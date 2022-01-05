Trải nghiệm những dòng máy tạo oxy tốt nhất hiện nay

Máy tạo oxy là một thiết bị y tế cung cấp oxy bổ sung cho bệnh nhân có vấn đề về hô hấp. Thiết bị bao gồm một máy nén, bộ lọc, bình oxy, van áp suất và một ống thông mũi (hoặc mặt nạ oxy).

Không giống như bình oxy, máy tạo oxy không yêu cầu nạp lại và có thể cung cấp oxy 24 giờ một ngày. Một máy tạo oxy điển hình có thể cung cấp từ 5 đến 10 lít mỗi phút (LPM) oxy tinh khiết.

Máy tạo oxy hoạt động bằng cách lọc và tập trung các phân tử oxy từ không khí xung quanh để cung cấp cho bệnh nhân 90% đến 95% oxy tinh khiết. Máy nén của thiết bị tạo oxy sẽ hút không khí xung quanh và điều chỉnh áp suất mà nó được cung cấp. Lớp sàng làm bằng vật liệu tinh thể gọi là Zeolit ​​giúp tách nitơ khỏi không khí.

Một thiết bị cô đặc có hai tầng sàng, có tác dụng vừa giải phóng oxy vào xi lanh vừa thải nitơ đã tách trở lại không khí. Điều này tạo thành một vòng lặp liên tục giúp tạo ra oxy tinh khiết. Van áp suất giúp điều chỉnh lượng oxy cung cấp từ 5 đến 10 lít mỗi phút. Sau đó, oxy nén sẽ được cung cấp cho bệnh nhân qua một ống thông mũi (hoặc mặt nạ oxy).

Máy tạo oxy là một thiết bị y tế cung cấp oxy bổ sung cho bệnh nhân có vấn đề về hô hấp

Lợi ích khi sử dụng máy tạo oxy

Theo các nghiên cứu, không khí chúng ta hít thở chứa khoảng 21% oxy. Đối với hầu hết những người có phổi khỏe mạnh, 21% oxy là đủ, nhưng nếu bạn bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) hoặc tình trạng suy giảm chức năng phổi, lượng oxy thu được qua quá trình thở bình thường là không đủ. Trong trường hợp này, bạn sẽ cần lượng oxy bổ sung để duy trì chức năng bình thường của cơ thể.

Ngoài việc giúp ngăn ngừa suy tim ở những người bị bệnh phổi nặng chẳng hạn như COPD, oxy bổ sung còn có nhiều lợi ích. Oxy bổ sung giúp cải thiện giấc ngủ, tâm trạng, tinh thần tỉnh táo và sức chịu đựng, đồng thời cho phép cá nhân thực hiện các hoạt động bình thường hàng ngày.

Các chuyên gia có khuyên dùng máy tạo oxy không?

Các chuyên gia nói rằng máy tạo oxy chỉ có thể được sử dụng trong các trường hợp thật sự cần oxy bổ sung. Họ cũng cho biết bệnh nhân nên tìm lời khuyên của bác sĩ trước khi sử dụng máy tạo oxy. Bệnh nhân có thể được hưởng lợi từ việc cung cấp oxy bổ sung thông qua máy tạo oxy, nhưng nó có thể có hại cho những bệnh nhân sử dụng mà không có lời khuyên y tế phù hợp.

Máy tạo oxy Owgels tốt nhất hiện nay

+ Máy tạo oxy Owgels OZ-5-01TW0 thêm chức năng xông mũi

Máy tạo oxy Owgels OZ-5-01TW0 tích hợp chức năng xông mũi, nồng độ oxy tinh khiết 96% đạt chất lượng Châu Âu và được FDA cấp giấy chứng nhận, là sản phẩm bán chạy hàng đầu của thương hiệu Owgels.

Sản phẩm cung cấp lượng oxy đều đặn với lưu lượng oxy 0,5-5 lít/phút, độ tinh khiết của oxy đạt 96% giúp người dùng bổ sung nguồn oxy tốt nhất vào cơ thể, hỗ trợ tốt cho quá trình điều trị bệnh.

Có thể sử dụng máy 24/24 mà không lo ồn ào hay khó chịu vì thiết bị vận hành cực kỳ êm ái, không gây tiếng ồn và không làm gián đoạn đến giấc ngủ bệnh nhân.

Bảng điều khiển của thiết bị rất dễ nhìn, rõ nét để tất cả các đối tượng đều dễ dàng theo dõi thông số, đặc biệt là những bệnh nhân lớn tuổi. Ngoài ra, thiết bị có chế độ đèn báo thông minh khi nguồn điện bị tắt và khi áp lực thấp hoặc cao.

Máy tạo oxy Owgels OZ-5-01TW0 tích hợp chức năng xông mũi

+ Máy tạo oxy 10 lít Owgels OZ-5-01NW0 (OZ-5-01GWO) - Có xông mũi

Máy tạo oxy OZ-5-01NW0 là loại máy oxy 10 lít, cung cấp lượng oxy cao và được sử dụng rộng rãi trong các bệnh viện hoặc điều dưỡng tại nhà.

Với 2 bình tạo ẩm, sản phẩm có thể dùng cho 2 bệnh nhân cùng lúc với nguồn oxy đầu ra tinh khiết, nồng độ trên 93%. Máy hoạt động cực êm ái, mang đến cảm giác thoải mái và dễ chịu cho người dùng trong suốt 24 giờ vận hành.

Máy tạo oxy OZ-5-01NW0 có thiết kế gọn nhẹ dễ di chuyển với tay cầm và 4 bánh xe, không chiếm nhiều diện tích. Bảng điều khiển của máy rất dễ nhìn, hiển thị thông số rõ nét giúp bệnh nhân theo dõi dễ dàng quá trình sử dụng của mình.

Máy tạo oxy 10 lít Owgels OZ-5-01NW0 (OZ-5-01GWO) - Có xông mũi

Máy Tạo Oxy là cửa hàng nhập khẩu và phân phối máy tạo oxy Owgels chính hãng. Bạn có thể tìm mua sản phẩm tại đây với giá chỉ từ 12.500.000Đ.