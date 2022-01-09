Cạo râu khô hay ướt, quý ông cũng cần lưu ý khi sử dụng máy cạo râu để an toàn và hiệu quả

Sử dụng máy cạo ở góc vuông, di chuyển ngược lại với hướng mọc của râu theo chuyển động tròn. Điều này sẽ giảm thiểu tình trạng kích ứng da cũng như giảm thời gian cạo râu.

Để cạo râu khô, trước tiên, hãy đảm bảo rằng râu của bạn không quá dài. Râu quá dài sẽ dẫn đến giật mạnh, khiến việc cạo râu không thoải mái, hoặc tệ hơn là da bị nổi mụn. Nếu cần, trước tiên hãy sử dụng tông đơ và sau đó là máy cạo râu.

+ Cạo râu ướt

Nếu bạn có thời gian để cạo râu ướt, hãy rửa mặt bằng sữa rửa mặt và nhiều nước ấm để làm mềm râu và loại bỏ dầu thừa. Tiếp theo, massage một ít gel hoặc bọt lên mặt và cổ, giữ nguyên trong khoảng 5 phút trước khi cạo râu. Điều này sẽ cho phép lớp lót thô của râu cũng mềm ra.

Luôn nhớ chạy máy cạo sát hạt nhưng nhẹ nhàng. Dùng tay còn lại để kéo nhẹ và siết chặt da để râu đứng thẳng để cắt sạch hơn. Không dùng dao cạo áp lực mạnh lên da, điều này có thể dẫn đến kích ứng. Xử lý các vùng nhạy cảm như cổ trước khi máy cạo râu tạo ra nhiệt. Lướt qua các bộ phận mỏng manh hơn trước sẽ đảm bảo lượng nhiệt sử dụng ít nhất. Tránh đi qua những điểm như vậy nhiều lần.

Máy cạo râu hiện đại ngày nay cho phép bạn thực hiện cạo râu khô và ướt

Gel hoặc bọt có thể khiến các lưỡi dao có nhiều lực cản hơn, do đó sử dụng nhiều điện hơn. Vì thế, hãy đảm bảo máy cạo râu có đủ điện tích trong đó.

Làm sạch máy cạo râu của bạn sau mỗi lần sử dụng. Đây là một trong những lý do tại sao điều quan trọng là chọn máy cạo râu điện không thấm nước. Bước này sẽ giúp làm cho công cụ sử dụng được lâu hơn.

Máy cạo râu Roaman RMS7109

MÁY CẠO RÂU ROAMAN RMS7109 là thiết bị cạo râu hiện đại tích hợp 2 phương pháp cạo râu khô và cạo râu ướt. Sản phẩm là trợ thủ đắc lực của quý ông hiện đại, giúp các chàng tự tin với vẻ ngoài chỉn chu và lịch lãm.

Một số ưu điểm và tính năng vượt trội của MÁY CẠO RÂU ROAMAN RMS7109

- Đầu cạo 3D điều chỉnh theo mọi đường cong trên khuôn mặt giúp cạo sát một cách đáng tin cậy và bảo vệ da khỏi bị tổn thương.

- Sử dụng tông đơ để cạo râu sắc nét.

- IPX7 hệ thống chống thấm cao cấp.

- Sạc USB chỉ mất 1 giờ sạc sử dụng liên tục đến 120 phút.

- Thiết kế nhỏ gọn giúp bạn dễ dàng mang đi theo bên mình khi đi chơi, du lịch hoặc công tác,…

- Tháo rời và vệ sinh dễ dàng: làm sạch máy chỉ cần mở đầu nắp máy cạo râu và rửa sạch dưới vòi nước để giữ sạch.

Những lý do bạn không thể bỏ qua máy cạo râu Roaman RMS7109

Mua máy cạo râu Roaman RMS7109 chính hãng ở đâu?

Máy cạo râu Roaman RMS7109 nằm trong top sản phẩm bán chạy nhất năm 2021 tại hệ thống cửa hàng Trẻ Khỏe Đẹp. Bạn hãy an tâm mua sản phẩm chính hãng tại đây với những ưu đãi dịp cuối năm vô cùng hấp dẫn:

- Giảm giá chỉ còn 990.000Đ

- Bảo hành 24 tháng với chế độ nhanh chóng.

- Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc.