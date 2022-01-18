Chỉ cần 5 giây đã biết chỉ số đường huyết bởi máy đo "thần thánh" Medismart Sapphire Plus

Vấn đề về liều lượng thuốc, chế độ ăn uống và tập luyện rất quan trọng trong việc điều trị bệnh tiểu đường . Với máy đo đường huyết Medismart Sapphire Plus sẽ giúp người bệnh đưa ra một lịch trình hợp lý để duy trì mức đường huyết ổn định.

Máy đo đường huyết Medismart Sapphire Plus giúp bệnh nhân tiểu đường dễ dàng kiểm tra lượng đường trong máu ngay tại nhà. Bất cứ lúc nào cảm thấy mệt mỏi, bạn có thể kiểm tra ngay để sử dụng các biện pháp hạ đường huyết kịp thời, tránh những trường hợp làm tăng hay giảm đường huyết đột ngột.

Bằng cách kiểm tra mức đường huyết thường xuyên với máy đo đường huyết Sapphire, người bệnh sẽ biết khi nào lượng đường trong máu quá cao hoặc quá thấp, cả hai đều có thể gây ra các triệu chứng và các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Từ đó có thể tự duy trì đường huyết ở mức độ bình thường, trì hoãn được sự bắt đầu của các biến chứng.

Máy đo đường huyết Medismart Sapphire Plus giúp bệnh nhân đưa ra lịch trình hợp lý để duy trì mức đường huyết ổn định

Máy đo đường huyết Medismart Sapphire Plus cho biết chỉ số đường huyết nhanh chóng chỉ trong 5 giây

Máy đo đường huyết Medismart Sapphire Plus ứng dụng công nghệ điện hóa tiên tiến dẫn đầu thế giới đến từ Thụy Sĩ.

Thiết bị cho kết quả chính xác và nhanh chóng chỉ trong 5 giây. Sản phẩm được rất nhiều khách hàng lựa chọn, là một trong những máy đo đường huyết được đánh giá tốt nhất thị trường năm 2022.

Thiết bị dùng que thử tự động lấy lượng máu rất nhỏ 0.6µl (microliter) ở vùng lấy máu tự chọn (cánh tay hoặc bàn tay). Máy đo đường huyết Sapphire có thể đo trong phạm vi từ 20 - 630mg/dl (1.1-35mmol/l).

Máy đo đường huyết Medismart Sapphire Plus cho biết chỉ số đường huyết nhanh chóng chỉ trong 5 giây

Sapphire Plus là sản phẩm cải tiến mới không sử dụng mã code que thử, mang đến sự tiện ích giúp người dùng dễ dàng thao tác. Chỉ với vài thao tác đơn giản, kết quả đo đường huyết sẽ hiển thị rõ trên màn hình LCD trong 5 giây. Bệnh nhân hoặc người lớn tuổi cũng có thể tự sử dụng thiết bị tại nhà mà không cần sự trợ giúp của người khác.

Máy đo đường huyết Medismart Sapphire Plus tích hợp các chức năng thông minh tự báo lỗi khi lượng máu không đủ; bộ nhớ lưu trữ 480 lần đo; tự động tính kết quả trung bình cho 7 ngày, 14 ngày và 28 ngày. Chức năng thông minh của máy được rất nhiều người dùng ưa thích bởi sự tiện lợi và giúp cho quá trình theo dõi đường huyết đạt hiệu quả tối ưu.

Thân máy thiết bị rất chắc chắn, gọn nhẹ, phù hợp để bạn mang theo khi đi xa và có thể kiểm tra đường huyết mọi lúc mọi nơi.

Bộ thiết bị của máy đo đường huyết sapphire plus bao gồm: Bóp đựng, thân máy, bút lấy máu, kim lấy máu (10 kim), que thử (10 que), que kiểm tra máy, 1 pin CR2032, hướng dẫn sử dụng.

Phụ kiện đi kèm Máy đo đường huyết Sapphire

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