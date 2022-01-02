Chỉ 1 giây, biết ngay nhiệt độ cơ thể với nhiệt kế điện tử hồng ngoại đo trán Bosotherm Diagnostic

Nhiệt kế đo trán sử dụng cảm biến hồng ngoại để thu nhận bức xạ hồng ngoại mà cơ thể tạo ra. Mặc dù bức xạ hồng ngoại không nhìn thấy, nhưng một người có thể cảm nhận được nó dưới dạng nhiệt.

Việc sử dụng nhiệt kế đo trán ngày càng tăng vì chúng dễ vận hành và có thể đọc kết quả mà không cần tiếp xúc

Có thể đo nhiệt độ của ai đó với nhiệt kế đo trán bằng cách giữ nhiệt kế cách tâm trán của họ vài cm, ngay trên lông mày. Việc định vị chính xác sẽ phụ thuộc vào hướng dẫn của nhà sản xuất. Một thấu kính bên trong nhiệt kế tập trung bức xạ hồng ngoại mà người đó phát ra, chuyển bức xạ hồng ngoại thành nhiệt rồi lại thành điện. Nhiệt kế đo chỉ số điện này và hiển thị kết quả trên màn hình của nhiệt kế.

Cách sử dụng nhiệt kế điện tử đo trán

Theo FDA, có một số bước cần thực hiện trước khi sử dụng nhiệt kế đo trán:

- Đọc hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Nhận thức được rằng các yếu tố môi trường có thể làm thay đổi kết quả đọc (bao gồm gió lùa, ánh nắng trực tiếp,…).

- Đảm bảo vùng trên trán sạch sẽ, khô ráo và dễ tiếp cận.

- Giữ vùng cảm ứng vuông góc với trán ở khoảng cách mà nhà sản xuất khuyến nghị.

- Sau đó, giữ cố định nhiệt kế, yêu cầu đối tượng đứng yên và nhấn nút để đo nhiệt độ của họ.

Thao tác sử dụng nhiệt kế điện tử đo trán rất đơn giản và nhanh chóng

Nhiệt kế điện tử hồng ngoại đo trán Bosotherm Diagnostic

Nhiệt kế điện tử hồng ngoại đo trán Bosotherm Diagnostic là sản phẩm đo thân nhiệt cao cấp, sử dụng cảm biến nhiệt hồng ngoại từ vùng trán, không cần tiếp xúc cho kết quả đo nhanh chóng chính xác chỉ sau 1 giây. Nhiệt kế hồng ngoại Bosotherm Diagnostic sử dụng cho mọi lứa tuổi, tiện lợi mọi lúc mọi nơi.

Sản phẩm được rất nhiều người tiêu dùng chọn mua, nằm trong top nhiệt kế bán chạy nhất năm 2021 trên thị trường bởi những ưu điểm vượt trội. Thiết bị sử dụng công nghệ đo không tiếp xúc tiên tiến, hạn chế nguy cơ lây truyền vi rút, rất thích hợp để dùng trong mùa dịch Covid-19.

Nhiệt kế rất dễ sử dụng, không gây phiền toái hay khó chịu cho người đo. Sản phẩm có các chế độ báo thông minh: báo sốt, tắt tự động 60 giây sau khi hoàn thành một phép đo nhiệt độ, 30 giây trong chế độ bộ nhớ, 10 giây sau khi thông báo lỗi và trong trường hợp sai lệch.

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Bên cạnh những tính năng ưu việt, Nhiệt kế điện tử hồng ngoại đo trán Bosotherm Diagnostic có thiết kế nhỏ gọn và sang trọng cùng màn hình hiển thị rõ nét, giúp người dùng dễ dàng đọc được kết quả dù là người lớn tuổi hay thị lực kém.

Đặc biệt, sản phẩm có thể đo được thân nhiệt người và nhiệt độ vật thể để người dùng tùy chọn sử dụng.

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Boso (Bosch+ Sohn) được thành lập từ năm 1921, trải qua hơn 95 hình thành và phát triển, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thiết bị y tế. Các sản phẩm của Boso hiện đã có mặt trên toàn thế giới, Boso tự hào là công ty hàng đầu trong sản xuất thiết bị chăm sóc sức khỏe gia đình.

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