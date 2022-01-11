Bộ Y Tế cảnh báo người dân không nên sử dụng 3 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quy định an toàn lao động

Tin tức thị trường 11/01/2022 10:33

Mới đây, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa gửi văn bản cảnh báo tới người tiêu dùng về 3 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe lưu hành vi phạm về an toàn thực phẩm và đề nghị người tiêu dùng không nên mua hay sử dụng 3 loại thực phẩm này.

Cụ thể, qua quá trình tiếp nhận thông tin phản ánh về việc trên thị trường đang xuất hiện các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe lưu hành vi phạm, Cục An toàn thực phẩm đã tiến hành kiểm tra, xác minh tại Công ty TNHH Đông Nam Dược Hoàng Anh (nay đổi tên là: Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm quốc tế Haco), địa chỉ: Tập thể Đồng Xa số B10, ngõ 26, đường Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, TP. Hà Nội: Tại thời điểm kiểm tra, chính quyền địa phương đã xác nhận không có công ty hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Bộ Y Tế cảnh báo người dân không nên sử dụng 3 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quy định an toàn lao động - Ảnh 1
Sản phẩm vi phạm quy định an toàn lao động

Cục An toàn thực phẩm khẳng định Công ty TNHH Đông Nam Dược Hoàng Anh (nay đổi tên là: Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm quốc tế Haco) không có đủ điều kiện sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ ngày 1/7/2019 theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

Vì thế, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng, trong thời gian các cơ quan chức năng xác minh, xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm gửi văn bản cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe đang lưu hành trên thị trường vi phạm về an toàn thực phẩm với thông tin và hình ảnh dưới đây. 

Ngoài ra, khi người tiêu dùng và các cơ sở kinh doanh phát hiện các sản phẩm này đề nghị cần thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ Y Tế cảnh báo người dân không nên sử dụng 3 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quy định an toàn lao động - Ảnh 2
Bộ Y Tế cảnh báo người dân không nên sử dụng 3 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quy định an toàn lao động - Ảnh 3

 

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 Đã có thuốc kháng sinh dạng gel bôi điều trị viêm âm đạo do vi khuẩn

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Từ khóa:   Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm quốc tế Haco an toàn lao động sức khỏe

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