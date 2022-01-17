Sưởi ấm cơ thể những ngày cuối năm se lạnh, chăn đệm điện Bosotherm sẽ là lựa chọn hoàn hảo

Chăn đệm điện Bosotherm không chỉ sưởi ấm cơ thể mà còn đem đến những lợi ích bất ngờ

Sử dụng chăn đệm điện Bosotherm sẽ tiết kiệm chi phí vì mặc dù máy sưởi có thể giúp bạn giữ ấm cho các phòng trong nhà, nhưng chúng vẫn sử dụng nhiều năng lượng hơn chăn điện và nhiệt mà chúng cung cấp không như ý muốn. So với máy sưởi, chăn đệm điện Bosotherm chỉ cần đủ năng lượng để giữ ấm và bạn có thể kiểm soát nhiệt độ để làm cho nó trở nên hoàn hảo nhất.

Nhiệt là một trong những hình thức giảm đau cơ bản nhất, vì các thụ thể nhiệt trong cơ thể chúng ta thực sự ngăn chặn tác động của các tín hiệu hóa học chỉ ra cơn đau đến não. Điều này có thể giúp giải quyết một số vấn đề bao gồm đau nhức, cứng khớp và chuột rút.

Nhiệt cũng giúp tăng cường lưu thông, có thể giúp cơ thể bạn chữa lành và phục hồi sau chấn thương hoặc tập luyện. Các khía cạnh giảm đau của chăn đệm điện Bosotherm không chỉ có thể giúp bạn đi vào giấc ngủ nhanh hơn vào ban đêm mà còn giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn vào ban ngày.

Sử dụng chăn nệm điện có thể giúp bạn giảm đau mỏi cơ thể

+ Giúp bạn ngủ ngon hơn

Chăn đệm điện Bosotherm giúp giữ cho cơ thể bạn ở cùng một nhiệt độ suốt đêm, đảm bảo chu kỳ giấc ngủ không bị gián đoạn, bạn sẽ thức dậy và cảm thấy sảng khoái, tràn đầy năng lượng.

Chăn đệm điện Bosotherm cũng sẽ làm ấm giường đến nhiệt độ hoàn hảo để ngủ trước khi bạn trải xuống nệm. Thiết bị cũng có thể giúp bạn đi vào giấc ngủ bằng cách tạo ra một không gian ấm áp và hấp dẫn hơn.

+ Có thể cải thiện tâm trạng của bạn

Khi sử dụng chăn đệm điện Bosotherm, bạn đang giúp cơ thể duy trì một nhiệt độ nhất định mà không cần sử dụng thêm năng lượng. Thêm vào đó, vì bạn đang có một giấc ngủ ngon, bạn sẽ bắt đầu ngày mới của mình với tâm trạng phấn khởi và dễ chịu hơn.

Chăn đệm điện Bosotherm được nhiều chuyên gia tại Đức khuyên dùng

Các chuyên gia đã nói rằng chăn đệm điện Bosotherm không chỉ thực hiện chức năng sưởi ấm và còn có thể giảm đau mỏi cơ thể đối với một số tình trạng nhất định, vì chăn có thể sưởi ấm diện tích bề mặt lớn cùng một lúc.

Khi mới ngủ dậy, cơ bắp của chúng ta có thể căng cứng, đặc biệt là khi trời trở nên lạnh hơn. Nếu bạn bị đau viêm ở khớp, hông, chân hoặc lưng, các chuyên gia khuyên bạn nên xây dựng thói quen thức dậy của mình xung quanh việc nằm trên giường khoảng 20 phút với chiếc chăn được sưởi ấm trước khi thức dậy. Chăn đệm điện Bosotherm được nhiều chuyên gia tại Đức khuyên dùng để thực hiện hành động này.

Chăn đệm điện Bosotherm có nhiều loại để lựa chọn

+ Tấm nệm điện sưởi ấm Bosotherm 2100, 150 x 80 cm

Chăn đệm điện sưởi ấm Bosotherm 2100 là thiết bị được sử dụng an toàn và tiện lợi cho những ngày lạnh giá rét, nhất là những gia đình có trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Một số ưu điểm nổi bật của Tấm nệm điện sưởi ấm Bosotherm 2100, 150 x 80 cm

- Thiết bị giúp sưởi ấm cơ thể, kích thích tuần hoàn máu và trao đổi chất, phòng tránh bệnh cảm lạnh, xương khớp,...

- Chế độ cảm biến hiện đại, có 3 chế độ cài đặt nhiệt độ cùng tính năng thông minh tự động ngắt điện.

- Chất liệu vi lông cừu cao cấp an toàn, vải mềm mại, bề mặt là một lớp bông được bao phủ giúp thoáng khí tốt, không gây kích ứng cho da.

- Nệm sẽ tỏa nhiệt làm ấm cơ thể với công suất thấp, giúp bạn tiết kiệm năng lượng tối đa.

- Kích thước của chăn rất nhỏ gọn, người dùng có thể dễ dàng thực hiện lắp đặt và vệ sinh bằng cách giặt ở 40°C.

Tấm nệm điện sưởi ấm Bosotherm 2100, 150 x 80 cm

+ Tấm đệm điện sưởi ấm Bosotherm 1200, 30x40 cm

Chăn đệm điện Bosotherm 1200 là thiết bị sưởi ấm cơ thể, giúp ngăn chặn một số bệnh cảm cúm, đau nhức xương khớp.

Một số ưu điểm nổi bật của Tấm nệm điện sưởi ấm Bosotherm 1200, 30x40 cm

- Công dụng sưởi ấm, kích tích tuần hoàn máu, ngăn chặn bệnh cảm lạnh, đau nhức xương khớp ở người lớn tuổi.

- Chế độ cảm biến thông minh, hiện đại mang đến chức năng báo cáo sự cố thiết bị và tự động tắt điện.

- Thiết bị được làm từ chất liệu vi lông cừu cao cấp.

- Quá trình làm ấm nóng của thiết bị rất nhanh chóng và hoạt động với năng suất thấp giúp tiết kiệm năng lượng tối đa.

- Bạn có thể tùy chỉnh chế độ cài nhiệt tùy theo nhu cầu và sở thích.

Tấm nệm điện sưởi ấm Bosotherm 1200, 30x40 cm

+ Nệm điện sưởi ấm Bosotherm 2000, 130 x 75 cm

Chăn đệm điện Bosotherm 2000 là thiết bị nổi tiếng tại Đức được nhiều người tin dùng để sưởi ấm vào mùa lạnh. Sản phẩm không chỉ sưởi ấm, mà còn giúp tránh những trường hợp cảm lạnh, đau nhức xương khớp.

Một số ưu điểm nổi bật của Nệm điện sưởi ấm Bosotherm 2000, 130 x 75 cm

- An toàn sử dụng, thiết bị nổi tiếng tại Đức và đạt các chứng nhận Châu Âu: FDA, CE, EU.

- Chức năng hiện đại, thông minh tự động tắt nguồn khi bị lỗi.

- Chất liệu cao cấp với một lớp bông mềm giúp thoáng khí tốt, hoàn toàn không gây kích ứng da, đem lại cảm giác thoải mái dễ chịu khi ngủ.

- Người dùng hoàn toàn tự động điều chỉnh chế độ nhiệt.

- Hoạt động năng suất thấp giúp tiết kiệm được năng lượng và chi phí.

- Vệ sinh lau chùi bằng vải khô một cách đơn giản.

Nệm điện sưởi ấm Bosotherm 2000, 130 x 75 cm

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