khẳng định rằng cười trong 10 - 15 phút sẽ giúp bạn đốt cháy 10 - 40 calo. Mức độ đốt cháy cũng phụ thuộc vào mức độ cười của bạn: bởi cười lớn sẽ đốt cháy nhiều calo hơn là cười khúc khích.

5.Xem phim kinh dị

Các nhà khoa học đã chứng minh việc xem phim kinh dị sẽ giúp bạn đốt cháy một lượng calo đáng kể. Cụ thể, một bộ phim dài 90 phút có thể giúp đốt cháy 113 calo, tương đương số năng lượng tiêu hao khi bạn đi bộ trong 30 phút.

6.Dọn dẹp

Công việc nội trợ và dọn dẹp nhà cửa sẽ đòi hỏi bạn phải hoạt động rất nhiều. Vì thế, khi bạn dọn dẹp nhà cửa trong 30 phút sẽ giúp bạn đốt cháy khoảng 85 calo, tương đương với 15 phút tập bụng. Và nếu việc dọn dẹp kéo dài lâu hơn thì bạn có thể tiêu hao đến 170 calo.

Xuất hiện mụn đầu đen, đừng cố đẩy chúng ra bằng tay mà nên sử dụng máy hút Máy hút mụn đầu đen là thiết bị cầm tay nhỏ gọn, sử dụng lực hút tập trung để hút mụn đầu đen mà không gây nguy hiểm cho lỗ chân lông như việc cố gắng đẩy chúng ra bằng tay. Vậy, bạn đã biết cách sử dụng máy hút mụn đầu đen để loại bỏ triệt để những nốt mụn này trên da mặt chưa?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-ngo-khong-can-phai-tap-luyen-hay-an-kiengkham-kho-ma-van-giam-can-thanh-cong-439955.html