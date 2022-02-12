Ban Quản lý ATTP TP. Đà Nẵng tiếp tục thu hồi 2 sản phẩm TPBVSK do không đảm bảo an toàn chất lượng

Căn cứ kết quả kiểm nghiệm số 38476/PKN-VKNQG ngày 24/11/2021 của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia thì mẫu sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Firmax nêu trên không đạt về hàm lượng Glucosamin (kết quả kiểm nghiệm: 414 mg/viên, hồ sơ công bố sản phẩm: 494,57-741,86 mg/viên) và hàm lượng Chondroitine sulfate (kết quả kiểm nghiệm: 3,54 mg/viên; hồ sơ công bố sản phẩm: 64-96 mg/viên).

Cụ thể, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Firmax (số lô A190820F5, ngày sản xuất (NSX) 19/10/2020, hạn sử dụng (HSD) 19/10/2023 của Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu EUFAT (số nhà 9, ngách 97/17, tổ 26, đường Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội).

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Firmax không đạt về hàm lượng Glucosamin

Sản phẩm thứ 2 bị thu hồi là lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Glucosamin Extra-GT (số lô 010920; NSX: 210920; HSD: 210923) của Công ty CP Dược phẩm MEDIUSA (số 78D5 KĐT Đại Kim - Định Công, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Mẫu sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Glucosamin Extra-GT nêu trên không đạt về hàm lượng Vitamin D3 (kết quả kiểm nghiệm: 222 UI/3 viên; hồ sơ công bố sản phẩm: 600 ± 29% UI/3 viên).

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Glucosamin Extra-GT không đạt về hàm lượng Vitamin D3

Do đó, BQL An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng yêu cầu Phòng Y tế các quận, huyện phổ biến thông tin về hai sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nêu trên đến các nhà thuốc, quầy thuốc, các cơ sở kinh doanh và người sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn để biết và không kinh doanh, sử dụng.