Chăm sóc răng miệng cho cả nhà với Máy tăm nước gia đình ROAMAN RM-W9

Máy tăm nước là một thiết bị giúp loại bỏ các mảnh thức ăn và mảng bám giữa các kẽ răng của bạn. Việc đầu tiên bạn phải làm là đổ đầy nước vào thiết bị trước khi sử dụng. Sau đó, đặt nó vào miệng của bạn, ngay trên đường viền nướu và bật nó lên. Máy tăm nước sẽ phát ra một dòng nước ổn định và nhẹ nhàng làm sạch giữa những nơi khó tiếp cận trong miệng.

Nếu bạn có nướu nhạy cảm, bạn có thể cảm thấy khó chịu và chảy máu khi dùng chỉ nha khoa . Sử dụng chỉ nha khoa không đúng cách hoặc thô bạo có thể gây ra những triệu chứng này. Theo nghiên cứu được xuất bản bởi Tạp chí Nha khoa, chuyển động rung của máy tăm nước có thể làm giảm tình trạng viêm và chảy máu nướu khi làm sạch khu vực này một cách nhẹ nhàng.

Đối với một số người, dùng chỉ nha khoa truyền thống có thể khó khăn. Những người bị viêm khớp, bệnh Parkinson, hội chứng ống cổ tay hoặc các bệnh lý khác ảnh hưởng đến bàn tay có thể khó sử dụng chỉ nha khoa quanh răng. May mắn thay, máy tăm nước nước là một lựa chọn làm sạch kẽ răng cơ học rất dễ sử dụng.

Cuối cùng, dùng chỉ nha khoa là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn điều trị phục hồi hoặc chỉnh nha như niềng răng, cầu răng không tháo lắp, cấy ghép răng hoặc mão răng.

Dùng chỉ nha khoa là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn điều trị phục hồi hoặc chỉnh nha

Lợi ích khi sử dụng máy tăm nước

Cải thiện sức khỏe nướu: máy tăm nước cho phép bạn loại bỏ mảng bám và mảnh vụn thức ăn từ những nơi khó tiếp cận một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bằng cách làm sạch những khu vực khó tiếp cận này, bạn có thể ngăn ngừa các bệnh như viêm nướu và các bệnh liên quan đến nướu khác.

Hạn chế kích ứng: máy tăm nước rất nhẹ nhàng so với chỉ nha khoa truyền thống. Chúng ít gây kích ứng nướu hơn.

Cung cấp làm sạch sâu: không giống như chỉ nha khoa truyền thống, máy tăm nước có thể làm sạch sâu kẽ răng của bạn bằng cách xuyên qua các túi nha chu và loại bỏ bất kỳ mảng bám hoặc thức ăn nào giữa các kẽ răng.

Chăm sóc răng miệng cả gia đình với Máy tăm nước gia đình ROAMAN RM - W9

Máy tăm nước RM - W9 là sản phẩm mang thương hiệu nổi tiếng Roaman, đạt các chứng nhận FDA, CE EUIPO.

Đây là thiết bị chăm sóc răng miệng hiệu quả cho cả nhà, có khả năng làm sạch các mảng thức ăn thừa dính trong kẽ răng và đồng thời bảo vệ nướu toàn diện, là giải pháp hữu hiệu thay thế cho tăm xỉa răng, bàn chải thông thường và chỉ nha khoa trọng việc vệ sinh răng miệng.

Sản phẩm có đến 10 cài đặt áp lực nước với chế độ nước xung 120 giây có thể đạt tới 1600/ RPM, giúp làm sạch răng miệng tối ưu theo sở thích của người dùng.

Máy có 6 chế độ khác nhau để vệ sinh răng miệng hiệu quả: dành cho răng thường làm sạch sâu các ngóc ngách giữa kẽ răng; chỉnh nha; làm sạch lưỡi; làm sạch mảng bám (răng cấy ghép); dành cho nướu.

Một số loại máy tăm nước thường phát ra tiếng ồn rất lớn khiến bạn cảm thấy khó chịu khi sử dụng. Đừng lo, máy tăm nước gia đình ROAMAN RM - W9 có độ ồn dưới 80dB, vì thế bạn sẽ thoải mái sử dụng sản phẩm mà không bị phân tâm bởi tiếng ồn từ máy.

Thiết kế máy rất nhỏ gọn, tiện dụng để các thành viên trong gia đình đều có thể sử dụng. Dung tích bình chứa nước 700 ml, không lo gián đoạn khi dùng. Đặc biệt, sản phẩm được làm từ nhựa ABS cao cấp cùng thiết kế IPX4 chống nước bắn vào thiết bị ở mọi vị trí, từ nay bạn có thể an tâm sử dụng mà không cần lo sản phẩm bị dính nước hư hỏng.

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