Tìm ra liệu pháp sinh học mới trị chứng viêm da dị ứng ở trẻ nhỏ

Tin tức thị trường 15/02/2022 18:28

Mới đây, FDA đã chấp nhận việc đánh giá ưu tiên đơn đăng ký giấy phép thuốc sinh học bổ sung cho dupixent để điều trị duy trì, bổ sung cho trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi bị viêm da dị ứng từ trung bình đến nặng. Nếu được chấp thuận, dupixent sẽ là loại thuốc sinh học đầu tiên có sẵn ở Hoa Kỳ để điều trị viêm da dị ứng không kiểm soát cho trẻ nhỏ.

Theo Sức khỏe và Đời sống, viêm da dị ứng là một căn bệnh viêm da mạn tính và có đến 85 - 90% bệnh nhân phát triển các triệu chứng (khởi phát bệnh) trước 5 tuổi, và thường có thể tiếp tục cho đến tuổi trưởng thành.

Các triệu chứng của căn bệnh này bao gồm ngứa dữ dội, dai dẳng và các tổn thương da bao phủ phần lớn cơ thể, dẫn đến khô da, nứt nẻ, đau, mẩn đỏ hoặc sẫm màu, đóng vảy và chảy dịch, cùng với đó là tăng nguy cơ nhiễm trùng da.

Tìm ra liệu pháp sinh học mới trị chứng viêm da dị ứng ở trẻ nhỏ - Ảnh 1
Hình: Internet

Các lựa chọn điều trị hiện tại ở nhóm tuổi này chủ yếu là dùng steroid tại chỗ. Tuy nhiên liệu pháp này có thể đi kèm với các rủi ro về an toàn và có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ khi sử dụng lâu dài.

Dupixent là một kháng thể đơn dòng có tác dụng ức chế tín hiệu của con đường interleukin-4 (IL-4) và interleukin-13 (IL-13) và không phải là chất ức chế miễn dịch. IL-4 và IL-13 có vai trò chính trong viêm da dị ứng, hen suyễn…

Tại Mỹ, dupixent được chấp thuận cho bệnh nhân từ 6 tuổi trở lên bị viêm da dị ứng từ trung bình đến nặng không kiểm soát được; là một phương pháp điều trị duy trì bổ sung cho bệnh nhân từ 6 tuổi trở lên bị hen suyễn từ trung bình đến nặng được đặc trưng bởi kiểu hình tăng bạch cầu ái toan hoặc hen suyễn phụ thuộc corticosteroid đường uống.

Tìm ra liệu pháp sinh học mới trị chứng viêm da dị ứng ở trẻ nhỏ - Ảnh 2
Hình: Internet

Ngoài ra, Dupixent cũng được chấp thuận ở Châu Âu, Nhật Bản và các quốc gia khác trên thế giới để sử dụng cho những bệnh nhân cụ thể bị viêm da dị ứng từ trung bình đến nặng và một số bệnh nhân bị hen suyễn.

Các tác dụng ngoài ý muốn phổ biến nhất thường được quan sát thấy với Dupixent bao gồm viêm kết mạc và nhiễm virus herpes.

FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp loại kháng thể mới để điều trị COVID-19, chống lại biến thể Omicron

FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp loại kháng thể mới để điều trị COVID-19, chống lại biến thể Omicron

Mới đây, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ vừa cấp phép sử dụng khẩn cấp kháng thể đơn dòng mới với tên gọi bebtelovimab, dùng để điều trị COVID-19 và duy trì hoạt tính chống lại biến thể Omicron.

Xem thêm
Từ khóa:   viêm da dị ứng dupixent virus herpes

TIN MỚI NHẤT

Khuyến cáo người tiêu dùng cẩn trọng khi mua thiết bị gia đình được quảng cáo tiêu diệt virus Covid-19

Khuyến cáo người tiêu dùng cẩn trọng khi mua thiết bị gia đình được quảng cáo tiêu diệt virus Covid-19

Tin tức thị trường 13:27 28/02/2022
Chuyên gia cảnh báo: Người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng thuốc kháng virus 'xách tay Nga' tràn lan trên mạng

Chuyên gia cảnh báo: Người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng thuốc kháng virus 'xách tay Nga' tràn lan trên mạng

Tin tức thị trường 19:00 27/02/2022
2 loại xịt khử mùi bị thu hồi do chứa hóa chất benzen

2 loại xịt khử mùi bị thu hồi do chứa hóa chất benzen

Tin tức thị trường 13:00 26/02/2022
Chuyển đổi thành công nhóm máu A trong phổi người sang nhóm máu O

Chuyển đổi thành công nhóm máu A trong phổi người sang nhóm máu O

Tin tức thị trường 17:44 25/02/2022
Thử nghiệm loại thuốc đầu tiên dựa trên RNA có thể ngăn ngừa triệu chứng COVID-19 kéo dài

Thử nghiệm loại thuốc đầu tiên dựa trên RNA có thể ngăn ngừa triệu chứng COVID-19 kéo dài

Tin tức thị trường 15:57 23/02/2022
Thực hư thiết bị lọc có khả năng loại bỏ 99% CO2 trong không khí

Thực hư thiết bị lọc có khả năng loại bỏ 99% CO2 trong không khí

Tin tức thị trường 15:33 22/02/2022
Tìm ra liệu pháp mới điều trị bệnh thiếu máu ở bệnh nhân rối loạn di truyền hiếm gặp

Tìm ra liệu pháp mới điều trị bệnh thiếu máu ở bệnh nhân rối loạn di truyền hiếm gặp

Tin tức thị trường 19:56 21/02/2022
Bắt giữ lô hàng hơn 85.000 test nhanh Covid-19 trị giá hơn 8 tỷ đồng nhập lậu từ Hàn Quốc

Bắt giữ lô hàng hơn 85.000 test nhanh Covid-19 trị giá hơn 8 tỷ đồng nhập lậu từ Hàn Quốc

Tin tức thị trường 06:00 20/02/2022
Xử lý trên 33.000 chai rượu vi phạm nhãn hiệu của Công ty CP Việt Pháp Victory

Xử lý trên 33.000 chai rượu vi phạm nhãn hiệu của Công ty CP Việt Pháp Victory

Tin tức thị trường 17:15 19/02/2022
3 loại thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir để điều trị COVID-19 đã được cấp phép sản xuất trong nước

3 loại thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir để điều trị COVID-19 đã được cấp phép sản xuất trong nước

Tin tức thị trường 10:10 19/02/2022