Mặt nạ hồng sâm Labute Revive the skin Red Ginseng bị đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc

Mới đây, Cục Quản lý Dược đã xử phạt Công ty TNHH Chung sức VINA tại TP.HCM do nhập khẩu sản phẩm mỹ phẩm Labute Revive the skin Red Ginseng mask (Mặt nạ hồng sâm labute revive the skin – 23ml) không đáp ứng yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu giới hạn nhiễm khuẩn theo quy định.

Theo thông báo của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), căn cứ công văn số 629/VKNT-KHTH ngày 30/12/2021 của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM kèm theo Phiếu kiểm nghiệm số 0142/VKN-KTMP2021 ngày 28/12/2021 về mẫu mỹ phẩm Labute Revive the skin Red Ginseng mask (Mặt nạ hồng sâm labute revive the skin – 23ml, số lô: F04JC2, hạn dùng: 240623, Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 78622/18/CBMP-QLD cấp ngày 16/10/2018) do Công ty TNHH Chung sức VINA nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường. Mặt nạ hồng sâm Labute Revive the skin Red Ginseng Theo Cục sở hữu trí tuệ, mẫu mỹ phẩm trên được lấy để kiểm tra chất lượng tại Cửa hàng Medicare (254 Bis Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM). Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu thử không đáp ứng yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu giới hạn nhiễm khuẩn theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm và quy định hòa hợp ASEAN (Tổng số vi khuẩn hiếu khí, nấm mốc và nấm men: 113000CFU/g).

Do đó, Cục Quản lý Dược thông báo, quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm mỹ phẩm: Labute Revive the skin Red Ginseng mask (Mặt nạ hồng sâm labute revive the skin – 23 ml, số lô: F04JC2, hạn dùng: 240623, Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 78622/18/CBMP-QLD cấp ngày 16/10/2018) do Công ty TNHH Chung sức VINA nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường. Nguyên nhân thu hồi là do sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu Giới hạn vi sinh vật theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm và Hiệp định mỹ phẩm ASEAN.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu Công ty TNHH Chung Sức VINA gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm Labute Revive the skin Red Ginseng mask. và tiến hành thu hồi toàn bộ lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định, gửi báo cáo thu hồi sản phẩm trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/01/2022. Sở Y tế TP.HCM kiểm tra, giám sát việc thu hồi mỹ phẩm không đáp ứng quy định, kiểm tra việc thực hiện các quy định hiện hành về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm của Công ty TNHH Chung sức VINA; xử lý vi phạm theo quy định và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi lô sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

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