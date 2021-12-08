Thực hư tiêm trộn vắc xin ngừa Covid-19 sẽ có hệ miễn dịch tốt hơn

Ngày 06/12 vừa qua, tạp chí y khoa nổi tiếng Lancet đã đăng tải kết quả của một nghiên cứu lớn đến từ Đại học Oxford (Anh) về việc tiêm kết hợp các loại vắc xin ngừa Covid-19 giúp người được tiêm có phản ứng miễn dịch tốt hơn.

Theo Tuổi Trẻ, nghiên cứu được thực hiện với 1.070 tình nguyện viên (trên 50 tuổi) thử nghiệm liều đầu bằng vắc xin Covid-19 của AstraZeneca hoặc Pfizer-BioNTech, còn liều sau dùng vắc xin của Moderna hoặc Novavax.

Giáo sư Đại học Oxford, Anh - Ông Matthew Snape, chia sẻ: "Chúng tôi thấy phản ứng miễn dịch thực sự tốt toàn diện. Trên thực tế, phản ứng miễn dịch này cao hơn ngưỡng đặt ra khi tiêm 2 liều vắc xin AstraZeneca".

Cũng theo các nhà nghiên cứu khác của Đại học Oxford, nếu tiêm mũi đầu với vắc xin AstraZeneca và mũi 2 với vắc xin của Moderna hoặc Novavax, các kháng thể và phản ứng tế bào T cao hơn sẽ được tạo ra so với 2 liều AstraZeneca.

Còn nếu tiêm liều đầu với vắc xin Covid-19 của hãng Pfizer-BioNTech và liều 2 với vắc xin Covid-19 của hãng Moderna thì hiệu quả tốt hơn tiêm 2 liều vắc xin Pfizer-BioNTech.

Tiêm liều đầu với vắc xin AstraZeneca và liều 2 với bất kỳ vắc xin nào khác trong nghiên cứu cũng đều tạo ra phản ứng đặc biệt mạnh.

Kết quả của việc nghiên cứu đó đã chứng minh nếu kết hợp linh hoạt các loại vắc xin sẽ có lợi cho các nước nghèo và thu nhập trung bình. Các nước có thể linh hoạt kết hợp vắc xin ngừa Covid-19 của các công ty khác nhau, với công nghệ khác nhau, trong trường hợp nguồn cung một loại vắc xin bị thiếu hoặc không ổn định.

Các nhà khoa học cũng khẳng định thêm không có bất kỳ vấn đề nào khi tiêm kết hợp vắc xin Covid-19.

Tuy nhiên, cho đến nay, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chưa có khuyến cáo chính thức về việc ủng hộ tiêm trộn.

Lúc nào thì người dân TP.HCM sẽ tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 mũi 3? Sở Y tế TP.HCM vừa có tờ trình UBND TP.HCM về dự thảo kế hoạch tổ chức tiêm vắc-xin Covid-19 liều bổ sung và liều nhắc lại trên địa bàn TP.HCM.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuc-hutiem-tron-vac-xin-ngua-covid-19-seco-he-mien-dich-tot-hon-440439.html