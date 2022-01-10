So với việc điều trị chỉ bằng ống hít định liều thì việc sử dụng buồng đệm Wellmed DL-08 sẽ làm giảm thiểu tối đa tình trạng thất thoát thuốc ra ngoài, đảm bảo liều lượng thuốc sử dụng. Thuốc có thể đi vào tận sâu trong phổi, mang đến hiệu quả cao. Điều này không chỉ đảm bảo rằng bạn nhận được lượng thuốc đúng chỉ định, mà còn giúp bạn hít vào một cách thoải mái.

Sử dụng buồng đệm Wellmed DL-08 giúp giảm nguy cơ mắc các tác dụng phụ, chẳng hạn như nấm miệng, có thể xảy ra khi sử dụng ống hít có chứa corticosteroid. Nếu bạn lo ngại rằng việc sử dụng ống hít không có ống đệm sẽ không phân phối thuốc hiệu quả, hãy lựa chọn buồng đệm Wellmed DL-08.

Các ống hít thông thường yêu cầu bạn nhấn một nút để giải phóng thuốc, sau đó hít thở sâu ngay lập tức. Tập hợp các hành động nhanh chóng này có thể là thách thức đối với một số người. Với buồng đệm Wellmed DL 08, bạn không cần phải vội vàng. Chỉ cần chậm rãi nhấn buồng xịt và hít thở từ từ đều đặn.

Buồng đệm Wellmed DL-08 cũng giúp giảm lượng thuốc còn sót lại trong cổ họng hoặc trên lưỡi sau khi bạn hít vào một liều thuốc. Một vấn đề phổ biến đối với việc sử dụng ống hít không bao gồm ống đệm là việc thở sai cách khiến lượng thuốc đến phổi của bạn sẽ ít hơn.

Vì sao nên sử dụng buồng đệm Wellmed DL-08?

Buồng đệm Wellmed DL-08 được làm bằng chất liệu chống tĩnh điện (ABS) cung cấp khí dung phù hợp, giúp người bệnh hít thuốc đủ liều, không gây thất thoát thuốc khi thở ra.

Hệ thống van tự động đóng mở linh hoạt ngay cả khi dùng với lưu lượng hơi thở thấp của trẻ em. Trong quá trình điều trị, bạn có thể nhìn thấy van hoạt động để giúp bé dễ dàng thực hiện thao tác hít thở đúng.

Mặt nạ xông của sản phẩm được làm từ nhựa PVC dẻo, phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau và đảm bảo an toàn khi sử dụng. Kích thước buồng đệm nhỏ gọn và đơn giản, vì thế rất dễ để bạn sử dụng và vệ sinh.

Cách sử dụng buồng đệm Wellmed DL-08

- Thao nắp bình xịt và lắc trước khi lắp vào buồng xông.

- Đặt buồng xông vào miệng hoặc mặt (nếu dùng với mặt nạ xông) và nhấn bình xịt.

- Hít vào và thở ra liên tiếp 4 lần.

- Nếu dùng buồng xông với mặt nạ, hãy đặt mặt nạ vào vùng miệng và mũi, sau đó nhấn bình xịt và hít vào, thở ra 4 lần. Điều này giúp đảm bảo bạn đã hít thuốc đủ liều.

Mua buồng đệm Wellmed DL-08 chính hãng ở đâu?

Buồng đệm Wellmed DL-08 là sản phẩm hỗ trợ điều trị hiệu quả bệnh hen suyễn và các bệnh hô hấp khác, phù hợp để người lớn và cả trẻ em sử dụng. Vì thế, nếu bạn có nhu cầu trang bị sản phẩm này trong hộp đựng y tế gia đình của mình, hãy tìm mua hàng chính hãng ở địa chỉ uy tín để đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Phụ kiện đi kèm của buồng đệm Wellmed DL-08

Máy Tạo Oxy là cửa hàng chuyên nhập khẩu và phân phối trang thiết bị y tế gia đình chính hãng mà bạn nhất định không nên bỏ qua. Tại đây cung cấp buồng đệm Wellmed DL-08 chính hãng 100% với giá chỉ 280.000Đ.