Trung Quốc thử nghiệm robot thông minh chăm sóc phôi thai trong tử cung nhân tạo

Dù việc thí nghiệm liên quan đến phôi thai người bị cấm, các nhà khoa học Trung Quốc đã nuôi những con vật phục vụ cho mục đích thí nghiệm nhưng hoàn toàn có thể ứng dụng để nuôi thai người. Thử nghiệm được tiến hành đối với một hệ thống robot có khả năng nuôi các phôi thai trong tử cung nhân tạo.

Theo Tuổi Trẻ, trong nghiên cứu được bình duyệt nội bộ đăng trên tạp chí Journal of Biomedical Engineering, các nhà khoa học ở Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc cho biết AI Nanny hiện có thể chăm sóc phôi thai của phần lớn các loài động vật. Đây là một trí thông minh nhân tạo có thể thực hiện công việc của một “bảo mẫu”, theo dõi và chăm sóc phôi thai phát triển thành bào thai trong một tử cung nhân tạo. Đặc biệt, công nghệ này được cho là có thể cho phép phụ nữ không cần phải mang thai. Thậm chí phôi thai có thể phát triển an toàn và tốt hơn trong tử cung nhân tạo.

Theo mô tả của nhóm nghiên cứu tại Viện Kỹ thuật y sinh và công nghệ Tô Châu thuộc Viện Khoa học Trung Quốc, trong tử cung nhân tạo, các phôi thai sẽ được đặt trong các khối chứa đầy chất lỏng dinh dưỡng để phát triển. Công nghệ có thể khiến phôi thai phát triển an toàn và tốt hơn trong tử cung nhân tạo Thay vì phải tự theo dõi và điều chỉnh hoạt động của tử cung nhân tạo như trước đây, các nhà khoa học đã “nhờ cậy” hoàn toàn vào AI Nanny. Hệ thống sẽ sử dụng cảm biến, máy ảnh chụp rõ nét để theo dõi các phôi thai xuyên suốt. Hệ thống có thể điều chỉnh nhiệt độ, lượng carbon dioxide, nước và dinh dưỡng theo thời gian thực. Nó cũng có khả năng phát hiện các phôi thai phát triển bất thường hoặc chết để loại bỏ kịp thời.

Trung Quốc có tỉ lệ sinh hiện đang ở mức thấp nhất trong 6 thập kỷ qua, vì thế công nghệ tử cung nhân tạo có thể là một giải pháp cho vấn đề dân số. Tuy nhiên nhiều nơi trên thế giới cấm nghiên cứu phôi thai người trên 2 tuần tuổi. Tại Trung Quốc, việc mang thai hộ bị cấm trong khi công nghệ tử cung nhân tạo về cơ bản có thể biến bệnh viện thành người mang thai hộ. AI Nanny sẽ thực hiện theo dõi phôi thai xuyên suốt bằng công nghệ cảm biến Một nhà nghiên cứu của Viện Nhi khoa thủ đô ở Bắc Kinh, Trung Quốc, nhận định trên tờ South China Morning Post “Tôi không nghĩ công nghệ sẽ là một vấn đề. Nếu ai cũng được sinh ra bằng cách này thì không còn gì để nói. Nhưng nếu một số đứa trẻ do cha mẹ sinh ra, một số do chính phủ 'sinh ra' (để duy trì dân số), thì đó sẽ là một vấn đề lớn”. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho rằng robot thông minh có thể giải mã những bí ẩn về sự phát triển của phôi thai người, cũng như đưa ra giải pháp cho các vấn đề về dị tật bẩm sinh hoặc sức khỏe sinh sản khác như sinh non.

Vaccine nhỏ mũi ngừa Covid-19 hứa hẹn sớm được thực hiện Hãng Bharat Biotech đang tập trung nghiên cứu, sản xuất một loại vaccine Covid-19 có thể nhỏ vào mũi, không phải tiêm vào máu nhằm tạo ra biện pháp ngăn chặn coronavirus trong đường thở.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trung-quoc-thu-nghiem-robot-thong-minh-cham-soc-phoi-thai-trong-tu-cung-nhan-tao-449604.html