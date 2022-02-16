Cảnh báo: Hoạt động kinh doanh đa cấp sử dụng ứng dụng Limbic Arc không có giấy chứng nhận hợp pháp tại Việt Nam

Mới đây, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng lên tiếng cảnh báo hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không có giấy chứng nhận hợp pháp tại Việt Nam thông qua ứng dụng Limbic Arc.

Cụ thể, thời gian gần đây, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã ghi nhận các thông tin tài liệu trên mạng Internet về việc một số tổ chức, cá nhân tổ chức mời gọi người dân sử dụng một ứng dụng điện tử có tên Limbic Arc hay còn gọi là InfoBoosts. Hình: Internet Theo các đối tượng trên giới thiệu, ứng dụng này có công nghệ năng lượng lượng tử và công nghệ chăm sóc sức khỏe chủ động của thời đại mới với nhiều tác dụng chữa bệnh, đặc biệt là công dụng chữa bệnh COVID-19.

Ngoài các công dụng trị bệnh trên, các đối tượng này giới thiệu những người tham gia mời gọi thêm các thành viên khác để được hưởng hoa hồng lợi ích theo mô hình đa cấp. Hình: Internet Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện nay, Cục CT&BVNTD khẳng định chưa cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp, tổ chức nào có tên Limbic Arc hay Infoboost nêu trên theo quy định của Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Do vậy, các tổ chức cá nhân trên có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tới 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù giam (Điều 217a Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi năm 2017). Cục CT&BVNTD gửi cảnh báo người dân: - Một là: Không nên tham gia sử dụng và mời gọi người khác tham gia sử dụng những sản phẩm, ứng dụng theo "truyền miệng" để chữa bệnh mà không có cơ sở khoa học rõ ràng để tránh gặp thiệt hại về sức khỏe, mất cơ hội điều trị bệnh đúng đắn. - Hai là: Không nên tham gia vào các hoạt động có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép nêu trên để hạn chế tối đa các rủi ro, thiệt hại về vật chất và pháp lý.

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