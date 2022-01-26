TPBVSK XMEN POWER bị “tuýt còi” do có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng

Mới đây, Cục An toàn thực phẩm đã đăng tải thông tin cảnh báo người tiêu dùng về việc phát hiện sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe XMEN POWER đang được quảng cáo với nội dung vi phạm quy định của pháp luật.

Cụ thể, Cục An toàn thực phẩm đã nhận được phản ánh và phát hiện trên các website: www.xmenpower.vn; www.xmen-power.com quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe XMEN POWER có các dấu hiệu vi phạm quy định quảng cáo: quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh; nội dung đăng tải, dẫn, trích dẫn hoặc nêu ý kiến người bệnh mô tả thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe XMEN POWER do Công ty TNHH đầu tư quản lý Thiên Long (địa chỉ: No07-LK 234 khu đất dịch vụ Cây Quýt, phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm. Quá trình hậu kiểm, Công ty TNHH đầu tư quản lý Thiên Long không thừa nhận các website nêu trên là của Công ty TNHH đầu tư quản lý Thiên Long. Do đó, Công ty không chịu trách nhiệm về việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe XMEN POWER trên các website này.

Hình: Internet

Cục An toàn thực phẩm cho biết hiện đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định hiện hành. Kết quả xử lý, Cục An toàn thực phẩm sẽ công khai trên website của Cục tại địa chỉ: https://vfa.gov.vn/ và cổng công khai y tế tại địa chỉ https://congkhaiyte.moh.gov.vn/.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên một số trang facebook nêu trên để quyết định mua và sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe XMEN POWER vì có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.

Theo: Cục sở hữu trí tuệ

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tpbvsk-xmen-power-bi-tuyt-coi-do-co-dau-hieu-lua-doi-nguoi-tieu-dung-447827.html