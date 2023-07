“Chiến lược tiêm chủng dựa vào các liều tăng cường lặp đi lặp lại của vaccine hiện có dường như không phù hợp hay bền vững”, nhóm cố vấn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về chế phẩm vaccine Covid-19 (TAG-Co-VAC) ra tuyên bố hôm 11/1.

Vnexpress đưa tin, theo các chuyên gia WHO, vaccine mới cần được nghiên cứu để bảo vệ người tiêm khỏi nguy cơ trở nặng và đặc biệt bảo vệ người tiêm khỏi nguy cơ nhiễm bệnh. Chuyên gia WHO cũng gợi ý các nhà sản xuất phát triển loại vaccine tạo ra miễn dịch tốt và lâu dài để giảm nhu cầu tiêm mũi tăng cường liên tiếp. Các loại vaccine mới được phát triển thành công sẽ giảm sự lây nhiễm trong cộng đồng, đồng thời nới lỏng các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt và rộng rãi.

TAG-Co-VAC cho rằng các vaccine Covid-19 hiện nay có thể cần điều chỉnh để tăng cường hiệu quả trước các biến chủng mới Omicron. Biến thể Covid-19 này đã lây lan nhanh chóng và xuất hiện ở 149 quốc gia, vùng lãnh thổ.

“Làm vậy để đảm bảo rằng các vaccine tiếp tục cung cấp khả năng bảo vệ người tiêm khỏi nguy cơ nhiễm và trở nặng trước những biến chủng đáng quan tâm, như chủng Omicron và các biến chủng sau này”, TAG-Co-VAC khẳng định.

Theo WHO, có 331 ứng viên vaccine đang được nghiên cứu khắp thế giới. WHO đã phê duyệt 9 loại vaccine Covid-19. TAG-Co-VAC nhấn mạnh các loại vaccine này vẫn có hiệu quả cao trong ngăn ngừa nguy cơ trở nặng và tử vong do các biến chủng gây ra.

Số liệu từ AFP cho thấy hơn 8 tỷ liều vaccine Covid-19 đã được tiêm ở ít nhất 219 nước, vùng lãnh thổ. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, trong khi hơn 67% người dân ở các nước thu nhập cao được tiêm ít nhất một mũi vaccine Covid-19, con số này ở các nước thu nhập thấp chưa tới 11%.

