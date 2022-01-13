Mới đây, cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ cho biết, Công ty Nostrum Laboratories, Inc., đã ra thông báo thu hồi một lô viên nén giải phóng kéo dài Metformin HCl, USP 750 mg, do lo ngại loại thuốc này có thể chứa chất gây ung thư N -nitrosodimethylamine (NDMA) cao vượt mức cho phép.

Theo Sức khỏe và Đời sống, đây không phải là lần đầu tiên Metformin được thu hồi vì những lo ngại về NDMA. Trên thực tế, cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã có một trang đặc biệt trực tuyến dành riêng cho việc thu hồi Metformin kéo dài từ đầu năm 2020.

Lý do thu hồi bởi vì hàm lượng tạp chất nitrosamine vượt quá giới hạn tiêu thụ hàng ngày có thể chấp nhận được là 96 ng/ngày. Nostrum Laboratories, Inc. và nhiều thương hiệu khác đã thu hồi một số lô hàng nhất định do mức NDMA quá cao.

Hình: Internet

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA), NDMA là một hóa chất lỏng màu vàng, không có mùi khác biệt và thuộc nhóm N-nitrosamine, là một nhóm chất gây ung thư mạnh.

Việc tiếp xúc với NDMA ở mức độ cao có thể gây tổn thương gan và dẫn đến các triệu chứng: Đau đầu, sốt, buồn nôn, vàng da, nôn mửa, co thắt dạ dày, gan to, giảm chức năng gan, thận và phổi, chóng mặt… Ngoài ra, các nghiên cứu trên động vật cũng chỉ ra rằng tiếp xúc với NDMA sẽ gây ra các khối u ở gan, đường hô hấp, thận và mạch máu.

Chính những phát hiện này đã khiến các chuyên gia coi NDMA là một chất có thể gây ung thư cho con người.

FDA vẫn khuyến cáo bệnh nhân đang dùng thuốc Metformin tiếp tục dùng cho đến khi bác sĩ hoặc dược sĩ đưa ra lựa chọn điều trị khác. Bởi,những bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường loại 2 nếu ngừng dùng Metformin có thể gây nguy hiểm cho tính mạng.

Bởi việc ngưng dùng thuốc có thể khiến lượng đường trong máu của bệnh nhân quá cao và đe dọa đến tính mạng. Trong khi NDMA có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe nếu bạn phải tiếp xúc với một lượng nhất định trong suốt cuộc đời. Do đó, người mắc bệnh tiểu đường loại 2 nên trao đổi với bác sĩ khi bạn đang dùng thuốc metformin trong lô thuốc bị thu hồi để được hướng dẫn cụ thể và chính xác nhất.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuoc-tri-dai-thao-duong-metformin-tiep-tuc-bi-thu-hoi-do-co-chua-chat-gay-ung-thu-445791.html