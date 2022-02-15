Tìm ra liệu pháp sinh học mới trị chứng viêm da dị ứng ở trẻ nhỏ

Mới đây, FDA đã chấp nhận việc đánh giá ưu tiên đơn đăng ký giấy phép thuốc sinh học bổ sung cho dupixent để điều trị duy trì, bổ sung cho trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi bị viêm da dị ứng từ trung bình đến nặng. Nếu được chấp thuận, dupixent sẽ là loại thuốc sinh học đầu tiên có sẵn ở Hoa Kỳ để điều trị viêm da dị ứng không kiểm soát cho trẻ nhỏ.

Theo Sức khỏe và Đời sống, viêm da dị ứng là một căn bệnh viêm da mạn tính và có đến 85 - 90% bệnh nhân phát triển các triệu chứng (khởi phát bệnh) trước 5 tuổi, và thường có thể tiếp tục cho đến tuổi trưởng thành.

Các triệu chứng của căn bệnh này bao gồm ngứa dữ dội, dai dẳng và các tổn thương da bao phủ phần lớn cơ thể, dẫn đến khô da, nứt nẻ, đau, mẩn đỏ hoặc sẫm màu, đóng vảy và chảy dịch, cùng với đó là tăng nguy cơ nhiễm trùng da.

Hình: Internet

Các lựa chọn điều trị hiện tại ở nhóm tuổi này chủ yếu là dùng steroid tại chỗ. Tuy nhiên liệu pháp này có thể đi kèm với các rủi ro về an toàn và có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ khi sử dụng lâu dài.

Dupixent là một kháng thể đơn dòng có tác dụng ức chế tín hiệu của con đường interleukin-4 (IL-4) và interleukin-13 (IL-13) và không phải là chất ức chế miễn dịch. IL-4 và IL-13 có vai trò chính trong viêm da dị ứng, hen suyễn…

Tại Mỹ, dupixent được chấp thuận cho bệnh nhân từ 6 tuổi trở lên bị viêm da dị ứng từ trung bình đến nặng không kiểm soát được; là một phương pháp điều trị duy trì bổ sung cho bệnh nhân từ 6 tuổi trở lên bị hen suyễn từ trung bình đến nặng được đặc trưng bởi kiểu hình tăng bạch cầu ái toan hoặc hen suyễn phụ thuộc corticosteroid đường uống.

Hình: Internet

Ngoài ra, Dupixent cũng được chấp thuận ở Châu Âu, Nhật Bản và các quốc gia khác trên thế giới để sử dụng cho những bệnh nhân cụ thể bị viêm da dị ứng từ trung bình đến nặng và một số bệnh nhân bị hen suyễn.

Các tác dụng ngoài ý muốn phổ biến nhất thường được quan sát thấy với Dupixent bao gồm viêm kết mạc và nhiễm virus herpes.

FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp loại kháng thể mới để điều trị COVID-19, chống lại biến thể Omicron Mới đây, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ vừa cấp phép sử dụng khẩn cấp kháng thể đơn dòng mới với tên gọi bebtelovimab, dùng để điều trị COVID-19 và duy trì hoạt tính chống lại biến thể Omicron.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tim-ra-lieu-phap-sinh-hoc-moi-tri-chung-viem-da-di-ung-o-tre-nho-450230.html