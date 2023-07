Mặt nạ hồng sâm Labute Revive the skin Red Ginseng bị đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc

Theo thông báo của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), căn cứ công văn số 629/VKNT-KHTH ngày 30/12/2021 của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM kèm theo Phiếu kiểm nghiệm số 0142/VKN-KTMP2021 ngày 28/12/2021 về mẫu mỹ phẩm Labute Revive the skin Red Ginseng mask (Mặt nạ hồng sâm labute revive the skin – 23ml, số lô: F04JC2, hạn dùng: 240623, Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 78622/18/CBMP-QLD cấp ngày 16/10/2018) do Công ty TNHH Chung sức VINA nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường.

Do đó, Cục Quản lý Dược thông báo, quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm mỹ phẩm: Labute Revive the skin Red Ginseng mask (Mặt nạ hồng sâm labute revive the skin – 23 ml, số lô: F04JC2, hạn dùng: 240623, Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 78622/18/CBMP-QLD cấp ngày 16/10/2018) do Công ty TNHH Chung sức VINA nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường.

Nguyên nhân thu hồi là do sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu Giới hạn vi sinh vật theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm và Hiệp định mỹ phẩm ASEAN.