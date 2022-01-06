Máy trợ thở BIPAP và CPAP: Chọn loại nào phù hợp?

Máy thở áp lực dương hai cấp có hai cài đặt áp suất không khí: một cho giai đoạn hít vào (IPAP) và một cho giai đoạn thở ra (EPAP). EPAP thường nhẹ hơn đáng kể so với IPAP, cho phép người dùng thở tự nhiên hơn. Máy BiPAP có tối đa ba cài đặt để chuyển đổi giữa IPAP và EPAP:

Những điều cần biết về máy trợ thở BiPAP

- Chuyển mạch theo thời gian cho phép người dùng lập trình mỗi giai đoạn IPAP và EPAP sẽ kéo dài bao lâu. Điều này đảm bảo người dùng hít thở đúng số lượng mỗi phút.

- Tự động cảm nhận kiểu thở của người dùng và chuyển đổi giữa hai mức áp suất khi họ hít vào và thở ra một cách tự nhiên. Cài đặt này là tiêu chuẩn cho các thiết bị BiPAP.

- Việc chuyển đổi theo thời gian chủ yếu là tự phát, tuân theo các kiểu thở tự nhiên của người dùng. Trên cài đặt này, tính năng hẹn giờ sẽ bật khi máy nhận thấy rằng người dùng đã giảm xuống dưới một số nhịp thở đã đặt mỗi phút.

Máy BiPAP có tối đa ba cài đặt để chuyển đổi giữa IPAP và EPAP

Những điều cần biết về máy trợ thở CPAP

Máy tạo áp lực đường thở liên tục đưa không khí có áp suất (từ 4 đến 20 cm H2O) vào đường thở của người dùng khi họ ngủ. Áp lực này giữ cho các đường dẫn khí luôn mở và đảm bảo người dùng có thể thở đúng cách, cho phép họ tránh được tình trạng ngừng thở khi ngủ.

Máy CPAP liên tục bơm không khí ở một mức cài đặt áp suất chứ không phải thay đổi áp suất giữa hít vào và thở ra. Không giống như máy BiPAP, máy CPAP có nhiều kích cỡ. Loại phổ biến nhất được thiết kế để sử dụng ở nhà và nhỏ hơn một chút so với hộp đựng giày, trong khi các phiên bản du lịch có thể đủ nhỏ để nằm gọn trong lòng bàn tay.

Máy CPAP liên tục bơm không khí ở một mức cài đặt áp suất

Máy trợ thở BiPAP và CPAP: Cái nào tốt hơn?

Máy CPAP và BiPAP trông giống nhau, có các phụ kiện đính kèm giống nhau. Tuy nhiên, mỗi phương pháp điều trị ngưng thở khi ngủ được sử dụng cho một mục đích đặc biệt và có những ưu điểm riêng.

Máy CPAP chủ yếu được sử dụng để điều trị chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn, trong khi máy BiPAP được sử dụng để điều trị chứng ngưng thở khi ngủ trung ương, chứng ngưng thở khi ngủ phức tạp hoặc COPD.

Sự thoải mái và ý thích của mỗi máy tùy thuộc vào từng cá nhân. Một trong những ưu điểm của máy BiPAP là hạn chế lượng năng lượng tiêu hao trong quá trình thở ra. Đối với những người trước đây không thích CPAP, lần thử thứ hai có thể tốt vì có những công nghệ mới giúp tăng sự thoải mái với CPAP.

Nếu CPAP và BiPAP không phải là phương pháp điều trị chứng ngưng thở khi ngủ phù hợp với bạn, thì vẫn có các loại thiết bị hỗ trợ thông khí khác, bao gồm thông gió Servo thích ứng (ASV).

Loại máy trợ thở BIPAP và CPAP nào tốt nhất hiện nay? Mua hàng chính hãng ở đâu?

Resvent là thương hiệu máy trợ thở hàng đầu được rất nhiều người tiêu dùng ưa chuộng hiện nay. Sản phẩm máy trợ thở Resvent chính hãng đang được bán tại hệ thống cửa hàng Máy Trợ Thở trên toàn quốc.

+ Máy trợ thở Resvent Auto CPAP iBreeze

Máy trợ thở Resvent Auto CPAP iBreeze bao gồm chế độ CPAP và APAP, cung cấp liệu pháp áp lực đường thở tích cực để điều trị chứng ngưng thở khi ngủ. Sản phẩm đạt các tiêu chuẩn uy tín thiết bị y tế Châu Âu: ISO, IEC,... và được rất nhiều người tiêu dùng tin chọn.

Máy trợ thở Resvent Auto CPAP iBreeze và các phụ kiện đi kèm

Một số ưu điểm nổi bật của Máy trợ thở Resvent Auto CPAP iBreeze

- Thiết bị có sẵn 3 cấp IPR giải phóng áp suất thông minh, mang đến trải nghiệm thoải mái hơn trong quá trình trị liệu thông khí đến cho bệnh nhân.

- Máy tạo độ ẩm sẽ liên tục theo dõi mực nước, cảnh báo và ngừng sưởi ấm khi mực nước xuống thấp, để tránh sự khó chịu của bệnh nhân do không khí khô và mang lại sự an toàn tối đa khi sử dụng.

- Giao diện màn hình dễ nhìn, thể hiện đầy đủ các thông số trị liệu.

- Cho phép người dùng điều chỉnh cài đặt thiết bị và xem thông tin về liệu pháp trị liệu của mình.

+ Máy trợ thở Resvent Auto BiPAP iBreeze 25STA

Máy trợ thở Resvent Auto BiPAP iBreeze 25STA đạt các tiêu chuẩn chất lượng y tế IEC, ISO,... Sản phẩm được sử dụng phổ biến tại nhà và phòng khám.

Máy trợ thở Resvent Auto BiPAP iBreeze 25STA và các phụ kiện đi kèm

Một số ưu điểm nổi bật của Máy trợ thở Resvent Auto BiPAP iBreeze 25STA

- Sản phẩm có bật EVAPS hỗ trợ áp suất đảm bảo khối lượng thiết yếu, tự động điều chỉnh áp suất hỗ trợ tối ưu và đảm bảo phân phối khối lượng thủy triều mục tiêu đặt trước.

- Máy tạo độ ẩm sẽ liên tục theo dõi mực nước, cảnh báo và ngừng sưởi ấm khi mực nước xuống thấp, tránh sự khó chịu cho bệnh nhân do không khí khô và không mang lại sự an toàn tối đa.

- Giao diện trị liệu được hiển thị rõ nét, có các menu cài đặt tính năng biểu tượng cho biết tính năng được bật.