Ban Quản lý ATTP TP. Đà Nẵng tiếp tục thu hồi 2 sản phẩm TPBVSK do không đảm bảo an toàn chất lượng

Mới đây, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP. Đà Nẵng đã ra thông báo về việc thu hồi hai sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Firmax và Glucosamin Extra-GT với lý do 2 sản phẩm trên không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Cụ thể, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Firmax (số lô A190820F5, ngày sản xuất (NSX) 19/10/2020, hạn sử dụng (HSD) 19/10/2023 của Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu EUFAT (số nhà 9, ngách 97/17, tổ 26, đường Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội). Căn cứ kết quả kiểm nghiệm số 38476/PKN-VKNQG ngày 24/11/2021 của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia thì mẫu sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Firmax nêu trên không đạt về hàm lượng Glucosamin (kết quả kiểm nghiệm: 414 mg/viên, hồ sơ công bố sản phẩm: 494,57-741,86 mg/viên) và hàm lượng Chondroitine sulfate (kết quả kiểm nghiệm: 3,54 mg/viên; hồ sơ công bố sản phẩm: 64-96 mg/viên). Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Firmax không đạt về hàm lượng Glucosamin Sản phẩm thứ 2 bị thu hồi là lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Glucosamin Extra-GT (số lô 010920; NSX: 210920; HSD: 210923) của Công ty CP Dược phẩm MEDIUSA (số 78D5 KĐT Đại Kim - Định Công, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Mẫu sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Glucosamin Extra-GT nêu trên không đạt về hàm lượng Vitamin D3 (kết quả kiểm nghiệm: 222 UI/3 viên; hồ sơ công bố sản phẩm: 600 ± 29% UI/3 viên). Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Glucosamin Extra-GT không đạt về hàm lượng Vitamin D3 Do đó, BQL An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng yêu cầu Phòng Y tế các quận, huyện phổ biến thông tin về hai sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nêu trên đến các nhà thuốc, quầy thuốc, các cơ sở kinh doanh và người sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn để biết và không kinh doanh, sử dụng. Đồng thời, BQL An toàn thực phẩm TP. Đà Nẵng khuyến cáo các nhà thuốc, quầy thuốc, các cơ sở kinh doanh và sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn TP tổ chức tự kiểm tra, rà soát các sản phẩm thực phẩm hiện đang kinh doanh, sử dụng. Nếu phát hiện hai sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Firmax và Glucosamin Extra-GT nêu trên còn bảo quản trong kho hàng, bày bán, lưu hành trên thị trường thì không được kinh doanh, sử dụng mà thu hồi ngay, báo cáo về BQL An toàn thực phẩm TP. Đà Nẵng. Trung Quốc thử nghiệm robot thông minh chăm sóc phôi thai trong tử cung nhân tạo Dù việc thí nghiệm liên quan đến phôi thai người bị cấm, các nhà khoa học Trung Quốc đã nuôi những con vật phục vụ cho mục đích thí nghiệm nhưng hoàn toàn có thể ứng dụng để nuôi thai người. Thử nghiệm được tiến hành đối với một hệ thống robot có khả năng nuôi các phôi thai trong tử cung nhân tạo. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ban-quan-ly-attp-tp-da-nang-tiep-tuc-thu-hoi-2-san-pham-tpbvsk-do-khong-dam-bao-an-toan-chat-luong-449688.html Theo Hoài Đỗ (T/H) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ban-quan-ly-attp-tp-da-nang-tiep-tuc-thu-hoi-2-san-pham-tpbvsk-do-khong-dam-bao-an-toan-chat-luong-449688.html