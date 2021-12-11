Một nghiên cứu mới được tiến hành tại Mỹ, sử dụng thuốc Viagra có thể được coi như một phương pháp điều trị hữu ích chống lại bệnh Alzheimer - một dạng bệnh phổ biến nhất của hội chứng suy giảm trí nhớ, ảnh hưởng hàng trăm triệu người trên thế giới.

Theo Tuổi trẻ, cụ thể, các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Y tế Học thuật phi lợi nhuận của Mỹ - Cleveland Clinic - đã nghiên cứu hơn 1.600 loại thuốc được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) phê duyệt để tìm ra được ứng cử viên tốt nhất trong điều trị Alzheimer.

Tiến sĩ Feixiong Cheng, trưởng nhóm của nghiên cứu cho biết, Sildenafil là hoạt chất được chứng minh cải thiện đáng kể nhận thức và trí nhớ. Và Viagra chính là tên thương hiệu của Sildenafil, nổi tiếng với công dụng điều trị rối loạn chức năng cương dương và tăng huyết áp động mạch phổi.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học so sánh kết quả của người dùng Sildenafil với người không dùng Sildenafil trong cơ sở dữ liệu gồm 7 triệu người.

Kết quả của 6 năm theo dõi, họ phát hiện ra rằng người sử dụng Sildenafil ít có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer hơn 69% so với người không dùng Sildenafil. Phát hiện này đã được công bố trên tạp chí Nature Aging.

Cũng theo tiến sĩ Ivan Koychev, nhà nghiên cứu lâm sàng cấp cao tại Đại học Oxford, cho biết đây là phát hiện "thú vị".

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