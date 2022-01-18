Thêm một lựa chọn điều trị mới giúp giấc ngủ nhanh hơn và lâu hơn

Mới đây, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt một loại thuốc có tên Quviviq (daridorexant) để điều trị mất ngủ ở người lớn, những người khó khi đi vào giấc ngủ hoặc khó duy trì giấc ngủ.

Theo Sức khỏe Đời sống, Quviviq là một chất đối kháng thụ thể orexin kép, ngăn chặn sự liên kết của các orexin (kích thích sự tỉnh táo) và được cho là làm giảm sự tỉnh táo hoạt động quá mức, trái ngược với các phương pháp điều trị nói chung là an thần cho não. Với các thí nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, Quviviq đã chứng minh sự cải thiện đáng kể so với giả dược về khởi đầu giấc ngủ và duy trì giấc ngủ. Được biết, thuốc sẽ có sẵn cho bệnh nhân sử dụng vào tháng 5 năm 2022.

Martine Clozel - Giám đốc khoa học của Idorsia cho biết: "Sau hơn 20 năm nghiên cứu và hiểu biết ngày càng rõ về vai trò của orexin trong cân bằng khi ngủ - thức và tiềm năng của sự đối kháng thụ thể orexin, chúng tôi đã thiết kế daridorexant để giúp giải quyết một số vấn đề mà người bị mất ngủ phải đối mặt. Các đặc tính của daridorexant bao gồm ức chế mạnh cả hai thụ thể orexin, hấp thu nhanh để bắt đầu ngủ và khoảng 80% daridorexant đã được loại bỏ sau một đêm ngủ để giúp giảm thiểu tác dụng của thuốc vào ngày hôm sau". Với sự chấp thuận này, Quviviq cung cấp cho bệnh nhân thêm một lựa chọn điều trị mới giúp giấc ngủ nhanh hơn và ngủ lâu hơn.

Hình: Internet Những lưu ý khi dùng thuốc - Quviviq có thể gây giảm nhận thức và tỉnh táo, ảnh hưởng đến suy nghĩ sáng suốt và khả năng lái xe an toàn vào sáng hôm sau. Do vậy người dùng thuốc cũng có thể bị buồn ngủ vào ban ngày. - Không dùng Quviviq nhiều hơn liều quy định. - Không dùng Quviviq trừ khi bạn có thể nằm trên giường ít nhất 7 giờ trước khi phải hoạt động trở lại. - Nên uống Quviviq vào ban đêm trong vòng 30 phút trước khi đi ngủ. - Trước khi dùng Quviviq, người bệnh cần trao đổi với bác sĩ về tất cả các tình trạng y tế có sẵn (nếu có), bao gồm: + Người bệnh có tiền sử trầm cảm, bệnh tâm thần, hoặc có ý định hoặc hành động tự sát; lạm dụng hoặc nghiện ma túy hay rượu; khởi phát đột ngột của tình trạng yếu cơ, ngủ ngày. + Người bệnh có vấn đề về phổi hoặc hô hấp, bao gồm cả chứng ngưng thở khi ngủ. + Người bệnh có vấn đề về gan. + Người bệnh đang mang thai hoặc dự định có thai. + Người bệnh đang cho con bú hoặc dự định cho con bú. + Các tác dụng phụ phổ biến nhất của thuốc Quviviq là: Nhức đầu và buồn ngủ.

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