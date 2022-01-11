Bộ Y Tế cảnh báo người dân không nên sử dụng 3 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quy định an toàn lao động

Cụ thể, qua quá trình tiếp nhận thông tin phản ánh về việc trên thị trường đang xuất hiện các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe lưu hành vi phạm, Cục An toàn thực phẩm đã tiến hành kiểm tra, xác minh tại Công ty TNHH Đông Nam Dược Hoàng Anh (nay đổi tên là: Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm quốc tế Haco), địa chỉ: Tập thể Đồng Xa số B10, ngõ 26, đường Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, TP. Hà Nội: Tại thời điểm kiểm tra, chính quyền địa phương đã xác nhận không có công ty hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Sản phẩm vi phạm quy định an toàn lao động

Cục An toàn thực phẩm khẳng định Công ty TNHH Đông Nam Dược Hoàng Anh (nay đổi tên là: Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm quốc tế Haco) không có đủ điều kiện sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ ngày 1/7/2019 theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.