Cibinqo - thuốc mới điều trị viêm da cơ địa đã được FDA phê duyệt lưu hành

Đặc trưng của những người mắc bệnh này là có các nốt ban đỏ (các mảng da đỏ/hồng hoặc đổi màu, tùy thuộc vào màu da bình thường), ngứa, sẩn và rỉ nước/đóng vảy.

Theo Sức khỏe và Đời sống, viêm da cơ địa là một bệnh da mãn tính đặc trưng bởi tình trạng viêm da và các khiếm khuyết hàng rào bảo vệ da .

Cibinqo (abrocitinib) được biết đến là loại thuốc gây ức chế Janus kinase 1 (JAK1). Thuốc được dùng một lần/ngày để điều trị cho người lớn bị bệnh viêm da cơ địa khó chữa, từ trung bình đến nặng. Sản phẩm thích hợp dùng cho những bệnh nhân không được kiểm soát đầy đủ bằng các sản phẩm thuốc toàn thân khác, bao gồm cả thuốc sinh học, hoặc khi sử dụng các liệu pháp đó không hiệu quả.

Triệu chứng điển hình của bệnh là các thương tổn da khô kèm theo ngứa. Do ngứa gãi nhiều mà da bị dày, bệnh nhân càng ngứa và gãi gây nên vòng bệnh lý "ngứa-gãi" làm cho bệnh nặng hơn và có nguy cơ bị bội nhiễm vi trùng.

Cibinqo được FDA chấp thuận ở liều khuyến cáo 100 mg và 200 mg. Đối với liều 200 mg được sử dụng cho những bệnh nhân không đáp ứng với liều 100 mg. Ngoài ra, liều 50 mg đã được chấp thuận để điều trị viêm da cơ địa từ trung bình đến nặng, đặc biệt ở những bệnh nhân suy thận trung bình.

TS Jonathan Silverberg, khoa Da liễu, Trường Y, Đại học George Washington cho biết, thực tế, có rất nhiều người sống chung với bệnh viêm da mãn tính như viêm da cơ địa từ trung bình đến nặng gặp các triệu chứng suy nhược mà không thể quản lý bằng các phương pháp điều trị hiện tại. Nên với việc chấp thuận thuốc Cibinqo sẽ cung cấp một lựa chọn uống mới quan trọng cho người bệnh.

Trong nhiều thử nghiệm lâm sàng với quy mô lớn, Cibinqo đã chứng minh hiệu quả mạnh mẽ trong việc làm sạch da, cải thiện ngứa, quản lý bệnh và giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh.

Các tác dụng phụ của thuốc bao gồm

- Nhiễm trùng nghiêm trọng: Các trường hợp nhiễm trùng nghiêm trọng thường gặp nhất được báo cáo là nhiễm: Herpes simplex, herpes zoster và viêm phổi. Nếu nhiễm trùng cơ hội hoặc nghiêm trọng phát triển, hãy ngừng thuốc và kiểm soát nhiễm trùng.

- Bất lợi trên tim mạch: Do có bất lợi trên tim mạch nên người dùng cần cân nhắc lợi ích và rủi ro đối với từng bệnh nhân trước khi bắt đầu hoặc tiếp tục điều trị với Cibinqo, đặc biệt ở những bệnh nhân hút thuốc hiện tại hoặc trước đây và những bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ tim mạch khác.

- Huyết khối: Huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) và thuyên tắc phổi (PE) đã được báo cáo ở những bệnh nhân được điều trị bằng Cibinqo. Vì thế cần tránh dùng Cibinqo ở những bệnh nhân có thể bị tăng nguy cơ hình thành huyết khối.

Các phản ứng có hại thường gặp nhất bao gồm: Viêm mũi họng, buồn nôn, nôn, nhức đầu, chóng mặt, nhiễm trùng đường tiết niệu, mệt mỏi, mụn trứng cá, viêm dạ dày ruột.