Tại sao 3 đai lưng cột sống sau được cho là "đáng đồng tiền bát gạo" nhất năm 2022

Đai lưng làm giảm trọng lượng từ lưng xuống bụng, giảm tải cho các cấu trúc cột sống. Áp lực giảm giúp giảm căng cơ, một phản ứng bảo vệ chống lại chấn thương ở lưng và cơn đau. Đai lưng cột sống sẽ cố định phần lưng, từ đó khuyến khích mọi người điều chỉnh tư thế và sử dụng cơ học cơ thể thích hợp.

Đai lưng cột sống có thể hỗ trợ thêm cho cột sống và cơ của bạn bằng cách giữ cơ thể ở tư thế thích hợp, nó sẽ giúp giảm áp lực lên các dây thần kinh cột sống, cơ và khớp, từ đó có thể giúp giảm đau.

Đai lưng cột sống không chỉ giảm đau mà còn có tác dụng phục hồi sau chấn thương

Sử dụng đai lưng cũng có thể giúp bạn thực hiện các hoạt động hàng ngày mà không gây thêm căng thẳng cho lưng, đặc biệt là với các hoạt động như uốn cong và nâng. Cùng với kỹ thuật nâng tốt, đai lưng cột sống có thể giúp vết thương lành nhanh hơn và ngăn ngừa chấn thương thêm cho vùng đã bị thương. Đai lưng cột sống cũng rất hữu ích với những bệnh mãn tính về lưng.

Đai lưng cột sống sẽ giúp bạn giảm đau lưng và cải thiện tư thế hiệu quả

Các chuyên gia khẳng định đai lưng cột sống có lợi cho những người có cột sống không ổn định

Các chuyên gia khẳng định rằng: “Những người có cột sống không ổn định hoặc những người đang hồi phục sau chấn thương hoặc phẫu thuật lớn, sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ ​​đai lưng cột sống. Trong những trường hợp này, chỉ định hạn chế chuyển động sẽ cải thiện tình trạng đau”.

Một nghiên cứu khác lại cho thấy rằng đeo đai lưng trong 3 tuần có thể cải thiện khả năng nhận thức của một người về việc ngồi và đứng đúng tư thế, mặc dù nghiên cứu này chỉ trong khoảng thời gian 3 tuần và những người tham gia không bị đau lưng.

Top 3 đai lưng cột sống tốt nhất năm 2022

+ Đai lưng cột sống Dr.Kare K-BB-684

Với ưu điểm vượt trội trong việc hỗ trợ và điều trị các bệnh lý về cột sống, tiện ích khi sử dụng và mức phân khúc giá hợp lý, đai lưng cột sống DR Kare K-BB-684 được người tiêu dùng quan tâm và lựa chọn.

Sản phẩm đến từ thương hiêu DrKare nổi tiếng, được chứng nhận ISO 13485 và đạt chất lượng Châu Âu. Đai được làm bằng chất liệu đàn hồi cao và mềm mại. Kĩ thuật dệt hai lớp đặc biệt sẽ giúp sản phẩm không bị bí hơi mà vô cùng thoáng mát, thoát mồ hôi tốt. Điều này có hiệu quả rất tốt cho những người điều trị lâu dài.

Đai lưng cột sống Dr.Kare K-BB-684

Lõi cố định của đai được làm bằng thép uốn dẻo, trọng lượng nhẹ và nhỏ gọn. Nhờ các thiết kế tương thích với cấu trúc giải phẫu vùng chậu hông kết hợp cùng các thanh đai ôm sát và chịu lực tốt, giúp cho bệnh nhân nhanh chóng phục hồi hơn.

Khóa dán dễ dàng, thuận tiện khi sử dụng, linh hoạt với mọi hình dáng cơ thể. Sản phẩm có các size: S, M, L, XL, XXL phù hợp với mọi vòng eo.

+ Đai kéo giãn cột sống lưng Alphay YGAH-2

Đai kéo giãn cột sống lưng YGAH-2 là sản phẩm hỗ trợ điều trị thoát vị đĩa đệm hiệu quả. Đai có tác dụng giúp nâng đỡ phần trên cơ thể, hạn chế áp lực đè nặng lên cột sống đồng thời điều chỉnh cột sống trở lại bình thường.

Đai sử dụng lực bơm tiên tiến với độ nén thích hợp, bạn có thể dễ dàng tuỳ chỉnh áp lực phù hợp với nhu cầu. Các cột không khí vành đai “lực kéo” được mở rộng hoàn toàn, tạo ra hiệu ứng lực kéo mạnh lên các đốt sống thắt lưng, giúp giảm đau cực kỳ hiệu quả. Sản phẩm sở hữu chìa khóa đa chức năng với một ngạnh được sử dụng để xì hơi đai và ngạnh còn lại để mở hoặc đóng thân van.

Đai kéo giãn cột sống lưng YGAH-2

Quy trình sản xuất đai kéo giãn cột sống lưng YGAH-2 được cấp bằng sáng chế và thiết kế độc quyền phù hợp với hình dạng và đường viền của cơ thể con người. Chất liệu bên ngoài của đai là PU và chất liệu bên trong là vải cotton, đảm bảo an toàn và mang đến sự thoải mái cho người dùng.. Với thiết kế hiện đại và gọn nhẹ, bạn có thể đeo đai khi đi bộ, chạy xe, ngồi làm việc,...

+ Đai lưng cột sống Aergo CPO-7202

Đai lưng cột sống Aergo CPO-7202 là sản phẩm cao cấp đến từ Taiwan. Đai giúp người dùng giảm bớt cơn đau dai dẳng ở lưng, giúp lưng thư giãn với các áp lực tác động lên cột sống. Sản phẩm phù hợp cho những người ngồi văn phòng lâu dài, thường xuyên bị đau lưng, thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, đau thắt lưng, bệnh cột sống,....

Chất liệu vải lưới thoáng khí của đai làm giảm cảm giác nóng, mang lại sự thoải mái cho người dùng. Dây đai đàn hồi kéo dài từ phía sau và kéo đến độ căng mong muốn giúp đai phát huy hiệu quả tối đa đối với từng kích cỡ vùng lưng của người dùng. Đai có nhiều size: S, M, L, XL để bạn lựa chọn.

Đai lưng cột sống Aergo CPO-7202

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