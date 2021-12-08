Thực hư tiêm trộn vắc xin ngừa Covid-19 sẽ có hệ miễn dịch tốt hơn

Tin tức thị trường 08/12/2021 16:00

Ngày 06/12 vừa qua, tạp chí y khoa nổi tiếng Lancet đã đăng tải kết quả của một nghiên cứu lớn đến từ Đại học Oxford (Anh) về việc tiêm kết hợp các loại vắc xin ngừa Covid-19 giúp người được tiêm có phản ứng miễn dịch tốt hơn.

Theo Tuổi Trẻ, nghiên cứu được thực hiện với 1.070 tình nguyện viên (trên 50 tuổi) thử nghiệm liều đầu bằng vắc xin Covid-19 của AstraZeneca hoặc Pfizer-BioNTech, còn liều sau dùng vắc xin của Moderna hoặc Novavax.

Thực hư tiêm trộn vắc xin ngừa Covid-19 sẽ có hệ miễn dịch tốt hơn - Ảnh 1

Giáo sư Đại học Oxford, Anh - Ông Matthew Snape, chia sẻ: "Chúng tôi thấy phản ứng miễn dịch thực sự tốt toàn diện. Trên thực tế, phản ứng miễn dịch này cao hơn ngưỡng đặt ra khi tiêm 2 liều vắc xin AstraZeneca".

Cũng theo các nhà nghiên cứu khác của Đại học Oxford, nếu tiêm mũi đầu với vắc xin AstraZeneca và mũi 2 với vắc xin của Moderna hoặc Novavax, các kháng thể và phản ứng tế bào T cao hơn sẽ được tạo ra so với 2 liều AstraZeneca.

Còn nếu tiêm liều đầu với vắc xin Covid-19 của hãng Pfizer-BioNTech và liều 2 với vắc xin Covid-19 của hãng Moderna thì hiệu quả tốt hơn tiêm 2 liều vắc xin Pfizer-BioNTech.

Tiêm liều đầu với vắc xin AstraZeneca và liều 2 với bất kỳ vắc xin nào khác trong nghiên cứu cũng đều tạo ra phản ứng đặc biệt mạnh.

Kết quả của việc nghiên cứu đó đã chứng minh nếu kết hợp linh hoạt các loại vắc xin sẽ có lợi cho các nước nghèo và thu nhập trung bình. Các nước có thể linh hoạt kết hợp vắc xin ngừa Covid-19 của các công ty khác nhau, với công nghệ khác nhau, trong trường hợp nguồn cung một loại vắc xin bị thiếu hoặc không ổn định.

Các nhà khoa học cũng khẳng định thêm không có bất kỳ vấn đề nào khi tiêm kết hợp vắc xin Covid-19.

Tuy nhiên, cho đến nay, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chưa có khuyến cáo chính thức về việc ủng hộ tiêm trộn. 

Lúc nào thì người dân TP.HCM sẽ tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 mũi 3?

Lúc nào thì người dân TP.HCM sẽ tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 mũi 3?

Sở Y tế TP.HCM vừa có tờ trình UBND TP.HCM về dự thảo kế hoạch tổ chức tiêm vắc-xin Covid-19 liều bổ sung và liều nhắc lại trên địa bàn TP.HCM.

Xem thêm
Từ khóa:   tiêm trộn vắc xin ngừa Covid-19 miễn dịch Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Khuyến cáo người tiêu dùng cẩn trọng khi mua thiết bị gia đình được quảng cáo tiêu diệt virus Covid-19

Khuyến cáo người tiêu dùng cẩn trọng khi mua thiết bị gia đình được quảng cáo tiêu diệt virus Covid-19

Tin tức thị trường 13:27 28/02/2022
Chuyên gia cảnh báo: Người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng thuốc kháng virus 'xách tay Nga' tràn lan trên mạng

Chuyên gia cảnh báo: Người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng thuốc kháng virus 'xách tay Nga' tràn lan trên mạng

Tin tức thị trường 19:00 27/02/2022
2 loại xịt khử mùi bị thu hồi do chứa hóa chất benzen

2 loại xịt khử mùi bị thu hồi do chứa hóa chất benzen

Tin tức thị trường 13:00 26/02/2022
Chuyển đổi thành công nhóm máu A trong phổi người sang nhóm máu O

Chuyển đổi thành công nhóm máu A trong phổi người sang nhóm máu O

Tin tức thị trường 17:44 25/02/2022
Thử nghiệm loại thuốc đầu tiên dựa trên RNA có thể ngăn ngừa triệu chứng COVID-19 kéo dài

Thử nghiệm loại thuốc đầu tiên dựa trên RNA có thể ngăn ngừa triệu chứng COVID-19 kéo dài

Tin tức thị trường 15:57 23/02/2022
Thực hư thiết bị lọc có khả năng loại bỏ 99% CO2 trong không khí

Thực hư thiết bị lọc có khả năng loại bỏ 99% CO2 trong không khí

Tin tức thị trường 15:33 22/02/2022
Tìm ra liệu pháp mới điều trị bệnh thiếu máu ở bệnh nhân rối loạn di truyền hiếm gặp

Tìm ra liệu pháp mới điều trị bệnh thiếu máu ở bệnh nhân rối loạn di truyền hiếm gặp

Tin tức thị trường 19:56 21/02/2022
Bắt giữ lô hàng hơn 85.000 test nhanh Covid-19 trị giá hơn 8 tỷ đồng nhập lậu từ Hàn Quốc

Bắt giữ lô hàng hơn 85.000 test nhanh Covid-19 trị giá hơn 8 tỷ đồng nhập lậu từ Hàn Quốc

Tin tức thị trường 06:00 20/02/2022
Xử lý trên 33.000 chai rượu vi phạm nhãn hiệu của Công ty CP Việt Pháp Victory

Xử lý trên 33.000 chai rượu vi phạm nhãn hiệu của Công ty CP Việt Pháp Victory

Tin tức thị trường 17:15 19/02/2022
3 loại thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir để điều trị COVID-19 đã được cấp phép sản xuất trong nước

3 loại thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir để điều trị COVID-19 đã được cấp phép sản xuất trong nước

Tin tức thị trường 10:10 19/02/2022