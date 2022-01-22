Phát hiện phương pháp điều trị sốc điện có ưu thế vượt trội so với dùng thuốc để điều trị bệnh trầm cảm

Tin tức thị trường 22/01/2022 13:00

Kết quả của một nghiên cứu mới đây đã cho thấy, việc điều trị bằng liệu pháp sốc điện cho các bệnh trầm cảm nặng có kết quả vượt trội hơn so với dùng thuốc Ketamine - Một loại thuốc trị trầm cảm theo đường tĩnh mạch.

Theo Sức khỏe và Đời sống, trong những năm gần đây, loại thuốc có tên Ketamine đã nổi lên như một phương pháp điều trị mới cho căn bệnh trầm cảm bởi tác dụng nhanh mà loại thuốc này mang lại. Theo đó, đối với các bệnh nhân bị trầm cảm kháng trị, thuốc Ketamine có tác dụng tích cực nhờ tương tác với một thụ thể serotonin cụ thể có trong não.

Tuy nhiên, để tìm kiếm phương pháp điều trị hiệu quả hơn cho căn bệnh trầm cảm nặng, các nhà nghiên cứu tại Đại học Lund (Thụy Điển) đã so sánh tác dụng chống trầm cảm của thuốc Ketamine với liệu pháp sốc điện (ECT), hiện là phương pháp điều trị ưu tiên cho chứng trầm cảm rất nặng.

Phát hiện phương pháp điều trị sốc điện có ưu thế vượt trội so với dùng thuốc để điều trị bệnh trầm cảm - Ảnh 1
Hình: Internet

Kết quả cho thấy, có tổng cộng 63% bệnh nhân trong nhóm ECT đã hồi phục sau khi điều trị, so với 46% ở những người được dùng thuốc Ketamine.

Mặc dù cả ECT và ketamine đều có thể điều trị thành công cho bệnh nhân trầm cảm nặng, nhưng không phải lúc nào chúng cũng có thể chữa khỏi tình trạng cơ bản, vì trầm cảm là căn bệnh có khả năng tái phát thường xuyên.

Các nghiên cứu cho thấy, có một tỷ lệ lớn trong nhóm bệnh nhân điều trị bằng thuốc Ketamine tái phát trong vòng 12 tháng. Ngoài ra, những người lớn tuổi thường có phản ứng kém hơn với thuốc Ketamine, trong khi những người trẻ tuổi phản ứng tốt với cả ECT và ketamine.

Sau 6 buổi điều trị, nhiều người tham gia điều trị bằng Ketamine đã rời khỏi nghiên cứu hơn so với nhóm bệnh nhân được điều trị bằng ECT.

Ngoài ra, việc sử dụng thuốc Ketamine lại khá phiền phức, do phải được kiểm soát và giám sát chặt chẽ. Mặc dù, đây là loại thuốc được tiêm vào tĩnh mạch không gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng, tuy nhiên, cũng không nên lạm dụng điều trị.

Như vậy, tùy từng trường hợp có thể lựa chọn việc điều trị bằng ETC hay ketamin để chữa căn bệnh trầm cảm nặng.

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Từ khóa:   Ketamine trầm cảm thuốc trị trầm cảm

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