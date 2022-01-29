Phát hiện mới: F0 tiêm 2 mũi vắc xin có thể chống lại Covid-19 đến 91%, kéo dài hơn 15 tháng

Tin tức thị trường 29/01/2022 11:11

Các phát hiện mới đây của Cơ quan An ninh Y tế Anh đã cho thấy: Những người từng nhiễm Covid-19, nếu tiêm đủ 2 mũi vắc xin, có thể giảm đáng kể nguy cơ nhiễm Covid-19, kể cả các trường hợp có triệu chứng và không có triệu chứng, so với F0 không tiêm chủng.

Theo Thanh Niên, nghiên cứu được thực hiện bởi Cơ quan An ninh Y tế Anh, bao gồm 35.000 nhân viên y tế.

Kết quả cho thấy những người từng nhiễm Covid-19 nhưng chưa tiêm chủng - phát triển được 85% khả năng bảo vệ từ 3 đến 9 tháng sau khi nhiễm bệnh, nhưng tỷ lệ này sẽ giảm xuống còn 73% sau 15 tháng kể từ ngày nhiễm bệnh.

Ngược lại, với những F0 đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin lại có khả năng chống lại Covid-19 đến 91% trong vòng từ 3 đến 9 tháng sau khi nhiễm bệnh, và con số này vẫn tiếp tục được duy trì ở mức 90% đến 15 tháng sau khi nhiễm Covid-19.

Phát hiện mới: F0 tiêm 2 mũi vắc xin có thể chống lại Covid-19 đến 91%, kéo dài hơn 15 tháng - Ảnh 1
Hình: Internet

Như vậy, với kết quả của cuộc báo cáo này đã bác bỏ những ý kiến của các cá nhân cho rằng những ai đã nhiễm Covid-19 thì không cần tiêm chủng nữa.

Tiến sĩ Susan Hopkins là cố vấn y tế của Cơ quan An ninh Y tế Anh, người dẫn đầu cuộc nghiên cứu, đã chia sẻ những phát hiện này sau khi bác sĩ James - Chuyên gia tư vấn về gây mê tại Bệnh viện King's College, London (Anh) đưa ra cuộc tranh luận xung quanh việc liệu “người từng nhiễm Covid-19 có nên tiêm chủng hay không?”.

Bác sĩ James nói với Bộ trưởng Y tế Anh rằng trong số những nhân viên y tế tuyến đầu của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, những ai từng nhiễm Covid-19 sẽ không cần phải tiêm chủng nữa, vì họ đã có khả năng miễn dịch đủ tốt.

Nhưng nghiên cứu từ Cơ quan An ninh Y tế Anh lại cho thấy những người từng nhiễm Covid-19, được tiêm 2 mũi vắc xin, có khả năng bảo vệ tốt hơn nhiều - kéo dài đến hơn một năm sau khi nhiễm bệnh, so với những người đã nhiễm bệnh nhưng không tiêm chủng.

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Từ khóa:   vắc xin Covid-19 F0

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