Phát hiện chất cấm Diclofenac có trong hai sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Tin tức thị trường 30/01/2022 15:46

Mới đây, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã đăng tải thông tin cảnh báo về việc các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên xương khớp Japan và Viên nang Gân Cốt Hoàn có chứa chất cấm Diclofenac.

Cụ thể, trong ngày 21/1/2022, Cục An toàn thực phẩm đã đăng tải thông tin cảnh báo với nội dung: Cơ quan đã nhận được báo cáo của Viện Pasteur Nha Trang về kết quả kiểm nghiệm mẫu giám sát phát hiện sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên xương khớp Japan chứa chất cấm Diclofenac (4,85 mg/g).

Phát hiện chất cấm Diclofenac có trong hai sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe - Ảnh 1

 

Hình internet

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên xương khớp Japan chứa chất cấm Diclofenac (4,85 mg/g) được sản xuất tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Tâm Minh Anh tại địa chỉ: 52/1 Đông Hưng Thuận 10, P. Đông Hưng Thuận, Q 12, TP.Hồ Chí Minh; Sản phẩm thuộc lô hàng BX021901, ngày sản xuất: tháng 06/2019, hạn dùng: tháng 06/2022. Số XNCB: 48441/2017/ATTP-XNCB.

Sản phẩm này do Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm Japan, địa chỉ: 52/1 ĐHT 10,P.Đông Hưng Thuận, Q 12, TP.HCM chịu trách nhiệm về chất lượng.

Cũng trong ngày 21/1/2022, Cục An toàn thực phẩm đăng tải thông tin cảnh báo tương tự về việc nhận được báo cáo của Viện Pasteur Nha Trang đối với kết quả kiểm nghiệm mẫu giám sát phát hiện sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên nang Gân Cốt Hoàn có chứa chất cấm Diclofenac (7,16 mg/g). 

Phát hiện chất cấm Diclofenac có trong hai sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe - Ảnh 2
Hình internet

Sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên nang Gân Cốt Hoàn này thuộc LSX: 0006; NSX: 20/06/2019; HSD: 19/06/2022. Giấy phép Bộ Y tế số 19778/2017/ATTP-XNCB và được sản xuất tại cơ sở Kim Hoàn địa chỉ tại 58 Cao Văn Lầu, P 1, Q 6, TP.HCM.

Qua các vụ việc được phát hiện này, Cục An toàn thực phẩm đang chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi (nơi lấy mẫu) và Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.Hồ Chí Minh (nơi có cơ sở sản xuất và công bố) xác minh, xử lý vụ việc.

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng, trong thời gian các cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm có các thông tin và hình ảnh trên. Trường hợp nếu phát hiện sản phẩm lưu hành trên thị trường, người tiêu dùng nên thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

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Từ khóa:   Diclofenac Viên xương khớp Japan Viên nang Gân Cốt Hoàn

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