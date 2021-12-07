Lúc nào thì người dân TP.HCM sẽ tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 mũi 3?

Tin tức thị trường 07/12/2021 12:30

Sở Y tế TP.HCM vừa có tờ trình UBND TP.HCM về dự thảo kế hoạch tổ chức tiêm vắc-xin Covid-19 liều bổ sung và liều nhắc lại trên địa bàn TP.HCM.

Theo Người Lao Động, trong dự thảo, có 6 đối tượng tại TP.HCM sẽ được ưu tiên tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 mũi nhắc lại, dự kiến bắt đầu từ ngày 10/12/2021.

Cụ thể, đối với liều bổ sung, ưu tiên tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch (người cấy ghép tạng, ung thư, có HIV, đang sử dụng hoặc đã sử dụng thuốc ức chế miễn dịch trong vòng 6 tháng... ), đã được tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 28 ngày. Ưu tiên tiêm cho người từ 50 tuổi trở lên.

Lúc nào thì người dân TP.HCM sẽ tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 mũi 3? - Ảnh 1

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Đối với liều nhắc lại, ưu tiên tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung ít nhất 6 tháng. Ưu tiên người có bệnh nền, người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế; người từ 50 tuổi trở lên; người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19; nhân viên y tế; lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Trong dự thảo, thời gian tiêm dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 10-12, lộ trình thực hiện tùy theo nguồn cung ứng vắc-xin. Trong tháng 12, tập trung tiêm cho người bệnh suy giảm miễn dịch đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất 28 ngày; tiêm cho người đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất 6 tháng.

Từ tháng 1 đến tháng 12-2022, sẽ tiêm cho người đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất 6 tháng theo thứ tự ưu tiên; tiếp tục tiêm cho người bệnh suy giảm miễn dịch đủ liều cơ bản ít nhất 28 ngày; đảm bảo bao phủ liều nhắc lại cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên sinh sống trên địa bàn thành phố vào cuối năm 2022.

Về vắc-xin sử dụng để tiêm liều 3 là loại được Bộ Y tế phê duyệt và cung cấp. Theo nguyên tắc, nếu trước đó tiêm cùng loại vắc-xin thì tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc-xin mRNA. Nếu các mũi trước đó đã tiêm các loại vắc-xin khác nhau thì tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại bằng vắc-xin mRNA. Nếu đã tiêm liều cơ bản hoặc liều bổ sung là vắc-xin của hãng Sinopharm thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại hoặc vắc-xin mRNA, vắc-xin véc tơ virus (vắc-xin AstraZeneca).

Sở Y tế TP.HCM cũng lưu ý với tình hình dịch diễn biến phức tạp như hiện nay, người dân cần thực hiện tốt nhất các quy định phòng chống dịch, đặc biệt là biện pháp 5K; cố gắng thực hiện các thói quen tốt như đeo khẩu trang, khử khuẩn thường xuyên hơn, giảm bớt việc tụ tập, không ngồi với khoảng cách gần để giảm nguy cơ nhiễm bệnh. 

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