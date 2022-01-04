Khắc phục điếc tai, lãng tai, máy trợ thính là bạn đồng hành tốt nhất

Máy trợ thính là thiết bị điện tử nhỏ được tùy chỉnh để giảm các dạng mất thính lực khác nhau. Tất cả các thiết bị trợ thính kỹ thuật số đều có ít nhất một micrô để thu âm thanh, một chip khuếch đại và xử lý âm thanh, một loa gửi tín hiệu đến tai và một pin để cung cấp năng lượng.

Máy trợ thính khuếch đại âm thanh đi vào tai. Chúng thường dành cho những người bị mất thính lực được gọi là "thần kinh cảm thụ", nghĩa là một số tế bào lông nhỏ của tai trong bị hư hỏng. Các tế bào khỏe mạnh còn sót lại sẽ thu nhận âm thanh do máy trợ thính phát ra và gửi chúng dưới dạng tín hiệu thần kinh đến não thông qua dây thần kinh thính giác.

Máy trợ thính giúp khuếch đại âm thanh đi vào tai

Lợi ích khi sử dụng máy trợ thính

Máy trợ thính không điều trị mất thính giác nhưng thiết bị có thể mang đến một số lợi ích sau đây:

+Giảm triệu chứng ù tai

Ù tai là một vấn đề rất phổ biến khiến bạn khó ngủ và gây ra nhiều vấn đề về khả năng tập trung. Ngay cả khi tình trạng mất thính lực của bạn vẫn chưa phải là một vấn đề, chuyên gia thính học có thể khuyên bạn sử dụng máy trợ thính để chống lại các triệu chứng ù tai.

+Giảm nguy cơ suy giảm nhận thức

Khi một người đang sống với tình trạng mất thính lực không được điều trị, các vùng não xử lý việc nhận dạng giọng nói có thể bị suy giảm. Theo thời gian, điều này làm tăng nguy cơ suy giảm nhận thức và khả năng hiểu những người xung quanh sẽ kém đi. Bạn có thể làm chậm quá trình này bằng cách sử dụng máy trợ thính.

+Cải thiện các mối quan hệ

Mất thính lực có thể gây khó khăn cho việc duy trì các mối quan hệ tốt đẹp. Sự thiếu hiểu biết giữa bạn và đối tác có thể dẫn đến những tranh cãi không đáng có.

Mất thính lực cũng khiến bạn khó theo dõi các cuộc trò chuyện, đặc biệt nếu bạn ở trong một môi trường ồn ào. Trong một số trường hợp, việc cô lập bản thân có thể làm tăng nguy cơ phát triển các vấn đề sức khỏe tâm thần như trầm cảm.

Nếu bạn được trang bị máy trợ thính, nó sẽ cải thiện khả năng tương tác với mọi người trong xã hội để các mối quan hệ của bạn không bị ảnh hưởng.

Sử dụng máy trợ thính đúng cách sẽ đem đến nhiều lợi ích cho thính giác và cuộc sống

+Độc lập hơn

Sống độc lập là điều khó khăn đối với những người bị khiếm thính nặng. Lái xe rất nguy hiểm nếu bạn không thể nghe rõ. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ phải dựa vào người khác.

Một số người cũng nhận thấy rằng ở trong tình huống đông người khiến họ lo lắng vì họ không thể nghe rõ. Tuy nhiên, nếu bạn đeo máy trợ thính, bạn sẽ có thể tự làm lại mọi việc và sự tự tin của bạn sẽ được cải thiện.

+Đảm bảo hiệu suất công việc

Suy giảm thính lực thường dẫn đến giảm hiệu suất trong công việc. Không thể nghe hướng dẫn một cách chính xác có nghĩa là bạn có nhiều khả năng mắc lỗi và nếu hiệu suất của bạn bị ảnh hưởng nhiều, bạn có thể bị coi là không thích hợp để làm việc.

Bất kỳ công việc nào liên quan đến việc nói chuyện điện thoại thường xuyên đều đặc biệt khó khăn đối với những người bị khiếm thính.

Sử dụng máy trợ thính sẽ giúp bạn lắng nghe rõ những yêu cầu từ cấp trên và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đảm bảo hiệu suất công việc không bị giảm sút.

Máy trợ thính Wellmed JH-125

Máy trợ thính Wellmed JH-125 nằm trong danh sách máy trợ thính tốt nhất năm 2022, bởi những ưu điểm và tính năng vượt trội:

- Máy trợ thính thiết kế đeo vành tai: dễ đeo và tạo cảm giác thoải mái khi đeo ở cả hai tai.

- Thao tác dễ dàng khi điều chỉnh phím âm lượng, và công tắc Bật/Tắt.

- 3 nút tai bằng silicon mềm nên phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng như trẻ em, người lớn, người già.

- Người dùng có thể tùy ý điều chỉnh âm lượng phù hợp.

- Chất lượng âm thanh tốt, không gây các bất lợi đến tai người nghe và giúp bảo vệ tai.

- Thiết kế tinh tế với màu sắc trang nhã, thẩm mỹ cao.

- Siêu nhỏ gọn, thuận tiện mang đi và sử dụng mọi lúc mọi nơi.

- Tháo rời thiết bị 1 cách dễ dàng khi vệ sinh.

- Rất tiện lợi trong việc bảo quản và cất giữ thiết bị.

Máy trợ thính Wellmed JH-125 giá bao nhiêu? Mua hàng chính hãng ở đâu?

Siêu Thị Y Tế là cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế uy tín hàng đầu hiện nay. Máy trợ thính Wellmed JH-125 đang được bán tại hệ thống Siêu Thị Y Tế trên toàn quốc với giá chỉ 699.000Đ.

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